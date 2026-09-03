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miniszterelnök
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költségvetési hiány

Magyar Péter nem várta meg a hivatalos tájékoztatót, spoilerezni kezdett a költségvetési hiányról: „Kiugróan magas lesz!"

Magyar Péter szerint a kormány teljesítette az uniós források felszabadításához szükséges valamennyi vállalását, így megnyílhat az út mintegy 5500–6000 milliárd forintnyi támogatás előtt. A miniszterelnök ugyanakkor arról is beszélt egy most megjelent videós bejegyzésben, hogy az augusztusi költségvetési hiány kiugróan magas lehet, mivel az államnak több területen előre kellett finanszíroznia a szükséges kiadásokat.
VG
2026.09.03., 13:01

Magyar Péter csütörtöki Facebook-videójában számolt be röviden a kormány szerdai döntéseiről, miközben jelezte, hogy a részletes tájékoztatásra délután három órakor kerül sor. A politikus a videó elején közölte: hamarosan találkozik Baka András köztársasági elnökkel, akit személyesen kíván tájékoztatni a Tisza-kormány által képviselt külpolitikai irányról, valamint az első száz nap eredményeiről. Ugyanakkor a miniszterelnök jelezte: augusztust nagy költségvetési hiánnyal zárta az állam.

bledmagyar péter, költségvetés
Magyar Péter a kormánydöntések mellett beszélt az augusztusi költségvetési hiányról
Fotó: Bled Strategic Forum

Ezt a költségvetés is megérezheti: 6000 milliárd forintnyi uniós pénz a tét

Magyar Péter szerint Magyarország „óriási munkát végezve” minden olyan feltételt teljesített, amely a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás megszerzéséhez szükséges.

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy néhány hónap alatt sikerült elfogadniuk valamennyi szükséges jogszabályt és teljesíteniük minden vállalást. Szerinte ez különösen jelentős eredmény annak fényében, hogy más uniós tagállamoknak ugyanehhez évekre volt szükségük.

Magyar Péter az államháztartás helyzetéről is beszélt. Elmondása szerint 

az uniós forrásokhoz kapcsolódó kiadásokat több területen már augusztusban meg kellett előlegeznie a kormánynak, ezért az augusztusi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz.

Állítása szerint a hiány ősszel visszatérhet a tervezett csökkenő pályára, amikor megérkeznek az uniós források az államkincstár számláira.

Fontos ugyanakkor, hogy az uniós pénzek tényleges folyósítása még nem tekinthető lezárt ügynek. A magyar vállalások teljesítését az Európai Bizottságnak is meg kell erősítenie, ezt követően pedig megkezdődhet az elszámolások benyújtása. Végső soron ezek alapján dőlhet el, hogy a Magyarország számára elérhető összegből ténylegesen mennyi jut el az államkasszába.

Átalakítják a hulladékgazdálkodást és a koncessziós rendszereket

Magyar Péter röviden ismertette a kormány szerdai döntéseit is azzal, hogy részleteket a délután kezdődő sajtótájékoztatón közölnek. Ezek között szerepel a hulladékgazdálkodási rendszer teljes körű felülvizsgálata, valamint a kaszinókoncessziók ügye.

  • A dohánykoncessziós rendszer teljes átalakítását szintén megkezdik, miközben a környezetvédelem megerősítéséről is döntés született. Ennek részeként fásítási programot hoznak létre.
  • A kormány emellett megtárgyalta a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a bicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a magyar gyermekvédelemben az elmúlt évtizedben kialakult helyzetről. Magyar Péter szerint azonnal további forrásokat csoportosítanak át a területre, a jövő héten pedig újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére.

Döntés született arról is, hogy 2027. január 1-jétől megemelik a megváltozott munkaképességűek ellátását.

A kormány a tűzifával kapcsolatban is több intézkedést jelentett be. A tervek szerint 27-ről 5 százalékra csökkentik a tűzifa áfakulcsát, emellett megduplázzák a szociális tűzifa keretét.

Az állami erdőgazdaságoknál pedig a lakossági vásárlók számára befagyasztják a tűzifa árát a 2026. január 1-jén érvényes szinten.

Magyar Péter szerint nincs ok pánikra a paksi fenékküszöb miatt

A videó végén Magyar Péter kitért a paksi fenékküszöbre is. Azt mondta, a határidő előtt elkészült beruházás a tervek szerint hibátlanul ellátja a feladatát, és szerinte „semmi sem igaz” a sajtóban előző nap megjelent pánikkeltő hírekből.

Szerinte a Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén természetes és előre látható folyamat.

A paksi beruházásra azért volt szükség, hogy alacsony dunai vízállás mellett is biztosítható legyen az atomerőmű hűtéséhez szükséges vízhozam. A kérdés különösen érzékennyé vált az elmúlt időszakban, amikor a Duna vízszintje jelentősen visszaesett.

Még nincs a számlán az uniós pénz

Magyar Péter korábbi bejelentése szerint lezárult az uniós forrásokért indított három hónapos hajrá, és a kormány teljesítette az ehhez kapcsolódó vállalásokat. A politikus szerint ezzel megnyílhat az út a mintegy 5500–6000 milliárd forintnyi helyreállítási és kohéziós forrás előtt.

A folyamat azonban még nem jelenti azt, hogy az összeg automatikusan megérkezik a magyar költségvetésbe. A következő fontos lépés az Európai Bizottság értékelése és jóváhagyása, majd az egyes projektekhez kapcsolódó elszámolások benyújtása lesz.

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