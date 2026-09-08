Deviza
EUR/HUF363,11 -0,07% USD/HUF312,3 -0,06% GBP/HUF422,83 -0,13% CHF/HUF386,1 -0,04% PLN/HUF84,22 -0,09% RON/HUF69,14 -0,09% CZK/HUF15,01 -0,04% EUR/HUF363,11 -0,07% USD/HUF312,3 -0,06% GBP/HUF422,83 -0,13% CHF/HUF386,1 -0,04% PLN/HUF84,22 -0,09% RON/HUF69,14 -0,09% CZK/HUF15,01 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 969,39 +0,97% MTELEKOM2 568 +0,63% MOL5 065 +1,63% OTP45 680 +1,51% RICHTER12 580 -1,02% OPUS308 -0,81% ANY6 550 0% AUTOWALLIS129 -2,27% WABERERS4 350 -0,68% BUMIX9 366,49 -0,34% CETOP5 102,31 +0,4% CETOP NTR3 280,23 +0,42% BUX148 969,39 +0,97% MTELEKOM2 568 +0,63% MOL5 065 +1,63% OTP45 680 +1,51% RICHTER12 580 -1,02% OPUS308 -0,81% ANY6 550 0% AUTOWALLIS129 -2,27% WABERERS4 350 -0,68% BUMIX9 366,49 -0,34% CETOP5 102,31 +0,4% CETOP NTR3 280,23 +0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Bencsik János
14. havi nyugdíj
Költségvetési Tanács
költségvetés

Lengyel úton a módosított költségvetés a bizottsági elnök szerint – liberális irányba fordult a büdzsé

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hitelekből és kötvénykibocsátásokból tarthatja fenn átmenetileg az ország működését a Tisza-kormány, ezzel Bencsik János szerint egyre nagyobb pénzügyi kockázatot vállalva. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság fideszes elnöke a 2026-os költségvetés módosításának általános vitájában a miniszteri expozéra reagálva arra is figyelmeztetett, hogy a külföldi finanszírozás növelésével Magyarország árfolyamkitettsége is emelkedik.
VG
2026.09.08, 18:00

A 2026-os költségvetés módosításának tervezetéből valamint a 2027-es büdzsé előzetes kommunikációjából egy liberálisabb költségvetés- és társadalompolitika irányába történő elmozdulás rajzolódik ki. Erről Bencsik János, az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának fideszes elnöke a pénzügyminiszter expozéjára reagálva beszélt a parlamentben. 

LAB_2590 Országgyűlés polgármesterek, költségvetés
Az elmúlt hónapokban meggyengítették a költségvetés stabilitását szolgáló törvényi garanciákat, valamint felpuhították az államadósság számítására vonatkozó szabályokat – közölte Bencsik János a költségvetés módosításának általános vitájában. / Fotó: Ladóczki Balázs

A benyújtott költségvetési módosításban növekvő államadóssággal számolnak

Az ellenzéki politikus úgy látja, a kormány a választási kampányban alaposan elígérte magát, ezért most a korábban vállalt ígéretek csökkentett tartalmú megvalósítására készül. Bencsik szerint ennek finanszírozásában jelentős szerepet kap az államadósság növelése, amire a pénzügyminiszteri expozé is utalt. A bizottsági elnök azt mondta,  

az elmúlt hónapokban meggyengítették a költségvetés stabilitását szolgáló törvényi garanciákat, valamint felpuhították az államadósság számítására vonatkozó szabályokat.

Értékelése szerint ezek a változtatások készítették elő a 2026-os költségvetés mostani módosítását. Bencsik állítása szerint erre a nemzetközi hitelminősítők is felfigyeltek, mellyel összefüggésben kiemelte: a Tisza-kormány lazított azon a belföldi adósságszabályon, amely az 50 százalék feletti GDP-arányos államadósság esetén annak éves csökkentését írta elő. Hozzátette, a Fitch is kitért erre, külön megemlítve a kivételi szabály módosítását, illetve felpuhítását. A fideszes politikus úgy értékelte, hogy a Költségvetési Tanács vétójogának elvétele jelentette az első lépést Magyarország pénzügyi függetlenségének meggyengítése felé. 

Lengyel úton a magyar költségvetés: magasabb hitelarány, több kötvénykibocsátás

A benyújtott költségvetési módosításban már növekvő államadóssággal számolnak, az ország működését pedig szerinte átmenetileg hitelekből és kötvénykibocsátásokból kívánják finanszírozni. Ez növeli az államadósság-rátát, és Bencsik szerint a magyar költségvetési politikát a lengyel mintához teszi hasonlóvá.

A pénzügyminiszter által többször említett költségvetési fordulatról azt mondta, nagyvonalú megközelítéssel a május és július közötti javulás a tudatos állami spórolás, a kormányzati átvilágítás miatt lelassult kifizetések, valamint az előző kormány gazdaságfejlesztési munkájából származó nyári adóbevételek szerencsés találkozásának tekinthető.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a Költségvetési Tanács véleménye és a beterjesztett javaslat alapján a jelentős megtakarítások ellenére a költségvetési egyenleg javulása a 2026. júniusi állapothoz képest mindössze 0,04 százalék, vagyis 36 milliárd forint.

Bencsik szerint egyre világosabban kirajzolódik a kormány stratégiája a lakossági juttatásoknál is. Értékelése szerint a már intézményesített járandóságokat, köztük a 14. havi nyugdíjat, illetve a már leszerződött lakásfelújításokat jogilag ugyan továbbra is teljesítik, ám az új igénylések feltételeit olyan szigorúra szabhatják, hogy természetes módon csökkenjen az érdeklődés. Ezt Bencsik János a megszorítás egyik formájának nevezte.

Az ellenzéki képviselő kitért arra is, hogy Magyarország állami kamatkiadásai 2026-ban nominálisan elérhetik a GDP 4–4,5 százalékát, ami nagyságrendileg 4000 milliárd forintos költségvetési kiadást jelenthet. 

Növekszik Magyarország külső pénzügyi kitettsége

Ebben a helyzetben kezdte meg az Államadósság Kezelő Központ az államadósság finanszírozási szerkezetének átalakítását: 

  • csökkenti a korábban jelentős súlyt képviselő lakossági kötvények részarányát, 
  • ezzel párhuzamosan növeli a külföldi intézményi befektetők által jegyzett kötvények, illetve a hitelek szerepét.

Bencsik szerint ennek célja a finanszírozás olcsóbbá tétele lehet, a változás ugyanakkor komoly kockázatokat hordoz, amelyek között az árfolyamkitettséget emelte ki. 

Úgy véli, jelenleg a nyár elejinél már kedvezőtlenebb, illetve stagnáló árfolyam-időszak látható, a geopolitikai vagy világgazdasági környezet jelentős romlása pedig nagyobb megingást is okozhat, tehát a külföldi kötvények és hitelek arányának emelésével Magyarország külső pénzügyi kitettsége is növekszik.

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu