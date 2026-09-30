Ünnepel a polgármester: sikerült elüldöznie a városnak a több tízmilliárdos beruházást, ami adóbevételt is hozott volna a településnek – "Győztünk. Egész Szolnok győzött!"

„Győztünk. Egész Szolnok győzött! Elértük, amiért harcoltunk! – ezzel kezdi Facebook-bejegyzését Szolnok polgármestere, Györfi Mihály. Napokkal ezelőtt derült ki, hogy a kínai KunlunChem elállt a beruházástól, így végül nem építi meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyárat.

A KunlunChem mégsem építi meg a Szolnok határába tervezett gyárat/Fotó: KunlunChem Hungary / Facebook

A KunlunChem mégsem építi meg a Szolnok határába tervezett gyárat

A polgármester a posztjában azt írta, hogy "ezzel véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban Orbán emberei, köztük Szalay Ferenccel és társaival. Azt hitték, sikerül átverniük egy egész várost. Azt hitték, hogy újdonsült polgármesterként nem látom át, mire készülnek."

Tévedtek. Mert mi lakossági fórumokat szerveztünk és kimondtuk: senki sem dönthet Szolnok lakóinak életéről a fejük felett! Most pedig győztünk

– írta Győri Mihály. A városvezető köszönetet mondott mindenkinek, aki segített abban, hogy győzzön a népakarat! "Megvédtük a várost, megvédtük az otthonunkat"– zárta gondolatait a szolnoki polgármester.

Folyamatosan támadták a beruházást

Ahogyan arról a héten a Világgazdaság is beszámolt, hiába ígértek meg mindent, a politika megfúrta a fejlesztést. A KunlunChem üzeme még 2025 elején, tehát az előző kormány alatt kezdett el kommunikálni arról a nyilvánosságban, hogy megépíti első gyárát az országban. Az akkori bejelentés szerint a kínai nagyvállalat

összesen 100 millió eurót, vagyis az akkor érvényes árfolyamon átszámítva több mint 38 milliárd forintot fektetett volna be a szolnoki gyár létrehozásába.

A fejlesztés két lépcsőben valósult volna meg, amely az állítások szerint hosszú távon jelentős gazdasági előnyt hozhat a térségnek. Az előzetes tervek értelmében az új üzem 2026 őszén, most kezdte volna meg a termelést, de ebből semmi nem valósult meg, és minden jel szerint már nem is fog.

A fejlesztés Szolnok és Abony között, egy 15 hektáros területen történt volna meg, ahol jelenleg nincs aktív ipari tevékenység. Az 5000 négyzetméretes gyárépület mellett egy 700 négyzetméteres modern iroda is helyet kap, valamint több kisebb épület, amelyek a működéshez szükségesek.