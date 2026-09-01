Komoly kritikát kapott Kármán András a pótköltségvetés miatt: feketén fehéren leírták, mit nem tartottak be – ezt még látni is rossz, a béreket és a gyermekeket is érinti

A Kármán András pénzügyminiszter jegyezte, módosított költségvetésben a kiadási főösszeg 49 025 milliárd forintra, a bevételi főösszeg 41 915 milliárd forintra, az államháztartási hiány pedig 7110 milliárd forintra emelkedik. A jelenleg hatályos büdzsé még 43 781 milliárd forintos kiadással, 39 562 milliárd forintos bevétellel és 4218 milliárd forintos hiánnyal számol.

Kármán András nyújtotta be a 2026-os módosított költségvetést, azt éles kritikával illette a Fidesz

Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Több mint kétszeresére nőhet a költségvetési hiány

A kormány szerint a módosításra azért van szükség, mert a korábban elfogadott költségvetés már nem tükrözi a gazdaság és az államháztartás tényleges folyamatait. Az új büdzsé ennek megfelelően „A valóság költségvetése” elnevezést kapja.

A kabinet által elvégzett költségvetési átvilágítás szerint a korábban tervezett 3,7 százalékos GDP-arányos hiány helyett eredetileg 8,3 százalékos deficit fenyegetett.

A kormány szerint az Európai Unióval kötött megállapodás, illetve a kiadások felülvizsgálata révén ezt 7,5 százalékra sikerül mérsékelni.

A gazdasági növekedési kilátások is jelentősen romlottak. A korábbi költségvetés még 4,1 százalékos GDP-bővüléssel számolt 2026-ra, az új kormány azonban már csak 2 százalékos növekedést vár.

A költségvetés átvilágítása során a kormány szerint már a kabinetváltást követően 6,8 százalékos hiányt jelzett a belső előrejelzés. Ezt tovább rontotta többek között az önkormányzatok vártnál nagyobb hiánya, az N7 állami védelmi ipari vállalattal és egy űrkutatási szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos kiadás, az M49-es fejlesztés többletköltsége, valamint az egészségügyi kiadások emelkedése.

A kormány szerint további 1,1 százalékponttal növelte a várható deficitet, hogy az előző kabinet olyan uniós bevételekkel is számolt, amelyek realizálására nem volt reális esély.

Megugorhat az államadósság

A romló költségvetési helyzet az államadósságban is megjelenik. A GDP-arányos államadósság a tavaly év végi 74,6 százalékról 77,5 százalékra emelkedhet 2026-ban.

A kormány szerint ez átmeneti növekedés, az adósságráta csökkenése pedig 2026 után indulhat újra.

A kabinet ugyanakkor továbbra is azt a célt hangoztatja, hogy 2030-ra megteremti az euró bevezetésének gazdasági és költségvetési feltételeit.