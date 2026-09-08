Kármán András ismertette a módosított költségvetést: a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés és a mohácsi Duna-híd már biztos, hogy a vesztesek közt

Kármán András szerint az előző kormány által elfogadott költségvetés számai már az év elején elszakadtak a gazdasági folyamatoktól, és beavatkozás nélkül 8,3 százalékra emelkedett volna az idei deficit. A pénzügyminiszter parlamenti expozéjában az előző kabinet gazdálkodását tette felelőssé a kialakult helyzetért, a költségvetési tervezést vágyvezéreltnek nevezte, és azt állította, hogy a választások előtt tíz- és százmilliárdokat költöttek el valós fedezet nélkül. Kármán 703 milliárd forintos kiigazítással számol, a hiánycélt pedig 7,5 százalékra emeli, miközben súlyos milliárdokkal vághatják vissza két nagyberuházás költségeit is.

Kármán András pénzügyminiszter parlamenti expozéjában hosszan magyarázta, miért lesz jóval nagyobb a költségvetési hiány a tervezettnél. / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiánnyal számol a módosított költségvetésben

A pénzügyminiszter az idei költségvetés átírását azzal indokolta az Országgyűlés előtt, hogy az eredeti számok már nem tükrözték a valós gazdasági helyzetet. A 2026-os büdzsét tavaly júniusban még a GDP 3,7 százalékának megfelelő hiánnyal fogadták el. A tárca átvilágítása alapján azonban kormányváltás és korrekciós intézkedések nélkül 8,3 százalékos deficit alakult volna ki – véli.

Kármán megjegyezte, már az átadás-átvétel során egy 6,8 százalékos várható hiányt mutató előrejelzéssel találkoztak. A romlást több tényezővel magyarázta, ide sorolva a szerinte túlárazott szerződéses kötelezettségeket, az állami kiadásokat és a vártnál gyengébb gazdasági teljesítményt.

A már említett átvilágítás a tárca számításai szerint a GDP további 0,4 százalékának megfelelő, korábban eltitkolt vagy alábecsült hiánynövelő tételt azonosított. Kármán ezek között említette

az egészségügyi és önkormányzati egyenleg romlását,

egyes útfejlesztések többletköltségeit,

az N7 állami védelmi ipari vállalathoz kapcsolódó kiadásokat,

továbbá a 4iG-hez köthető űrkutatási szolgáltatási szerződés költségeit.

A miniszter szerint ezek figyelembevételével már 7,2 százalékos hiánnyal kellett volna számolnia az előző kormánynak.

A tárcavezető kitért a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz, az RRF forrásainak költségvetési kezelésére is. A korábbi büdzsé 969 milliárd forintnyi, a GDP mintegy 1,1 százalékának megfelelő RRF-bevétellel számolt.