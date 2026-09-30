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Ünnepel a polgármester: sikerült elüldöznie a városnak a több tízmilliárdos beruházást, ami adóbevételt is hozott volna a településnek – "Győztünk. Egész Szolnok győzött!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Győzelmi jelentésben számolt be Györfi Mihály, Szolnok polgármestere a közösségi oldalán arról, hogy nem épül meg a város határába tervezett elektrolitgyár. A KunlunChem a helyi lakosság és a városvezetés tiltakozását követően állt el a több millió eurós beruházástól, amely 2026 őszén kezdte volna meg a termelést, és első körben mintegy 50, később akár 120 új munkahelyet teremthetett volna.
VG
2026.09.30, 07:00
Frissítve: 2026.09.30, 07:28

„Győztünk. Egész Szolnok győzött! Elértük, amiért harcoltunk! – ezzel kezdi Facebook-bejegyzését Szolnok polgármestere, Györfi Mihály. Napokkal ezelőtt derült ki, hogy a kínai KunlunChem elállt a beruházástól, így végül nem építi meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyárat.

gyár, KunlunChem Hungary
A KunlunChem mégsem építi meg a Szolnok határába tervezett gyárat/Fotó: KunlunChem Hungary / Facebook

A KunlunChem mégsem építi meg a Szolnok határába tervezett gyárat

A polgármester a posztjában azt írta, hogy "ezzel véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban Orbán emberei, köztük Szalay Ferenccel és társaival. Azt hitték, sikerül átverniük egy egész várost. Azt hitték, hogy újdonsült polgármesterként nem látom át, mire készülnek."

 Tévedtek. Mert mi lakossági fórumokat szerveztünk és kimondtuk: senki sem dönthet Szolnok lakóinak életéről a fejük felett! Most pedig győztünk

 – írta Győri Mihály. A városvezető köszönetet mondott mindenkinek, aki segített abban, hogy győzzön a népakarat! "Megvédtük a várost, megvédtük az otthonunkat"– zárta gondolatait a szolnoki polgármester.

Folyamatosan támadták a beruházást

Ahogyan arról a héten a Világgazdaság is beszámolt, hiába ígértek meg mindent, a politika megfúrta a fejlesztést. A KunlunChem üzeme még 2025 elején, tehát az előző kormány alatt kezdett el kommunikálni arról a nyilvánosságban, hogy megépíti első gyárát az országban. Az akkori bejelentés szerint a kínai nagyvállalat

összesen 100 millió eurót, vagyis az akkor érvényes árfolyamon átszámítva több mint 38 milliárd forintot fektetett volna be a szolnoki gyár létrehozásába.

A fejlesztés két lépcsőben valósult volna meg, amely az állítások szerint hosszú távon jelentős gazdasági előnyt hozhat a térségnek. Az előzetes tervek értelmében az új üzem 2026 őszén, most kezdte volna meg a termelést, de ebből semmi nem valósult meg, és minden jel szerint már nem is fog.

A fejlesztés Szolnok és Abony között, egy 15 hektáros területen történt volna meg, ahol jelenleg nincs aktív ipari tevékenység. Az 5000 négyzetméretes gyárépület mellett egy 700 négyzetméteres modern iroda is helyet kap, valamint több kisebb épület, amelyek a működéshez szükségesek.

A beruházó megállapítása szerint a helyszín biztonságos távolságra található a lakóövezetektől, így nem zavarná a mindennapi életet. A KunlunChem egyábként több mint 20 éve van jelen a vegyiparban, és mára az egyik vezető szereplővé vált. Komoly ígéretet is tettek a 70 ezres városnak. 

Szolnok éves iparűzési adóbevétele körülbelül 8,5 milliárd forint, a KunlunChem a működése során pedig olyan mértékű adót fizet majd, amellyel rögtön a város 50 legnagyobb adófizetője közé kerülne

 – hangzott a vállalás. Az első ütemben mintegy 50 új munkahely jött volna létre, amelyeket helyi dolgozókkal kívántak betölteni. A második fejlesztési fázis megvalósulásával pedig összesen akár 120 ember is munkát kapott volna.

Györfi Mihály
Szolnok
elektrolit
gyár
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