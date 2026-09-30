Súlyos számok érkeztek a magyar turizmusról: a pandémia óta nem láttunk ekkora visszaesést – jóval kevesebb külföldi látogatott Magyarországra

Megérkezett a Központi Statisztikai Hivatal jelentése a turisztikai szálláshelyekről. Az adatokból az látszik, hogy a vendégek számában a koronavírus időszakában volt csak nagyobb a mostaninál a visszaesés. 2026 augusztusában a turisztikai szálláshelyeken közel 2,6 millió vendég 6,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 2026. január-augusztusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,0%-kal nagyobb, a külföldieké 2,9%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál.

A koronavírus óta nem volt ilyen alacsony szinten a turizmus/Fotó: Gregor Fischer

A koronavírus óta nem volt ilyen alacsony szinten a turizmus

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2026. augusztusban a vendégek száma összességében 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal visszaesett a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 8,1%-kal kisebb volt a 2025. augusztusinál. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1%-kal alacsonyabb volt a 2025. augusztusinál.

A magánszálláshelyek sem voltak túl sikeresek

Az 1,4 millió belföldi vendég közel 3,9 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 66%-át szállodák fogadták, ahol számuk 3,2%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 3,9%-kal elmaradt a 2025. augusztusitól. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Bük-Sárvár turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,7%-kal), a leginkább pedig a Mátra-Bükk térségben csökkent (6,3%-kal). Budapesten 8,1%-kal nagyobb, a Balatonnál 3,6%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.