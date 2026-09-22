Egyetlen tollvonással vett el a parlament emblematikus közterületeket a kerületektől – akár 90 napon belül, indoklás nélkül is felmondhat a főváros bizonyos érvényben lévő szerződéseket

Az Országgyűlés döntése nyomán jelentősen átrendeződik több kiemelt budapesti közterület vagyonkezelése. A Vörösmarty tér, a Podmaniczky Frigyes tér, a Széchenyi István tér és a József Attila utca állami tulajdonú területei 99 évre, ingyenesen a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek. A területek jelenleg Belváros-Lipótváros vagyonkezelésében vannak. Ez a jog október 1-jén megszűnik, helyébe a főváros lép.

A Fidesz képviselője szerint nem derült ki, miért lennének jobb helyen ezek a közterületek a fővárosnál. / Fotó: Wikipédia

Működő rendszert szednek szét a belvárosi közterületek átadásával

A változás nem merül ki a vagyonkezelő lecserélésében, ugyanis a főváros jogutódként belép az V. kerület által kötött, az érintett ingatlanokra vonatkozó használati és bérleti szerződésekbe, valamint a hatósági határozatban vagy hatósági szerződésben rögzített közterület-használati hozzájárulásokba.

Ennél is erősebb jogosítványt kap a főváros az V. kerület közfeladataival összefüggésben megkötött szerződéseknél: ezeket 90 napos felmondási idővel, kártalanítási kötelezettség nélkül felmondhatja.

A rendelkezést Szentkirályi Alexandra is kifogásolta a törvény parlamenti vitájában. A Fidesz képviselője szerint

nem derült ki, miért lennének jobb helyen ezek a közterületek a fővárosnál,

és azt is nehezményezte, hogy a döntés előtt nem egyeztettek azokkal az önkormányzatokkal, amelyektől jogosítványokat vesznek el.

Szentkirályi külön kitért a meglévő szerződésekre és a Vörösmarty térre, melyek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy az érintett közfeladatokkal összefüggő kerületi szerződések egy része 90 napos határidővel, kártalanítás nélkül felmondható.

Szerinte ezzel egy már működő rendszert szednek szét, holott az V. kerület jelentős összeget fordított a területekre: a Vörösmarty és a Podmaniczky tér felújítására közel nettó 3,7 milliárd forintot költött.

A kormány a parlamenti vitában azzal érvelt, hogy lényegében a 2022 előtti állapotot állítják vissza. Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára szerint akkor az előző kormány egyeztetés nélkül vette el ezeket a területeket a fővárostól. A mostani változtatással azt akarják lehetővé tenni, hogy Budapest saját turisztikai koncepciója alapján újítsa meg őket.