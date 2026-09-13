Erős magyar szereplő hódíthatja meg a kávépiacot: bejártuk a Bravos szentendrei kávégyárát – galéria

Sokaknak nehezen indul nélküle a nap. Egyesek az íze, mások a közösségi élmény miatt fogyasztják. A kávé évszázadok óta életünk része, azonban mégis egy gyakran formálódó, sokat változó iparágról van szó. Ez különösen látványos volt a közelmúltban, ugyanis a kávézás tradicionális része nagyot változott az elmúlt 10 évben.

Modern technológiával készül a kávé a Bravos szentendei gyárában / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Ennek kapcsán szervezett gyárlátogatással egybekötött háttérbeszélgetést az idén immár 35 éve működő Bravos kávé.

Ifjabb Szabó Péter, a vállalat ügyvezetője elmondta, hogy a világpiaci trendeket a magyar piac is többnyire leköveti. Miközben a 2010-es évek elején a kávépiacon belül 60 százalék volt a pörkölt őrölt kávék részesedése, mára ez nagyjából 35 százalékra csökkent. Az átalakulásnak a szemes kávé lett a nagy nyertese, ugyanakkor a kapszulás termékek térnyerése is egyre inkább megfigyelhető. Bár a kapszulás kávék piaci részesedése egyelőre még nem nagy, az értéket tekintve már fej-fej mellett áll a szemes kávéval. Globális szinten a kapszulás termékeket tekintve továbbra is a Nespresso a piacvezető.

Magyarországon is átalakultak a kávéfogyasztási szokások

A cégvezető kiemelte, hogy a fogyasztási szokások átalakulásához a nagy kávézóláncok (például a Starbucks vagy a Frei) térnyerése is hozzájárult, amiben a filmek, sorozatok is nagy szerepet játszottak. Ezzel egyidejűleg az ízesített kávék térnyerése is szembetűnő, amellyel olyan fogyasztókat is bevonzott a piac, akik a hagyományos kávékért nem rajonganak. Szabó hozzátette, hogy az elmúlt 8-10 évben gombaszámra szaporodtak a specialty kávézók Budapesten és vidéken is, amelyek főleg a fiatalabb korosztályok számára vonzó, hangulatos helyek.

A hazai kávépiacon belül fontos szegmens képeznek az kiskereskedelmi áruházláncok saját márkás termékei. Itt egyrészt nagy előny, hogy jól hangzó fantázianeveket adnak nekik. Másrész már nem alacsony minőségű termékekről van szó, ezek ma már egyáltalán nem rossz minőségűek, hanem finom kávék is találhatók ebben a kategóriában. Olyan szinten jelentős ezeknek az értékesítése, hogy ha a diszkontláncok saját márkás termékeit egy márkaként jelenítenénk meg, akkor piacvezető lenne.