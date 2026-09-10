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Nemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)
online pénztárgép
nyugta

Mostantól ezt a nevet kell megjegyezniük a vállalkozóknak, búcsúzik a KOBAK

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új néven, Pénztárgép Portálként működik tovább a NAV korábbi KOBAK-portálja, amelyen az online és e-pénztárgépekkel kapcsolatos ügyek mellett szeptember 1-jétől a kézi nyugtaadat-szolgáltatás is teljesíthető. Az átnevezés a felhasználói hozzáféréseket és a korábbi adatokat nem érinti, a portál pedig a régi KOBAK-webcímen továbbra is elérhető.
VG
2026.09.10, 14:28

Új, beszédesebb nevet kapott, így mától Pénztárgép Portál néven érhető el a NAV korábbi KOBAK-portálja. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét: itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, és itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-jén elindult nyugtaadat-szolgáltatást is.

Új néven működik tovább a NAV korábbi KOBAK-portálja
Új néven működik tovább a NAV korábbi KOBAK-portálja/Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A KOBAK funkciói folyamatosan bővültek

A KOBAK – vagyis a Külső Online Bejelentő- és Adatszolgáltató Keretrendszer – régóta része a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus ügyintézési portfóliójának. A portál funkciói az elmúlt időszakban folyamatosan bővültek, és mára egyre több, közvetlenül a pénztárgépekhez és a nyugtaadáshoz kapcsolódó ügy intézhető rajta. Az új Pénztárgép Portál elnevezés ezt a profilt egyértelműsíti.

A portálon intézhetők az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, például az üzembehelyezési és átszemélyesítési kód igénylése, valamint az e-pénztárgép üzembe helyezése. Emellett az online pénztárgépekhez kapcsolódó adatok és forgalmi információk is megtekinthetők, és egyes üzemeltetési események is bejelenthetők a felületen.

Szeptember 1-jétől új funkcióval is bővült az oldal

Azok a vállalkozások, amelyek kézi vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak, a Pénztárgép Portálon kézzel is rögzíthetik és beküldhetik nyugtaadataikat. Az adatokat a nyugta kibocsátását követő három naptári napon belül, napi szinten összesítve, adómértékek szerinti bontásban kell megadni.

A NAV a portál és az új szolgáltatások használatához gyakorlati segítséget is biztosít. Oktatóvideók mutatják be lépésről lépésre az ePénztárgép üzembe helyezését, valamint a webes nyugtaadat-rögzítés teljes folyamatát a belépéstől az adatok beküldéséig.

Az átnevezéssel kapcsolatosan három lényeges, gyakorlati kérdés merülhet fel, ezeket érdemes már most tisztázni.

  • Egyrészt az átnevezés a portál használatát nem érinti: a korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. 
  • Másrészt a Pénztárgép Portál új webcímen is elérhető, de a korábban használt KOBAK-webcím is változatlanul használható, a rendszer automatikusan a megfelelő oldalra irányítja a felhasználókat, vagyis a Pénztárgép Portál az alábbi címeken érhető el: itt és itt.
  • Harmadrészt a névváltozást követően egyes felületeken, dokumentumokban és korábban közzétett tájékoztatókban átmenetileg még találkozhatnak a felhasználók a KOBAK elnevezéssel. A KOBAK és a Pénztárgép Portál elnevezés ezekben az esetekben ugyanarra a felületre utal.

A nyugtaadat-szolgáltatásról, az e-pénztárgépekről, a Pénztárgép Portál használatáról, valamint az elérhető útmutatókról és oktatóvideókról minden fontos és friss információ megtalálható a NAV honlapján, az eNYUGTA-oldalon.

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