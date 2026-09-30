Súlyos számok érkeztek a magyar turizmusról: a pandémia óta nem láttunk ekkora visszaesést – jóval kevesebb külföldi látogatott Magyarországra
Megérkezett a Központi Statisztikai Hivatal jelentése a turisztikai szálláshelyekről. Az adatokból az látszik, hogy a vendégek számában a koronavírus időszakában volt csak nagyobb a mostaninál a visszaesés. 2026 augusztusában a turisztikai szálláshelyeken közel 2,6 millió vendég 6,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 2026. január-augusztusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,0%-kal nagyobb, a külföldieké 2,9%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál.
A koronavírus óta nem volt ilyen alacsony szinten a turizmus
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2026. augusztusban a vendégek száma összességében 7,3, a vendégéjszakáké 5,8%-kal visszaesett a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 8,1%-kal kisebb volt a 2025. augusztusinál. A vendégek 68%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 15%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
A belföldi vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1%-kal alacsonyabb volt a 2025. augusztusinál.
A magánszálláshelyek sem voltak túl sikeresek
Az 1,4 millió belföldi vendég közel 3,9 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 66%-át szállodák fogadták, ahol számuk 3,2%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.
A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 3,9%-kal elmaradt a 2025. augusztusitól. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Bük-Sárvár turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,7%-kal), a leginkább pedig a Mátra-Bükk térségben csökkent (6,3%-kal). Budapesten 8,1%-kal nagyobb, a Balatonnál 3,6%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
Kevesebb a külföldi vendég is
A külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,3%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 14, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12%-kal visszaesett 2025 augusztusához képest.
A turisztikai szálláshelyekre érkezett közel 1,2 millió külföldi vendég csaknem 3,1 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 824 ezer vendéget és 2,0 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek háromnegyedét szállodák fogadták, ahol számuk 0,1%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 29%-kal elmaradt a 2025. augusztusitól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva mindegyik turisztikai térségben csökkent, a legerőteljesebben Szegeden és térségében (21%-kal). Budapesten 15, a Balatonnál 14%-kal visszaesett a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.
Összesen 35 621 turisztikai szálláshely, ezen belül
- 2945 kereskedelmi,
- illetve 32 676 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
A kereskedelmi szálláshelyek közül 1034 szálloda és 1129 panzió volt nyitva augusztus egy részében vagy egészében.
A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 151,9 milliárd forint volt, folyó áron 5,8%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál.
A Szép-kártya sikere töretlen
Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 0,4%-kal többet, közel 7,6 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.
2026. január-augusztusban az előző év azonos időszakához képest:
- A turisztikai szálláshelyeken 0,9%-kal kevesebb, összesen csaknem 13,4 millió vendéget regisztráltak.
- A belföldi vendégek száma 1,0%-kal nagyobb, a külföldieké 2,9%-kal kisebb (közel 7,0 millió, illetve 6,4 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.