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Riasztó: több tízezer nő tűnt el két meghatározó ágazatból – egy év alatt jelentősen megugrott az álláskereső hölgyek száma

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Tízezrével tűntek el a női foglalkoztatottak a magyar gazdaság több nagy ágazatából: a kiskereskedelemben 30 ezerrel, az egészségügyi és szociális ellátásban csaknem 28 ezerrel dolgozik kevesebb nő, mint egy évvel korábban. A KSH legfrissebb adatsora szerint nyár végére az álláskeresők körében megfordult a nemek aránya, augusztusban a munkanélküliek többsége már nő volt.
VG
2026.09.30, 07:30

Egyetlen év alatt 30 ezerrel csökkent a kiskereskedelemben dolgozó nők száma, és az egészségügyi-szociális területről is közel 28 ezer női foglalkoztatott tűnt el. A KSH adatai szerint országosan csaknem 30 ezerrel kevesebb nő dolgozik, mint egy évvel korábban, míg a munkanélküli nők száma közel 16 ezerrel emelkedett. Az év elején még a férfiak munkanélküliségi rátája volt magasabb, nyár végére azonban megfordult a helyzet: a női ráta 5,1 százalékra emelkedett, és már a munkanélküliek többsége is nő.

KSH, nő, foglalkoztatott, munkanélküli
A KSH adatai alapján az egészségügyi és szociális ellátásban a női foglalkoztatottak száma 282,8 ezerről 255,3 ezerre esett vissza egy év alatt. / Fotó: Infostart

A KSH adatai szerint mintegy hatvanezer nő tűnt el két fontos területről

A KSH munkaerő-felmérése szerint 2025 második negyedévében még 2,189 millió nő dolgozott Magyarországon, az idei azonos időszakban már csak 2,160 millió, ami mintegy 29 ezer fős csökkenést jelent. Közben a teljes foglalkoztatotti létszám 4,661 millióról 4,633 millióra, vagyis mintegy 28 ezer fővel mérséklődött, így a teljes visszaesés nagyságrendileg megegyezik a női foglalkoztatotti létszám csökkenésével.

Az országos képet ugyanakkor jelentősen árnyalják az ágazati különbségek. Ezzel összhangban a legnagyobb visszaesést a kiskereskedelemben mérte a KSH. Az éves összehasonlításra alkalmas idősor alapján 

  • tavaly a második negyedévben még 246,2 ezer nő dolgozott az ágazatban, 
  • ezzel szemben idén már csak 216,2 ezer, ami egyetlen év alatt 12,2 százalékos csökkenést jelent.

Majdnem ugyanekkora volt a visszaesés az egészségügyi és szociális ellátásban, e szegmensben a női foglalkoztatottak száma 282,8 ezerről 255,3 ezerre esett, vagyis 27,5 ezerrel, 9,7 százalékkal lettek kevesebben. A terület elhagyása kevésbé lehet meglepetés, hiszen ahogyan arról lapunk is beszámolt: hiába a nők alkotják az európai egészségügyi és gondozási ágazat dolgozóinak döntő többségét, a legjobban fizetett pozíciókban már jóval kisebb az arányuk. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss jelentéséből ugyanis kiderül, hogy a nők átlagosan 19 százalékkal kevesebbet keresnek óránként, mint a férfiak.

Csak ebben a két, hagyományosan sok nőt foglalkoztató ágazatban együttesen 57,5 ezres létszámcsökkenést regisztráltak tavaly óta. A feldolgozóiparban is kevesebb nő dolgozik, mint egy évvel korábban; létszámuk 334,3 ezerről 322,5 ezerre csökkent, ami 11,8 ezres, mintegy 3,5 százalékos visszaesés.

Az információs és kommunikációs területen 53 ezerről 43,5 ezerre esett a női foglalkoztatottak száma. A 9,5 ezres csökkenés csaknem 18 százaléknak felel meg. Az építőiparban több mint 8 ezerrel dolgozott kevesebb nő.

A közigazgatás és az oktatás szívta fel a fölös női munkaerő egy részét

A gazdaság más területein azonban a fentiekkel ellentétes folyamat zajlott, ami jelentős részben ellensúlyozta a nagy veszteségeket. A közigazgatásban egy év alatt mintegy 21 ezerrel emelkedett a női foglalkoztatottak száma. Az oktatásban 14 ezres, a szállítás és raktározás területén pedig csaknem 8 ezres növekedést mért a KSH.

Ez magyarázza azt is, hogy a szolgáltatások egészében szinte nem változott a női foglalkoztatás: 1,722 millióról 1,725 millióra emelkedett a létszám.

Mindezzel párhuzamosan tavaly június-augusztusban mintegy 102 ezer munkanélküli nő volt Magyarországon, az idei azonos időszakban már több mint 118 ezer. Egy év alatt tehát közel 16 ezerrel, mintegy 16 százalékkal emelkedett a számuk, míg a női munkanélküliségi ráta 4,4-ről 5,1 százalékra nőtt.

Ezzel szemben a férfiaknál jóval kisebb volt az elmozdulás: a munkanélküliségi ráta 4,4-ről 4,5 százalékra változott.

Az idei éven belül ráadásul megfordult a két nem közötti különbség. Január–márciusban még 4,7 százalék volt a férfiak és 4,6 százalék a nők munkanélküliségi rátája. Június–augusztusra a férfi ráta 4,5 százalékra csökkent, a nőké viszont 5,1 százalékra emelkedett. Ezzel a munkanélküliek nemek szerinti összetétele is átbillent. Tavaly nyár végén még nagyjából 47 százalék volt a nők aránya, idén június–augusztusban már valamivel több mint minden második munkanélküli nő volt.

Az adatok alapján a női munkanélküliség emelkedése mögött nem egyetlen ok, hanem elsősorban a munkaerőpiac ágazati átrendeződése állhat. A foglalkoztatás ugyanis éppen több olyan területen esett vissza jelentősen, ahol hagyományosan magas a nők aránya. 

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