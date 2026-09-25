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Naponta jelennek meg új kínai autók a magyar utakon, már azt sem tudjuk, mit látunk: Európát letarolták, most mi következünk – ezek a legnépszerűbb márkák

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Az európai autóipar szenved, a forgalomba állított járművek száma mégsem csökken. A kínai márkák térnyerése egyre nagyobb, és már Magyarországon is látványos.
VG
2026.09.25, 08:00

Miközben Európa legnagyobb autógyártói költségcsökkentéssel, gyárbezárásokkal és kereslethiánnyal küzdenek, a legnagyobb a kínai versenytársaik nagy nyomást helyeznek rájuk a globálisan és Európában is egyre észrevehetőbb piaci részesedésükkel. A következő néhány évben eldőlhet, hogy a mostani exportboom egy új korszak kezdetét jelzi-e, vagy csupán egy olyan időszak, amikor a túlkapacitást a világpiacon próbálják meg eladni a gyártók. A kínai autóipar gigantikus konszolidáció előtt áll; az állami támogatások megszűnése miatt a hazai piacon öldöklő az árháború, így kényszerré vált a külföldi terjeszkedés.

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A Chery Tiggo 7 volt a legnagyobb darabszámban eladott kínai modell 2026 első felében / Fotó: Safar Rajabov / Xinhua

A kínai autóipar kettősségét jól mutatják az augusztusi adatok:

  • A személyautók exportja 77,5 százalékkal, 894 ezer darabra nőtt az egy évvel korábbihoz képest.
  • Eközben a belföldi értékesítés 23,7 százalékkal esett, immár a tizenegyedik egymást követő hónapban.
  • Az elektromos és plug-in hibrid autók hazai értékesítése 10,1 százalékkal csökkent, miközben ezen járművek exportja 154,7 százalékkal ugrott meg.

A kínai autógyártók számára így egyre fontosabbá válik a külföldi növekedés. A BYD és a Geely augusztusban is exportrekordot ért el, miközben a kínai gyártók egyre több piacon próbálnak megjelenni. A China Passenger Car Association szerint Kína járműexportja 2026-ban elérheti a 12 millió darabot.

Szennved az európai autóipar

Mindez az európai gyártók kárára történik. Szeptember elején a VW felügyelőbizottsága jóváhagyta a Future Plan 2030 elnevezésű programot, amely további létszámleépítéseket – világszerte akár 100 ezer munkahely megszüntetését –, gyárbezárásokat és szűkebb modellkínálatot irányoz elő a költségek csökkentése érdekében. A várható jelentős leépítések miatt Németország-szerte több tízezer munkavállaló vonult utcára hétfőn, hogy a munkahelyek és az üzemek védelmét követelje. A pénteken késő este profitkilátásait ismét rontó Volkswagen, valamint a Mercedes-Benz Group, a BMW, az Audi, a Porsche és a nagy autóipari beszállítók dolgozói országszerte több mint 280 rendezvényen vettek részt.

A kínai márkák, köztük a szegedi gyártás megindítására készülő BYD modelljei, az európai újautó-eladások közel 12 százalékát tették ki augusztusban, ami új történelmi rekord. A hibridek piacán még látványosabb az előretörésük: minden negyedik eladott hibrid, illetve minden harmadik konnektoros (plug-in hibrid) kínai gyártótól származott a Dataforce adatai szerint.

Az év első hat hónapjában a Geely-csoport 2,7 százalékos, a SAIC Motor és a BYD egyaránt 2,2 százalékos piaci részesedést ért el az Európai Unióban. A BYD első féléves értékesítése 168,2 százalékkal, a Cheryé 268,7 százalékkal, a Leapmotoré pedig 526,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Az trendek nem meglepő módon Magyarországot is elérték, a kínai márkák és modelljeik egyre népszerűbbek. A Totalcar összesítése szerint 2025-ben 129 440 darab új autó talált gazdára a hazai piacon. Ismét a Suzuki volt a magyarok kedvenc márkája 14285 eladott autóval, azonban már két kínai márka is bekerült a Top20-ban: a BYD 2412 autót, az MG 1880 autót értékesített Magyarországon.

A tavalyi adatokban azonban nem szerepelt a Geely berobbanása a piacra. A hazai dealerhálózattal 2026 februárjában nyitó kínai gyártó nem titkoltan piacvezető szerepre tör a kínai konkurensek között – ám ennek csak a jelenleginél sokkal szélesebb modellválasztékkal van realitása. Ráadásul a Vezess.hu elemzése szerint árnyomás alatt tartják a kínai márkák a hazai autópiacot, részben az árpolitikával, részben finanszírozási megoldásokkal.

Itthon is hódítanak a kínai autók

A tendencia pedig folytatódik. Az ACEA adatai alapján Magyarországon az idei első négy hónapban 48291 új autót hoztak forgalomba, 10,5 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A BEV-autók eladása 48,4 százalékkal 4617-re nőtt. A benzinüzeműekből 9,1 százalékkal kevesebbet, 9652-öt, a dízelüzemű autókból 15,9 százalékkal kevesebbet, 4538-at regisztráltak. A hálózatról is tölthető, plug-in hibrid autók eladása 112,8 százalékkal 3703-ra ugrott, míg a hibrid-elektromos autóké 13,3 százalékkal, 25 ezer 618-ra emelkedett. Ebből a növekedésből a főleg elektromos és hibrid modellekkel a piacon lévő kínai márkák is kivették a részükről.

A DataHouse adatai szerint 2026 első hat hónapjában (januártól júniusig) összesen 7450 kínai márkájú új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon a 74 905 darabos teljes személyautó-piacon, vagyis a kínai márkák részesedése közel 10 százalékos volt.

Az idei első félévben az alábbiak szerint alakult a kínai autómárkák forgalomba helyezése hazánkban:

  • BYD: 2126 darab
  • Chery: 1898 darab
  • MG: 1160 darab
  • Omoda: 990 darab
  • Jaecoo: 788 darab
  • Leapmotor: 164 darab
  • Geely: 125 darab
  • Dongfeng: 102 darab

A BYD, a Chery és az MG együttesen a kínai márkák magyarországi forgalmának nagyjából háromnegyedét adta. A legnagyobb darabszámban eladott kínai modell a Chery Tiggo 7 volt, ebből 672 áll forgalomban 2026 első felében.

autóipar
elektromos autók
Chery
autópiac
Geely
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