Brutális kukoricahiány az Európai Unióban: eltűnt újabb négymillió tonna – Amerika mentheti meg Európát
Minden korábbinál súlyosabb kukoricahiány rajzolódik ki az Európai Unióban. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának külszolgálata, a USDA FAS szeptemberi uniós kukoricapiaci jelentésében már csak 48,2 millió tonnás termést vár a 2026–2027-es gazdasági évre. Ez 8,6 millió tonnával, mintegy 15 százalékkal maradna el az előző szezon 56,8 millió tonnás termésétől. A kilátások ráadásul néhány hét alatt drámaian romlottak: a USDA uniós szakértőinek július végén közzétett jelentése még 52,5 millió tonnás kibocsátással számolt. Vagyis alig másfél hónap alatt újabb 4,3 millió tonna, a korábban várt termés több mint 8 százaléka tűnt el a mérlegből.
A visszaesést csak kisebb részben magyarázza a vetésterület zsugorodása. A júliusi prognózisban szereplő 7,5 millió hektárt 7,4 millió hektárra mérsékelték, az átlaghozam viszont hektáronként 7 tonnáról 6,51 tonnára zuhant. Ez azt mutatja, hogy a nyár második felének hőhullámai és az aszály elsősorban a termésképződést tették tönkre.
Kukorica: Franciaországban 1976 óta nem volt ekkora bukás
A legsúlyosabb veszteségeket Franciaországban, Németországban, Magyarországon és Észak-Olaszországban mérték. Franciaországban 1976 óta nem vártak ilyen kevés kukoricát. Az öt egymást követő hőhullám, a májusban kezdődő aszály és az öntözési korlátozások még az öntözött táblákat sem kímélték.
A virágzás idején érkező szélsőséges hőség jelentősen rontotta a megtermékenyülést, ezért sok csövön a szemeknek kevesebb mint a fele fejlődött ki. A francia termésátlag hektáronként 6,5 tonna alá eshet, ami 10 százalékkal rosszabb a júliusi becslésnél és 30 százalékkal marad el az ötéves átlagtól.
A takarmányhiánnyal küzdő állattartók emellett számos, eredetileg szemes kukoricának szánt táblát silóztak le.
Spanyolországban és Portugáliában az öntözés, Romániában és Bulgáriában pedig a korábbi éveknél kedvezőbb időjárás részben mérsékelte a veszteséget. Ez azonban már nem volt elegendő a nyugat- és közép-európai termésösszeomlás ellensúlyozására.
Magyarországon a terület és a hozam egyszerre zuhant
A jelentés Magyarországot külön is a lefelé módosítások egyik fő okaként említi. Nálunk nemcsak a hozamok omlottak össze, hanem a kukorica vetésterülete is tovább zsugorodott. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint 2026-ban már csak 589 ezer hektáron vetettek kukoricát, és ebből a silózás miatt végül mindössze 500–520 ezer hektárról kerülhet szemes termény a raktárakba.
Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke augusztus végén már arra figyelmeztetett, hogy a magyar termés az 1,5–2 millió tonnás korábbi várakozás alsó szélét sem feltétlenül éri el. Más piaci becslések 2,5 millió tonna körüli mennyiséggel számolnak, de még ez is kevés lehet
- a takarmánygyártás,
- a keményítő- és izocukoripar,
- valamint a bioetanolgyártás
együttes igényének fedezésére.
A fordulat nagyságát mutatja, hogy a USDA júniusi hivatalos világpiaci előrejelzése még 57,5 millió tonnás uniós kukoricaterméssel és 19,5 millió tonnás importtal számolt. Az akkori európai bizottsági tagállami becslés Magyarországra még 4,6 millió tonnás termést jelzett. A Világgazdaság akkori elemzése ezért még a magyar agrárkivitel erősödésének lehetőségét vetette fel. Három hónappal később már az a kérdés, honnan lehet pótolni a hiányzó terményt.
Amerika és Brazília töltheti be az ukrán kukorica helyét
A USDA uniós szakértői szeptemberben 23,2 millió tonnára tették az EU várható kukoricaimportját. Ez 1,7 millió tonnával több a júliusi prognózisnál, és 4,4 millió tonnával, 23 százalékkal haladná meg az előző gazdasági év behozatalát.
A fő kérdés az, hogy honnan érkezhet ennyi áru. Ukrajna továbbra is meghatározó beszállító lenne, ám az odesszai kikötők elleni támadások, valamint a Duna rendkívül alacsony vízállása korlátozza a szállításokat. Emiatt az Egyesült Államokra és Brazíliára minden korábbinál nagyobb szerep hárulhat. A brazil másodvetésű, úgynevezett safrinha kukorica addig enyhítheti a hiányt, amíg az ukrán exportútvonalak működése nem rendeződik.
A behozatal növelése önmagában azonban nem oldja meg az uniós mérleg problémáját. A USDA már a fogyasztást is jelentősen visszavágta: a takarmánycélú felhasználás júliusban még várt 53 millió tonnás mennyiségét 51 millió tonnára, a teljes fogyasztást pedig 73 millióról 70,7 millió tonnára csökkentette. A jelentés szerint a búza és az árpa részben átveheti a kukorica helyét a takarmánykeverékekben, teljes helyettesítésre azonban eltérő beltartalmi értékük és korlátozott kínálatuk miatt nincs lehetőség.
Magyarország számára mindez kettős csapás. Miközben a hazai gazdálkodók rendkívül kevés terményt takaríthatnak be, a hiányt egy olyan európai piacon kellene importból pótolni, ahol szinte minden nagy felhasználó ugyanazért az amerikai, brazil és ukrán kukoricáért versenyez. A Világgazdaság korábbi elemzése szerint a magasabb beszerzési és fuvarozási költség a takarmánykeverőkön és az állattartókon keresztül idővel a hús, a tojás és a tejtermékek árába is begyűrűzhet.
Fontos módszertani különbség, hogy a 48,2 millió tonnás adat a USDA európai külképviseletein dolgozó FAS-elemzők becslése, nem pedig a USDA hivatalos WASDE-prognózisa. A szeptemberi jelentés táblázatában a hivatalos USDA-előrejelzés még 50,2 millió tonna, vagyis a helyi szakértők a központi prognózisnál is kétmillió tonnával súlyosabb uniós terméskiesést valószínűsítenek.