Riasztó: több tízezer nő tűnt el két meghatározó ágazatból – egy év alatt jelentősen megugrott az álláskereső hölgyek száma

Egyetlen év alatt 30 ezerrel csökkent a kiskereskedelemben dolgozó nők száma, és az egészségügyi-szociális területről is közel 28 ezer női foglalkoztatott tűnt el. A KSH adatai szerint országosan csaknem 30 ezerrel kevesebb nő dolgozik, mint egy évvel korábban, míg a munkanélküli nők száma közel 16 ezerrel emelkedett. Az év elején még a férfiak munkanélküliségi rátája volt magasabb, nyár végére azonban megfordult a helyzet: a női ráta 5,1 százalékra emelkedett, és már a munkanélküliek többsége is nő.

A KSH adatai alapján az egészségügyi és szociális ellátásban a női foglalkoztatottak száma 282,8 ezerről 255,3 ezerre esett vissza egy év alatt. / Fotó: Infostart

A KSH adatai szerint mintegy hatvanezer nő tűnt el két fontos területről

A KSH munkaerő-felmérése szerint 2025 második negyedévében még 2,189 millió nő dolgozott Magyarországon, az idei azonos időszakban már csak 2,160 millió, ami mintegy 29 ezer fős csökkenést jelent. Közben a teljes foglalkoztatotti létszám 4,661 millióról 4,633 millióra, vagyis mintegy 28 ezer fővel mérséklődött, így a teljes visszaesés nagyságrendileg megegyezik a női foglalkoztatotti létszám csökkenésével.

Az országos képet ugyanakkor jelentősen árnyalják az ágazati különbségek. Ezzel összhangban a legnagyobb visszaesést a kiskereskedelemben mérte a KSH. Az éves összehasonlításra alkalmas idősor alapján

tavaly a második negyedévben még 246,2 ezer nő dolgozott az ágazatban,

ezzel szemben idén már csak 216,2 ezer, ami egyetlen év alatt 12,2 százalékos csökkenést jelent.

Majdnem ugyanekkora volt a visszaesés az egészségügyi és szociális ellátásban, e szegmensben a női foglalkoztatottak száma 282,8 ezerről 255,3 ezerre esett, vagyis 27,5 ezerrel, 9,7 százalékkal lettek kevesebben. A terület elhagyása kevésbé lehet meglepetés, hiszen ahogyan arról lapunk is beszámolt: hiába a nők alkotják az európai egészségügyi és gondozási ágazat dolgozóinak döntő többségét, a legjobban fizetett pozíciókban már jóval kisebb az arányuk. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss jelentéséből ugyanis kiderül, hogy a nők átlagosan 19 százalékkal kevesebbet keresnek óránként, mint a férfiak.

Csak ebben a két, hagyományosan sok nőt foglalkoztató ágazatban együttesen 57,5 ezres létszámcsökkenést regisztráltak tavaly óta. A feldolgozóiparban is kevesebb nő dolgozik, mint egy évvel korábban; létszámuk 334,3 ezerről 322,5 ezerre csökkent, ami 11,8 ezres, mintegy 3,5 százalékos visszaesés.

Az információs és kommunikációs területen 53 ezerről 43,5 ezerre esett a női foglalkoztatottak száma. A 9,5 ezres csökkenés csaknem 18 százaléknak felel meg. Az építőiparban több mint 8 ezerrel dolgozott kevesebb nő.