Lengyel úton a módosított költségvetés a bizottsági elnök szerint – liberális irányba fordult a büdzsé

A 2026-os költségvetés módosításának tervezetéből valamint a 2027-es büdzsé előzetes kommunikációjából egy liberálisabb költségvetés- és társadalompolitika irányába történő elmozdulás rajzolódik ki. Erről Bencsik János, az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának fideszes elnöke a pénzügyminiszter expozéjára reagálva beszélt a parlamentben.

Az elmúlt hónapokban meggyengítették a költségvetés stabilitását szolgáló törvényi garanciákat, valamint felpuhították az államadósság számítására vonatkozó szabályokat – közölte Bencsik János a költségvetés módosításának általános vitájában. / Fotó: Ladóczki Balázs

A benyújtott költségvetési módosításban növekvő államadóssággal számolnak

Az ellenzéki politikus úgy látja, a kormány a választási kampányban alaposan elígérte magát, ezért most a korábban vállalt ígéretek csökkentett tartalmú megvalósítására készül. Bencsik szerint ennek finanszírozásában jelentős szerepet kap az államadósság növelése, amire a pénzügyminiszteri expozé is utalt. A bizottsági elnök azt mondta,

az elmúlt hónapokban meggyengítették a költségvetés stabilitását szolgáló törvényi garanciákat, valamint felpuhították az államadósság számítására vonatkozó szabályokat.

Értékelése szerint ezek a változtatások készítették elő a 2026-os költségvetés mostani módosítását. Bencsik állítása szerint erre a nemzetközi hitelminősítők is felfigyeltek, mellyel összefüggésben kiemelte: a Tisza-kormány lazított azon a belföldi adósságszabályon, amely az 50 százalék feletti GDP-arányos államadósság esetén annak éves csökkentését írta elő. Hozzátette, a Fitch is kitért erre, külön megemlítve a kivételi szabály módosítását, illetve felpuhítását. A fideszes politikus úgy értékelte, hogy a Költségvetési Tanács vétójogának elvétele jelentette az első lépést Magyarország pénzügyi függetlenségének meggyengítése felé.

Lengyel úton a magyar költségvetés: magasabb hitelarány, több kötvénykibocsátás

A benyújtott költségvetési módosításban már növekvő államadóssággal számolnak, az ország működését pedig szerinte átmenetileg hitelekből és kötvénykibocsátásokból kívánják finanszírozni. Ez növeli az államadósság-rátát, és Bencsik szerint a magyar költségvetési politikát a lengyel mintához teszi hasonlóvá.

A pénzügyminiszter által többször említett költségvetési fordulatról azt mondta, nagyvonalú megközelítéssel a május és július közötti javulás a tudatos állami spórolás, a kormányzati átvilágítás miatt lelassult kifizetések, valamint az előző kormány gazdaságfejlesztési munkájából származó nyári adóbevételek szerencsés találkozásának tekinthető.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a Költségvetési Tanács véleménye és a beterjesztett javaslat alapján a jelentős megtakarítások ellenére a költségvetési egyenleg javulása a 2026. júniusi állapothoz képest mindössze 0,04 százalék, vagyis 36 milliárd forint.