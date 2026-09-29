„A jövő kórháza” épül Budán – így halad a hatalmas beruházás

„A jövő kórháza” – olvasható az Alkotás utca és a Királyhágó utca találkozásánál húzódó építési terület sarkán elhelyezett táblán. A mintegy 2,6 hektáros területen 2024. óta zajlik a Budai Egészségközpont és a szakkórházaként működő Országos Gerincgyógyászati Központ átfogó fejlesztése a Market Építő Zrt. kivitelezésében. A munka első nagy szakasza már lezárult: az építőipari cégcsoport szakemberei komplex módon felújították az intézmény 1939-ben épült „A” és az 1973-ben átadott „B” tömbjét. A mellettük épülő, 22 600 négyzetméteres új „C” szárny pedig áprilisban elérte a szerkezetkész állapotot, mely épületben jelenleg egyszerre zajlanak gépészeti és elektromos szerelések, az aljzatbetonozási, festési és burkolási munkák – írja a Magyar Építők.

A jövő kórháza épül/Fotó: Market Építő Zrt.

Így zajlik hazánk egyedülálló kórházfejlesztése

A Budai Egészségközpont hazánk egyik vezető, immár 25 éve működő magánegészségügyi intézménye, ahol 49 szakterület több mint 350 szakorvosa fogadja a pácienseket. Fenntartója és szakkórházaként működik az Országos Gerincgyógyászati Központ is, az ország egyetlen olyan közfinanszírozott intézménye, amely átfogja a gerincbetegségek diagnosztikájának és kezelésének teljes spektrumát. A több szakaszban megvalósuló kórházfejlesztést kivitelező Market Építő szakembereinek feladata túlmutat az új kórházi tömb megépítésén: az intézmény meglévő, különböző korokban emelt épületeit is egységesen, korszerűen és biztonságosan működő egészségügyi komplexummá alakítják.

Az alapoktól erősítették meg a közel százéves épületet

A Királyhágó utcai helyszínen az 1870-es évek óta gyógyítanak, itt állt a Budai Helyőrségi Kórház. A háborúban megsérült épület helyén 1939-ben, Tabéry Iván és Schall József tervei alapján építették fel az intézmény ma is működő „A” tömbjét, melyhez kapcsolódik az 1973-ban elkészült „B” szárny. A két épületet a Market szakemberei alig másfél év leforgása alatt korszerűsítették, ezen munkálatok befejezésével a közfinanszírozott ellátást nyújtó Országos Gerincgyógyászati Központ visszaköltözhetett az épületegyüttesbe. A látványos külső-belső megújulást jelentős szerkezeti beavatkozások előzték meg: az „A” és „B” épületeket statikailag jet grouting technológiával erősítették meg. Az 1939-ben emelt „A” tömb szerkezetét külső kéregfalakkal, belső vasbeton merevítő falakkal, valamint vízszintes abroncsolással korszerűsítették. Felújították a négy műtőt is, így azok alkalmasak a legújabb berendezések, köztük a robottechnológia fogadására is.