Erős magyar szereplő hódíthatja meg a kávépiacot: bejártuk a Bravos szentendrei kávégyárát – galéria
Sokaknak nehezen indul nélküle a nap. Egyesek az íze, mások a közösségi élmény miatt fogyasztják. A kávé évszázadok óta életünk része, azonban mégis egy gyakran formálódó, sokat változó iparágról van szó. Ez különösen látványos volt a közelmúltban, ugyanis a kávézás tradicionális része nagyot változott az elmúlt 10 évben.
Ennek kapcsán szervezett gyárlátogatással egybekötött háttérbeszélgetést az idén immár 35 éve működő Bravos kávé.
Ifjabb Szabó Péter, a vállalat ügyvezetője elmondta, hogy a világpiaci trendeket a magyar piac is többnyire leköveti. Miközben a 2010-es évek elején a kávépiacon belül 60 százalék volt a pörkölt őrölt kávék részesedése, mára ez nagyjából 35 százalékra csökkent. Az átalakulásnak a szemes kávé lett a nagy nyertese, ugyanakkor a kapszulás termékek térnyerése is egyre inkább megfigyelhető. Bár a kapszulás kávék piaci részesedése egyelőre még nem nagy, az értéket tekintve már fej-fej mellett áll a szemes kávéval. Globális szinten a kapszulás termékeket tekintve továbbra is a Nespresso a piacvezető.
Magyarországon is átalakultak a kávéfogyasztási szokások
A cégvezető kiemelte, hogy a fogyasztási szokások átalakulásához a nagy kávézóláncok (például a Starbucks vagy a Frei) térnyerése is hozzájárult, amiben a filmek, sorozatok is nagy szerepet játszottak. Ezzel egyidejűleg az ízesített kávék térnyerése is szembetűnő, amellyel olyan fogyasztókat is bevonzott a piac, akik a hagyományos kávékért nem rajonganak. Szabó hozzátette, hogy az elmúlt 8-10 évben gombaszámra szaporodtak a specialty kávézók Budapesten és vidéken is, amelyek főleg a fiatalabb korosztályok számára vonzó, hangulatos helyek.
A hazai kávépiacon belül fontos szegmens képeznek az kiskereskedelmi áruházláncok saját márkás termékei. Itt egyrészt nagy előny, hogy jól hangzó fantázianeveket adnak nekik. Másrész már nem alacsony minőségű termékekről van szó, ezek ma már egyáltalán nem rossz minőségűek, hanem finom kávék is találhatók ebben a kategóriában. Olyan szinten jelentős ezeknek az értékesítése, hogy ha a diszkontláncok saját márkás termékeit egy márkaként jelenítenénk meg, akkor piacvezető lenne.
Sokan nem tudják, de itthon sok kávé készül
A Bravos / Mocca Negra kávégyára 35 éve működik. A szentendrei üzem 65-70 embernek biztosít munkát, mindannyian magyar munkavállalók. A gyár 80 százalékban robusta, 20 százalékban arabica nyerskávét dolgot fel. Régebben 95 százalék és 5 százalék volt ez az arány. A magyar cég az elmúlt években a gyártásban a diszkontláncoknak történő értékesítésre fókuszált, ami jó döntésnek bizonyult. Ezen kívül a szemes kávé is a portfóliójuk fontos részét képezik. A kapszulás szegmens egyre erősebb, tavaly 6 millió saját gyártású kapszulás kávét értékesítettek.
A vállalat nagy előnye a hazai gyártás, ez a Covid időszakában is tudták kamatoztatni. A koronavírus-járvány elején ugyanis egyből berendeltek nagy mennyiségű nyerskávét, így a pandémia alatt is tudtak termelni.
Természetesen az elmúlt időszak világpiaci válságai és inflációs hullámai őket sem kerülték el. A nyerskávé tőzsdei ára 2024-ben nagyon emelkedni kezdett. Magyar cégként az árfolyamváltozások is érzékenyen érintik a Bravost, mivel dollárban veszik a nyers kávét, és forintban adják el a termékeiket.
A robusta világpiaci ára nem is olyan régen még tonnánként 1800 dollár környékén mozgott, majd 2024-ben átütötte a 4000 dollár/tonna határt is, amekkora emelkedés korábban még nem történt. A csúcsot 2025 februárja jelentette, amikor 5500 dollárra kúszott fel az árfolyam. A disztribútoroknak egy éven belül kétszer is jelentősen emelniük kellett az árakat. Az árérzékenység a fogyasztási adatokban is megjelent. Az arabica felől robusta-irányba mozdultak lefelé a vásárlók, a robusta felől a diszkontláncok sajátmárkás kávéi felé. És voltak, akik az árkorrekciót követően sem tértek vissza a korábban preferált termékkategóriához.
Évtizedek óta fejlődő gyártástechnológia
A szentendrei gyárban a leglátványosabban az mutatja meg a márka elmúlt évtizedeit, hogy különböző korszakok technológiái ma is egymás mellett működnek. A gyártási folyamat része többek között egy 1968-as pörkölő, miközben olasz, svájci, német és magyar technológiai megoldások, illetve modern automatizált rendszerek is helyet kaptak az üzemben.
A nyerskávé útja összetettebb, mint amire a kész csomagból következtetnénk. A beérkező zöld kávé még szinte semleges illatú és ízű, és csak a pörkölés során alakul ki a jellegzetes aromája és karaktere. A terméket pihentetik, szeparálják, ellenőrzik, szükség szerint őrlik és végül megfelelő technológiával csomagolják. A minőségbiztosítás része többek között a vibrációs szeparáció is, amely segít kiszűrni az oda nem illő anyagokat. A csomagolásnak nem csupán esztétikai szerep jut, ugyani az is a célja hogy a pörkölés során kialakult aromák és a frissesség minél tovább megmaradjanak.
Komoly célokkal tekint a jövőbe a szentendrei kávégyár
A szentendrei gyár a változó pici viszonyok közepette is ambiciózus célokat tűzött ki maga elé. Nemrég kifejlesztettek a Mantaro márkán belül egy szénsavas-kávés üdítőitalt, valamint az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő matcha-termékek felé is nyitni szeretnének. Tovább szélesítenék az ízesített kapszulák palettáját. Itt nemcsak kávéban erősek, a Mantaro forrócsokoládé-portfólió a legnagyobb Magyarországon, ebből tavaly 4 millió terméket tudtak értékesíteni.
A Bravos Classic szemes kávé többször is volt piacvezető a kategóriában, fej-fej mellett haladnak legnagyobb versenytársukkal. Ebben a szegmensben szeretnének hosszú távon is piacvezetőkké válni. Ezen kívül a gyártási kapacitásuk bővítése is elkezdődött, ezt egy új csarnok felépítésével fogják megvalósítani.