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víztározó
Nógrád
kékalga
kékalgavirágzás

Szigorú tiltást rendeltek el Nógrádban: a gyerekeket és a kutyákat is távol kell tartani a víztől

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Súlyos figyelmeztetést adott ki Nógrádkövesd önkormányzata, jelentősen lecsökkent a Szécsénke irányában található árvízcsúcscsökkentő tározó vízszintje, a vízben pedig tömegesen elszaporodtak a cianobaktériumok, közismert nevükön kékalgák. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy ne fürödjenek és ne horgásszanak a tározóban, a gyerekeket és a háziállatokat pedig semmiképpen se engedjék a vízbe.
Lengyel Gabriella
2026.09.19, 19:51

A nógrád megyei település önkormányzata szerint az idei tartósan száraz, csapadékszegény nyár miatt rendkívüli mértékben visszaesett a tározó vízszintje. Ezzel párhuzamosan kékalgásodást figyeltek meg a vízben, ezért ismételten felhívták a környéken élők figyelmét arra, hogy a tározóban szigorúan tilos horgászni - írja a nool.hu. A tilalom nem egyszerű ajánlás, hanem betartandó előírás – hangsúlyozta a település önkormányzata.

kékalgásodás
      A tározó vize veszélyes a kékalgásodás miatt/Forrás: Nógrádkövesd Község, Facebook oldala

Egészségügyi kockázatot jelenthet a víz

A kékalgásodás azért lehet veszélyes, mert egyes cianobaktériumok toxinokat termelhetnek. Az önkormányzat ugyanakkor hangsúlyozta, a víz kékeszöld elszíneződése önmagában még nem bizonyítja, hogy mérgező anyagok vannak benne, ezt csak megfelelő vízvizsgálattal lehet megállapítani. A potenciálisan szennyezett víz lenyelése vagy az azzal történő közvetlen érintkezés

  •  bőr- és szemirritációt, 
  • hányingert, 
  • hányást, 
  • hasmenést, 
  • fejfájást és rosszullétet okozhat. 

Egyes toxinok nagyobb mennyiségben a májat vagy az idegrendszert is károsíthatják. Külön figyelmeztetést kaptak a kutyatartók. A tározó környékén sétáltatott állatokat nem szabad a vízbe engedni, és azt is meg kell akadályozni, hogy igyanak belőle. A toxint tartalmazó víz elfogyasztása kutyáknál és más állatoknál súlyos, akár életveszélyes mérgezést is okozhat.

A kifogott halat sem tanácsos elfogyasztani

Az algavirágzás a vízi élővilágot is veszélyeztetheti. Az algák későbbi bomlása csökkentheti a víz oxigéntartalmát, szélsőséges esetben pedig halpusztulást idézhet elő. Bizonyos cianotoxinok ráadásul a halak egyes szerveiben is felhalmozódhatnak, ezért az önkormányzati tájékoztatás szerint ilyen körülmények között a kifogott halak fogyasztása sem tekinthető automatikusan biztonságosnak.

c, a gyerekeket és háziállatokat tartsák távol a víztől, valamint kerüljék a sűrű zöldes, kékeszöld algaréteggel és az algás iszappal való érintkezést. Az elpusztult vagy rendellenesen viselkedő halakhoz sem tanácsos hozzányúlni, elfogyasztani pedig semmiképpen sem szabad őket. A figyelmeztetést Sinkó Attila, Nógrádkövesd polgármestere és a képviselő-testület nevében tették közzé - írja a nool.hu.

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