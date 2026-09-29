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„A jövő kórháza” épül Budán – így halad a hatalmas beruházás

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Megújultak a régi, elavult kórházépületek, mellettük pedig már épül a Budai Egészségközpont vadonatúj, több ezer négyzetméteres szárnya. A Market Építő Zrt. úgy valósítja meg az átfogó kórházfejlesztést, hogy közben az Országos Gerincgyógyászati Központban folyamatos maradt a betegellátás. Az új épületrész a tervek szerint jövő ősszel nyílik meg a páciensek részére.
VG
2026.09.29, 12:13

„A jövő kórháza” – olvasható az Alkotás utca és a Királyhágó utca találkozásánál húzódó építési terület sarkán elhelyezett táblán. A mintegy 2,6 hektáros területen 2024. óta zajlik a Budai Egészségközpont és a szakkórházaként működő Országos Gerincgyógyászati Központ átfogó fejlesztése a Market Építő Zrt. kivitelezésében. A munka első nagy szakasza már lezárult: az építőipari cégcsoport szakemberei komplex módon felújították az intézmény 1939-ben épült „A” és az 1973-ben átadott „B” tömbjét. A mellettük épülő, 22 600 négyzetméteres új „C” szárny pedig áprilisban elérte a szerkezetkész állapotot, mely épületben jelenleg egyszerre zajlanak gépészeti és elektromos szerelések, az aljzatbetonozási, festési és burkolási munkák – írja a Magyar Építők.

A jövő kórháza
A jövő kórháza épül/Fotó: Market Építő Zrt.

Így zajlik hazánk egyedülálló kórházfejlesztése

A Budai Egészségközpont hazánk egyik vezető, immár 25 éve működő magánegészségügyi intézménye, ahol 49 szakterület több mint 350 szakorvosa fogadja a pácienseket. Fenntartója és szakkórházaként működik az Országos Gerincgyógyászati Központ is, az ország egyetlen olyan közfinanszírozott intézménye, amely átfogja a gerincbetegségek diagnosztikájának és kezelésének teljes spektrumát. A több szakaszban megvalósuló kórházfejlesztést kivitelező Market Építő szakembereinek feladata túlmutat az új kórházi tömb megépítésén: az intézmény meglévő, különböző korokban emelt épületeit is egységesen, korszerűen és biztonságosan működő egészségügyi komplexummá alakítják.

Az alapoktól erősítették meg a közel százéves épületet

A Királyhágó utcai helyszínen az 1870-es évek óta gyógyítanak, itt állt a Budai Helyőrségi Kórház. A háborúban megsérült épület helyén 1939-ben, Tabéry Iván és Schall József tervei alapján építették fel az intézmény ma is működő „A” tömbjét, melyhez kapcsolódik az 1973-ban elkészült „B” szárny. A két épületet a Market szakemberei alig másfél év leforgása alatt korszerűsítették, ezen munkálatok befejezésével a közfinanszírozott ellátást nyújtó Országos Gerincgyógyászati Központ visszaköltözhetett az épületegyüttesbe. A látványos külső-belső megújulást jelentős szerkezeti beavatkozások előzték meg: az „A” és „B” épületeket statikailag jet grouting technológiával erősítették meg. Az 1939-ben emelt „A” tömb szerkezetét külső kéregfalakkal, belső vasbeton merevítő falakkal, valamint vízszintes abroncsolással korszerűsítették. Felújították a négy műtőt is, így azok alkalmasak a legújabb berendezések, köztük a robottechnológia fogadására is.

Kellemes beltéri komfort, csökkenő üzemeltetési költségek

A felújított épületek nemcsak komfortosabb környezetet biztosítanak a betegeknek és a kórház dolgozóinak, hanem gazdaságosabban is üzemeltethetők. Mindkét szárny külső falaira vastag kőzetgyapot hőszigetelés került, emellett korszerűsítették a nyílászárókat és a hűtési rendszert is. Az „A” és „B” tömb májusi átadásával lezárult a fejlesztés első nagy szakasza, miközben a mellettük épülő új „C” szárny már áprilisban elérte a szerkezetkész állapotot.

