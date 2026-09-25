Naponta jelennek meg új kínai autók a magyar utakon, már azt sem tudjuk, mit látunk: Európát letarolták, most mi következünk – ezek a legnépszerűbb márkák

Miközben Európa legnagyobb autógyártói költségcsökkentéssel, gyárbezárásokkal és kereslethiánnyal küzdenek, a legnagyobb a kínai versenytársaik nagy nyomást helyeznek rájuk a globálisan és Európában is egyre észrevehetőbb piaci részesedésükkel. A következő néhány évben eldőlhet, hogy a mostani exportboom egy új korszak kezdetét jelzi-e, vagy csupán egy olyan időszak, amikor a túlkapacitást a világpiacon próbálják meg eladni a gyártók. A kínai autóipar gigantikus konszolidáció előtt áll; az állami támogatások megszűnése miatt a hazai piacon öldöklő az árháború, így kényszerré vált a külföldi terjeszkedés.

A Chery Tiggo 7 volt a legnagyobb darabszámban eladott kínai modell 2026 első felében / Fotó: Safar Rajabov / Xinhua

A kínai autóipar kettősségét jól mutatják az augusztusi adatok:

A személyautók exportja 77,5 százalékkal, 894 ezer darabra nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Eközben a belföldi értékesítés 23,7 százalékkal esett, immár a tizenegyedik egymást követő hónapban.

Az elektromos és plug-in hibrid autók hazai értékesítése 10,1 százalékkal csökkent, miközben ezen járművek exportja 154,7 százalékkal ugrott meg.

A kínai autógyártók számára így egyre fontosabbá válik a külföldi növekedés. A BYD és a Geely augusztusban is exportrekordot ért el, miközben a kínai gyártók egyre több piacon próbálnak megjelenni. A China Passenger Car Association szerint Kína járműexportja 2026-ban elérheti a 12 millió darabot.

Szennved az európai autóipar

Mindez az európai gyártók kárára történik. Szeptember elején a VW felügyelőbizottsága jóváhagyta a Future Plan 2030 elnevezésű programot, amely további létszámleépítéseket – világszerte akár 100 ezer munkahely megszüntetését –, gyárbezárásokat és szűkebb modellkínálatot irányoz elő a költségek csökkentése érdekében. A várható jelentős leépítések miatt Németország-szerte több tízezer munkavállaló vonult utcára hétfőn, hogy a munkahelyek és az üzemek védelmét követelje. A pénteken késő este profitkilátásait ismét rontó Volkswagen, valamint a Mercedes-Benz Group, a BMW, az Audi, a Porsche és a nagy autóipari beszállítók dolgozói országszerte több mint 280 rendezvényen vettek részt.

A kínai márkák, köztük a szegedi gyártás megindítására készülő BYD modelljei, az európai újautó-eladások közel 12 százalékát tették ki augusztusban, ami új történelmi rekord. A hibridek piacán még látványosabb az előretörésük: minden negyedik eladott hibrid, illetve minden harmadik konnektoros (plug-in hibrid) kínai gyártótól származott a Dataforce adatai szerint.

Az év első hat hónapjában a Geely-csoport 2,7 százalékos, a SAIC Motor és a BYD egyaránt 2,2 százalékos piaci részesedést ért el az Európai Unióban. A BYD első féléves értékesítése 168,2 százalékkal, a Cheryé 268,7 százalékkal, a Leapmotoré pedig 526,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.