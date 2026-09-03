Magyar Péter nem várta meg a hivatalos tájékoztatót, spoilerezni kezdett a költségvetési hiányról: „Kiugróan magas lesz!"

Magyar Péter csütörtöki Facebook-videójában számolt be röviden a kormány szerdai döntéseiről, miközben jelezte, hogy a részletes tájékoztatásra délután három órakor kerül sor. A politikus a videó elején közölte: hamarosan találkozik Baka András köztársasági elnökkel, akit személyesen kíván tájékoztatni a Tisza-kormány által képviselt külpolitikai irányról, valamint az első száz nap eredményeiről. Ugyanakkor a miniszterelnök jelezte: augusztust nagy költségvetési hiánnyal zárta az állam.

Magyar Péter a kormánydöntések mellett beszélt az augusztusi költségvetési hiányról

Fotó: Bled Strategic Forum

Ezt a költségvetés is megérezheti: 6000 milliárd forintnyi uniós pénz a tét

Magyar Péter szerint Magyarország „óriási munkát végezve” minden olyan feltételt teljesített, amely a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás megszerzéséhez szükséges.

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy néhány hónap alatt sikerült elfogadniuk valamennyi szükséges jogszabályt és teljesíteniük minden vállalást. Szerinte ez különösen jelentős eredmény annak fényében, hogy más uniós tagállamoknak ugyanehhez évekre volt szükségük.

Magyar Péter az államháztartás helyzetéről is beszélt. Elmondása szerint

az uniós forrásokhoz kapcsolódó kiadásokat több területen már augusztusban meg kellett előlegeznie a kormánynak, ezért az augusztusi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz.

Állítása szerint a hiány ősszel visszatérhet a tervezett csökkenő pályára, amikor megérkeznek az uniós források az államkincstár számláira.

Fontos ugyanakkor, hogy az uniós pénzek tényleges folyósítása még nem tekinthető lezárt ügynek. A magyar vállalások teljesítését az Európai Bizottságnak is meg kell erősítenie, ezt követően pedig megkezdődhet az elszámolások benyújtása. Végső soron ezek alapján dőlhet el, hogy a Magyarország számára elérhető összegből ténylegesen mennyi jut el az államkasszába.

Átalakítják a hulladékgazdálkodást és a koncessziós rendszereket

Magyar Péter röviden ismertette a kormány szerdai döntéseit is azzal, hogy részleteket a délután kezdődő sajtótájékoztatón közölnek. Ezek között szerepel a hulladékgazdálkodási rendszer teljes körű felülvizsgálata, valamint a kaszinókoncessziók ügye.

A dohánykoncessziós rendszer teljes átalakítását szintén megkezdik, miközben a környezetvédelem megerősítéséről is döntés született. Ennek részeként fásítási programot hoznak létre.

A kormány emellett megtárgyalta a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a bicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a magyar gyermekvédelemben az elmúlt évtizedben kialakult helyzetről. Magyar Péter szerint azonnal további forrásokat csoportosítanak át a területre, a jövő héten pedig újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére.

Döntés született arról is, hogy 2027. január 1-jétől megemelik a megváltozott munkaképességűek ellátását.