Az új épületszárny 22 600 négyzetméterrel bővíti ki a kórházat

Az új kórházépület három mélygarázsszintből, négy betegellátási funkciókat befogadó szintből, valamint egy gépészeti tetőszintből áll. A több mint 22 ezer négyzetméteres szárnyban a rendelők és a betegszobák mellett hét modern panelműtő is helyet kap a 2. emeleten. Az új szárnyban járóbeteg-szakellátási és szűrőközpont, valamint akut eseteket fogadó ambulancia is működik majd. A beruházással korszerűsödik a fekvőbeteg- és az intenzív ellátás, miközben jelentősen bővül az egynapos és a nagyműtétek elvégzésére alkalmas műtői kapacitás.

Emberléptékű tömegekre bontották a nagyméretű kórházat

A régi épületek felújítási terveit, valamint az új kórház működési koncepcióját a Paulinyi & Partners az orvosokkal és a holland EGM Architecten kórháztervező cég szakembereivel közösen alakította ki. Az osztályok és a betegellátási funkciók elrendezésekor a betegbarát működés, a jól használható terek és a gazdaságos üzemeltetés egyaránt meghatározó szempont volt. 

A több mint 22 ezer négyzetméteres új épület tömegét a környék hegyvidéki-városias karakteréhez illesztették és emberléptékű egységekre bontották. A műtőket is magában foglaló legnagyobb részt a forgalmas Alkotás utcától távolabb, a telek belső részén helyezték el. A homlokzat kialakításánál a cél a letisztult, de mégis karakteres megjelenés volt, amely tükrözi az épület funkcióját, valamint biztonságot és megbízhatóságot sugároz. 

Az új szárny előregyártott homlokzati paneljei egységbe foglalják a tagolt épülettömeget, miközben alkalmazkodnak a mögöttük elhelyezkedő helyiségek eltérő igényeihez. Az áttört, üvegezett és tömör felületek arányának változtatásával a belső terek funkciójuknak megfelelő mennyiségű természetes fényt kapnak. A modulok kiosztását és az üvegezett felületek arányát folyamatos benapozási szimulációkkal ellenőrizték. A tömbök közötti belső udvaroknál ugyancsak fontos szempont volt a megfelelő szellőzés és a természetes fény biztosítása, hogy a betegek, a látogatók és a dolgozók számára egyaránt barátságos terek jöhessenek létre.

Két év alatt érték el a szerkezetkész állapotot

A „C” épület kivitelezése az alaplemez megépítésével 2024. márciusában kezdődött, a szerkezetépítési munkák pedig 2025. áprilisában indulhattak el. A projekt következő jelentős mérföldkövét a zárófödém 2026. márciusi betonozása jelentette. Az épület legmagasabb pontját áprilisban érték el, amit a hagyományoknak megfelelően bokrétával ünnepeltek meg. 

A projekt léptékét tükrözi, hogy a szerkezet megépítéséhez mintegy 17 ezer köbméter betont és 2300 tonna betonacélt használtak fel, a zsaluzott felületek nagysága pedig elérte az 57 ezer négyzetmétert.

A szerkezetépítés lezárásával a munka súlypontja a homlokzat, a külső infrastruktúra és a belső rendszerek kialakítására helyeződött át. A kivitelezőtől kapott információk szerint a következő jelentős mérföldkő az épület beázásmentes állapotának elérése lesz, amelyet 2026. szeptember elejére ütemeztek.

Egyszerre szerelnek, betonoznak, festenek és burkolnak

A különböző készültségi szinteken álló épületrészekben jelenleg számos szakág dolgozik párhuzamosan, ami átgondolt és precíz munkaszervezést igényel. Ütemezetten zajlik a gépészeti és elektromos vezetékek szerelése, amelyeket az álmennyezetek kialakítása követ. Más területeken már elkezdődött az aljzatbetonozás, a festés és a burkolás is.

A következő ütemben az asztalosszerkezeteket építik be. A gépészeti és elektromos alaphálózatok kivitelezése már a befejező szakaszhoz közeledik, miközben megkezdődött a nagyobb gépek és berendezések telepítése is.

