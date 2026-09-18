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Zalakerámia
Szalai Zoltán
építőipar

Felélesztette a legendás gyárat az egyik leggazdagabb magyar: vége a találgatásoknak, hogy mire készülnek – indul is a termelés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újraindul a burkolólapgyártás Tófejen, az egykori Zalakerámia-gyárban: a magyar tulajdonú Szatmári Cégcsoport új vállalata, a Terra Danubia Kft. ma kezdi meg a termelést. A cégcsoport a közel százéves gyártási hagyományokra építve korszerű kerámiagyártást indít újra az üzemben, és hosszabb távon a magyar mellett a közép-európai burkolólappiacon is meghatározó szerepre törekszik.
VG
2026.09.18, 09:25

A magyar tulajdonú Szatmári Cégcsoport új vállalataként a Terra Danubia Kft. vette át és indítja újra ma a burkolólapgyártást Tófejen, az egykori Zalakerámia-gyárban – írja az MTI.

Zalakerámia
A Zalakerámia évtizedeken keresztül a magyar kerámia- és burkolólapgyártás legismertebb szereplője volt/Fotó: Zalakerámia

Korszerű, versenyképes kerámiagyártás

A cégcsoport korábbi tájékoztatása szerint a februárban alapított Terra Danubia Kft. célja, hogy a tófeji telephelyen a közel száz év alatt felhalmozott szakmai tudásra és gyártási hagyományokra építve korszerű, versenyképes kerámiagyártást hozzon létre.

A Zalakerámia évtizedeken keresztül a magyar kerámia- és burkolólapgyártás legismertebb szereplője volt. Az új tulajdonos célja, hogy korszerű technológiával fejlessze a gyárat, és olyan termékeket állítson elő, amelyek megfelelnek a piaci elvárásoknak, de a társaság hosszú távon a magyarországi gyártás mellett a közép-európai burkolólappiacon is meghatározó szerepre törekszik.

A Zalakerámia tulajdonosaként az osztrák Lasselsberger tavaly augusztusban állította le a gyártást Tófejen, miután a veszteséges termelést a korábbi években is fokozatosan csökkentette, és a dolgozóit elbocsátotta. Sajtóinformációk szerint az építőipari kereslet visszaesése és az energiaárak emelkedése mellett az egyes gyártókra vonatkozó kiegészítő bányajáradék és szén-dioxid-kvóta adó kivetése okozta a sorozatos veszteséget.

Új fejezet kezdődik a Zalakerámia történetében

Lapunk még tavasszal beszámolt róla, hogy új fejezet kezdődhet a Zalakerámia történetében: a Szatmári Zoltán nevével fémjelzett cégcsoport megszerezheti a vállalat tófeji gyárát, és ezzel belép a csempegyártás világába. A lépés nemcsak iparági szempontból jelentős, hanem azt is mutatja, hogy a hazai nagyvállalkozók egyre aktívabban keresik az új lehetőségeket a gazdasági bizonytalanság közepette.

A Danubia Bánya Kft. és a Terra Danubia Kft. összesen félmilliárd forintos induló tőkével jött létre, ami már önmagában jelzi, hogy nem egy kisebb kísérletről van szó, hanem komoly ipari beruházásról.

A felvásárlás nemcsak egy gyárat érinti: a tófeji üzem mellett eszközök, ingatlanok, bányászati jogok és gyártási szakértelem is a csomag része. Ez kulcsfontosságú, hiszen a csempegyártás erősen alapanyag- és technológiaigényes terület, ahol az ellátási lánc feletti kontroll komoly versenyelőnyt jelenthet.

A döntés egyébként logikus lépés a Szatmári-csoport részéről. A vállalat eddig is jelen volt az építőipari termékek kereskedelmében, beleértve a burkolólapokat is, így a gyártás irányába való elmozdulás egyfajta vertikális integrációt jelent. Magyarul: nemcsak eladni akarják a csempét, hanem előállítani is.

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