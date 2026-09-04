1815 milliárd forintot hagytunk a boltokban egyetlen hónap alatt, megvan, hol növekedett nagyobb arányban a forgalom – júliusban bőszen tankoltak a magyarok

Egy éves összehasonlításban tovább gyorsult a magyar kiskereskedelem növekedése: 2026 júliusában a forgalom volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból. A szezonális és naptárhatással kiigazított mutató szerint havi alapon is folytatódott a bővülés: júniushoz képest 1 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom.

Itt vannak a friss adatok a kiskereskedelemből: így vásároltak a magyarok júliusban (illusztráció)

Fotó: George Rudy / Shutterstock

Több mint 1800 milliárd forintot jelentett júliusban a hazai kiskereskedelem

A növekedés ráadásul nem egyformán oszlott meg a különböző üzlettípusok között:

az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 2,2 százalékkal nőtt, miközben

a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,5 százalékos, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 8,1 százalékos bővülést mértek.

Folyó áron a hazai kiskereskedelmi forgalom júliusban 1815 milliárd forintot tett ki.

Ennek 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka pedig az üzemanyagtöltő állomásokon realizálódott.

Az élelmiszer-kiskereskedelemben ugyanakkor érdekes átrendeződés látható. A szektor forgalmának 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,6 százalékkal nőtt, miközben az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzletekben 2,2 százalékos visszaesést mért a KSH.

A nem élelmiszer-kiskereskedelemben több területen is kifejezetten erős volt a növekedés. A gyógyszer-, gyógyászatitermék- és illatszerüzletek forgalma 9,2 százalékkal emelkedett, a könyv-, számítástechnika- és egyéb iparcikküzleteké 5,9 százalékkal, míg a textil-, ruházati és lábbeliüzleteké 5,4 százalékkal bővült.

A bútor- és műszakicikk-üzletekben 5,2 százalékos, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben pedig 5,1 százalékos növekedést regisztráltak. Nem minden területen volt azonban kedvező a kép: a használtcikk-üzletek forgalmának volumene 4,1 százalékkal csökkent.

Az internetes vásárlás továbbra is gyorsabban nő

A vásárlási szokások változását jól mutatja, hogy a csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene júliusban 8,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez a szegmens már a teljes kiskereskedelmi forgalom 8,4 százalékát adja.