Az épületek összekapcsolása túlmutat a fizikai átjárás biztosításán

A projekt egyik legösszetettebb mérnöki feladata az új „C” épület és a már felújított, használatban lévő tömbök összekapcsolása. A szárnyak közé üvegezett elválasztó elem kerül, amely építészetileg is láthatóvá teszi a történeti és a kortárs épületrészek határát.

A feladat azonban nem merül ki a fizikai átjárás megteremtésében. A különböző korú épületek 

  • betegforgalmi, 
  • gépészeti, 
  • elektromos 
  • és automatizálási rendszereit is össze kell hangolni. 

A szűk munkaterület szinte sebészi pontosságú logisztikát követel

További kihívást jelent a kivitelezési munkák szervezésében és lebonyolításában a rendkívül sűrű városi környezet. A munkaterületen nincs elegendő hely nagyobb mennyiségű építőanyag tárolására vagy a teherautók várakoztatására, és erre a környező utcákban sincs lehetőség.

A beszállításokat ezért pontosan ahhoz kell igazítani, hogy az érkező anyagokat mikor és hol használják fel. Különösen szoros koordinációt igényel a külső közműépítés: a munkát úgy kell ütemezni, hogy közben a többi szakipar anyagai is bejuthassanak az épületbe, és a homlokzat kivitelezése is folyamatosan haladhasson.

A kivitelezőnek az orvosi berendezések működését is ismernie kell

Egy korszerű kórház gépészeti és elektromos rendszere jelentősen eltér egy hagyományos középületétől. A kivitelezőnek nem elég az épület szerkezeteit és alaphálózatait ismernie: az egyes orvosi műszerek működési elvével, energiaigényével, gépészeti kapcsolataival és biztonsági követelményeivel is tisztában kell lennie. Az orvostechnológiai eszközöket a kivitelezés utolsó szakaszában helyezik el és helyezik üzembe, az épület elektromos, gépészeti és automatizálási rendszereit azonban már a munkafolyamatok mostani szakaszában a később érkező berendezések követelményeihez kell igazítani. 

Összetett feladat a 2. emeleten a hét darab panelműtő kialakítása. Ezekhez gyógyászatigáz-ellátás, műtőintegrációs rendszer, egyedileg szabályozható hőmérséklet és páratartalom, valamint steril légkezelés kapcsolódik. A speciális hálózatokat és rendszerelemeket a szerelés alatt is meg kell óvni a szennyeződésektől és a sérülésektől.

Áramkimaradás esetén is működniük kell a kritikus berendezéseknek

A komplex egészségügyi infrastruktúrát magáénak tudó kórház elektromos hálózatának kiépítése is komoly szakmai kihívásokat rejt. Alapvető elvárás, hogy még egy rövid áramkimaradás se veszélyeztesse az életfenntartó berendezések működését. Az épület villamosenergia-ellátását ezért több, egymástól független rendszer biztosítja majd. Ehhez a közép- és kisfeszültségű oldalon egyaránt több betáplálási lehetőséget alakítanak ki, amelyeket automatikus átkapcsolók egészítenek ki. 

A föld mélye és a tető is bekapcsolódik az energiaellátásba

Az új épület energiaigényét több, egymással összehangolt műszaki megoldás szolgálja ki. Az épület alatt talajszondás rendszert alakítottak ki, amelyhez korszerű hőszivattyús technológia kapcsolódik. A tetőfelületekre napelemek kerülnek, az automatikusan vezérelt homlokzati árnyékolók pedig a nyári hőterhelés és ezen keresztül a hűtési energiaigény csökkentését szolgálják. 

Egyetlen kórházzá kapcsolódik össze a három épületszárny

A felújított tömbök mellett az új kórházépület is kezdi felölteni végső formáját. A 2027 őszére tervezett átadással a Budai Egészségközpont épületállományának területe a korábbi mintegy 18 ezer négyzetméterről 35 500 négyzetméterre nő. 

  • Az ágyak száma 150-ről 250-re, 
  • a műtőké 7-ről 17-re, 
  • a rendelőké pedig 55-ről 87-re emelkedik. 

A fejlesztés végére a közel kilencvenéves „A” épület, az 1970-es években emelt „B” tömb és az új „C” szárny már egyetlen kórházként működik majd.

kórházépület
Budai Egészségközpont
építkezés
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