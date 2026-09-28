Ez most már kezd nagyon ijesztő lenni, újabb gyár zárhat be Magyarországon: 20 évig bírták, 150 ember veszítheti el a munkáját – megszólalt a Tisza-kormány

A Sangjin Micron Hungary Kft. közel 20 éve van jelen Jászfényszarun, és jelenleg több mint 350 embernek ad munkát, akik közül közel kétszázan közvetlenül a térségből származnak− közölte Pócs János hétfőn az Országgyűlésben.

Megszólalt a kormány a gyárbezárási hullámmal kapcsolatban / Fotó: Sangjin Micron Hungary Kft./ Facebook

A politikus értesülései szerint az üzem legfőbb részlege hamarosan bezárhat, aminek következtében 150 ember veszítheti el megélhetését. Hozzátette azt is, hogy az Electrolux-gyár bezárása pedig 600 munkahely megszűnését eredményezi.

Pócs János szerint a kormány nem segít az embereknek

„Miért nem tesz a kormány semmit a gyárbezárások miatt munkájukat elvesztett magyar emberekért?” − kérdezte a Fidesz országgyűlési képviselője.

Barna-Szabó Tímea, a Szociális és Családügyi Minisztérium parlamenti államtitkára

válaszában nehezményezte, hogy harmadszor került elő a gyárbezárások kérdése a nap folyamán a parlamentben.

Hangsúlyozta, hogy a kormány rekord idő alatt felvette a kapcsolatot az érintett munkáltatókkal, valamint munkavállalói érdekképviseletekkel, és az általuk jelzett igényekhez igazodó programok kerülnek kialakításra. Kiderült az is, hogy a Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya intézkedési tervet készített a helyzet kezelésére, és a kapcsolattartás a vállalkozással folyamatos.

Nem épül meg a szolnoki gyár

Hosszú ideje bizonytalanság övezi a KunlunChem Hungary Szolnokon tervezett üzemének megépítését. A vállalat először 2025-ben beszélt nyilvánosan a tervezett beruházásról, amelynek

értéke összesen 100 millió euró, vagyis az akkor érvényes árfolyamon számolva több mint 38 milliárd forint lett volna.

A fejlesztés két lépcsőben valósult volna meg, amely hosszú távon jelentős gazdasági előnyt jelenthetett volna a térségnek. Az előzetes tervek értelmében az új üzem 2026 őszén kezdte volna meg a termelést, de most úgy tűnik ebből nem lesz semmi.

A fejleményekről a térség tiszás országgyűlési képviselője, Rost Andrea számolt be, Magyar Péter kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. A politikus elmondta, hogy felvette a kapcsolatot az illetékesekkel és „határozott fellépését” követően kiderül, hogy

érvényesült a szolnokiak akarata, vagyis a gyárnak nincs környezetvédelmi engedély iránti kérelme, nem történt egy kapavágás sem, a gyárépítése nem kiemelt beruházás, és a jelenlegi szabályozás mellett nem valósítható meg.

Ezt később Magyar Péter is megerősítette, aki egyenesen közölte, hogy „amíg Tisza kormány van, addig nem lesz elektrolitgyár Szolnokon.”