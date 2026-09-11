Brutális kukoricahiány az Európai Unióban: eltűnt újabb négymillió tonna – Amerika mentheti meg Európát

Minden korábbinál súlyosabb kukoricahiány rajzolódik ki az Európai Unióban. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának külszolgálata, a USDA FAS szeptemberi uniós kukoricapiaci jelentésében már csak 48,2 millió tonnás termést vár a 2026–2027-es gazdasági évre. Ez 8,6 millió tonnával, mintegy 15 százalékkal maradna el az előző szezon 56,8 millió tonnás termésétől. A kilátások ráadásul néhány hét alatt drámaian romlottak: a USDA uniós szakértőinek július végén közzétett jelentése még 52,5 millió tonnás kibocsátással számolt. Vagyis alig másfél hónap alatt újabb 4,3 millió tonna, a korábban várt termés több mint 8 százaléka tűnt el a mérlegből.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának külszolgálata szerint minden eddiginél gyengébb kukoricatermést takaríthatnak be az Európai Unióban Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A visszaesést csak kisebb részben magyarázza a vetésterület zsugorodása. A júliusi prognózisban szereplő 7,5 millió hektárt 7,4 millió hektárra mérsékelték, az átlaghozam viszont hektáronként 7 tonnáról 6,51 tonnára zuhant. Ez azt mutatja, hogy a nyár második felének hőhullámai és az aszály elsősorban a termésképződést tették tönkre.

Kukorica: Franciaországban 1976 óta nem volt ekkora bukás

A legsúlyosabb veszteségeket Franciaországban, Németországban, Magyarországon és Észak-Olaszországban mérték. Franciaországban 1976 óta nem vártak ilyen kevés kukoricát. Az öt egymást követő hőhullám, a májusban kezdődő aszály és az öntözési korlátozások még az öntözött táblákat sem kímélték.

A virágzás idején érkező szélsőséges hőség jelentősen rontotta a megtermékenyülést, ezért sok csövön a szemeknek kevesebb mint a fele fejlődött ki. A francia termésátlag hektáronként 6,5 tonna alá eshet, ami 10 százalékkal rosszabb a júliusi becslésnél és 30 százalékkal marad el az ötéves átlagtól.

A takarmányhiánnyal küzdő állattartók emellett számos, eredetileg szemes kukoricának szánt táblát silóztak le.

Spanyolországban és Portugáliában az öntözés, Romániában és Bulgáriában pedig a korábbi éveknél kedvezőbb időjárás részben mérsékelte a veszteséget. Ez azonban már nem volt elegendő a nyugat- és közép-európai termésösszeomlás ellensúlyozására.

Magyarországon a terület és a hozam egyszerre zuhant

A jelentés Magyarországot külön is a lefelé módosítások egyik fő okaként említi. Nálunk nemcsak a hozamok omlottak össze, hanem a kukorica vetésterülete is tovább zsugorodott. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint 2026-ban már csak 589 ezer hektáron vetettek kukoricát, és ebből a silózás miatt végül mindössze 500–520 ezer hektárról kerülhet szemes termény a raktárakba.