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Ez most már kezd nagyon ijesztő lenni, újabb gyár zárhat be Magyarországon: 20 évig bírták, 150 ember veszítheti el a munkáját – megszólalt a Tisza-kormány

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Többszáz család megélhetése került veszélybe a Jászságban. Az utóbbi idők gyárbezárási hulláma számos magyar települést érintettek és úgy tűnik a rossz széria még nem ért véget. Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője arra figyelmeztetett, hogy a térségben hamarosan 750 ember veszítheti el állását. Az üggyel kapcsolatban a kormány is megszólalt.
VG
2026.09.28, 19:45

A Sangjin Micron Hungary Kft. közel 20 éve van jelen Jászfényszarun, és jelenleg több mint 350 embernek ad munkát, akik közül közel kétszázan közvetlenül a térségből származnak− közölte Pócs János hétfőn az Országgyűlésben.

Megszólalt a kormány a gyárbezárási hullámmal kapcsolatban
Megszólalt a kormány a gyárbezárási hullámmal  kapcsolatban / Fotó: Sangjin Micron Hungary Kft./ Facebook

A politikus értesülései szerint az üzem legfőbb részlege hamarosan bezárhat, aminek következtében 150 ember veszítheti el megélhetését. Hozzátette azt is, hogy az Electrolux-gyár bezárása pedig 600 munkahely megszűnését eredményezi.

Pócs János szerint a kormány nem segít az embereknek

„Miért nem tesz a kormány semmit a gyárbezárások miatt munkájukat elvesztett magyar emberekért?” − kérdezte a Fidesz országgyűlési képviselője.

Barna-Szabó Tímea, a Szociális és Családügyi Minisztérium parlamenti államtitkára

válaszában nehezményezte, hogy harmadszor került elő  a gyárbezárások kérdése a nap folyamán a parlamentben.

Hangsúlyozta, hogy a kormány rekord idő alatt felvette a kapcsolatot az érintett munkáltatókkal, valamint munkavállalói érdekképviseletekkel, és az általuk jelzett igényekhez igazodó programok kerülnek kialakításra. Kiderült az is, hogy a Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya intézkedési tervet készített a helyzet kezelésére, és a kapcsolattartás a vállalkozással folyamatos.

Nem épül meg a szolnoki gyár

Hosszú ideje bizonytalanság övezi a KunlunChem Hungary Szolnokon tervezett üzemének megépítését. A vállalat először 2025-ben beszélt nyilvánosan a tervezett beruházásról, amelynek

értéke összesen 100 millió euró, vagyis az akkor érvényes árfolyamon számolva több mint 38 milliárd forint lett volna.

A fejlesztés két lépcsőben valósult volna meg, amely hosszú távon jelentős gazdasági előnyt jelenthetett volna a térségnek. Az előzetes tervek értelmében az új üzem 2026 őszén kezdte volna meg a termelést, de most úgy tűnik ebből nem lesz semmi.

A fejleményekről a térség tiszás országgyűlési képviselője, Rost Andrea számolt be, Magyar Péter kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. A politikus elmondta, hogy felvette a kapcsolatot az illetékesekkel és „határozott fellépését” követően kiderül, hogy

érvényesült a szolnokiak akarata, vagyis a gyárnak nincs környezetvédelmi engedély iránti kérelme, nem történt egy kapavágás sem, a gyárépítése nem kiemelt beruházás, és a jelenlegi szabályozás mellett nem valósítható meg.

Ezt később Magyar Péter is megerősítette, aki egyenesen közölte, hogy „amíg Tisza kormány van, addig nem lesz elektrolitgyár Szolnokon.”

A fejlesztés Szolnok és Abony között, egy 15 hektáros területen valósult volna meg, ahol jelenleg nem folyik ipari tevényekség. Az 5000 négyzetméretes gyárépület mellé egy 700 négyzetméteres modern irodaházat és több kisebb, a működéshez szükséges épületet is terveztek. A beruházás komoly bevételi forrást jelentett volna a 70 ezres városnak.

Szolnok éves iparűzési adóbevétele körülbelül 8,5 milliárd forint, a KunlunChem a működése során pedig olyan mértékű adót fizet majd, amellyel rögtön a város 50 legnagyobb adófizetője közé kerülne

− hangzott el korábban.

Az első ütemben mintegy 50 új álláshely jött volna létre, amelyeket helyi dolgozókkal kívántak betölteni. A második fejlesztési fázis megvalósulásával pedig összesen akár 120 ember is munkát kaphatott volna. A problémát elsősorban az okozta, hogy a KunlunChem elektrolitgyára az akkumulátoriparhoz kapcsolódik és vegyipari technológiát alkalmaz, a szektorral szemben pedig erőteljes a társadalmi kritika, amelyet a Tisza Párt választási kampánya is felerősített.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy az elektrolitra az elektrifikáció miatt nagy kereslet van és Európa-szerte egyre több ilyen gyár működik:

  • Németországban: Mannheim, Leverkusen,
  • Csehországban: Rybitví, Ostrava,
  • Lengyelországban: Śrem, Prusice, Biskupice Podgórne,
  • és egyébként Magyarországon is: Komárom, Tatabánya.

A KunlunChem egyebek mellett német prémium kategóriás autógyártók beszállítóival dolgozik együtt, a szolnoki üzem például a debreceni BMW-nek és a kecskeméti Mercedesnek is szállíthatott volna.

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