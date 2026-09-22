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lakásépítés
Otthon Start Program
kormány

Otthon Start lakásberuházásokat akaszt meg a kormány, mert jön az új program – aminek azonban egyelőre nyoma sincs

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Év végéig megakasztja a kormány az Otthon Start programhoz kapcsolódó, építési engedéllyel még nem rendelkező kiemelt lakásberuházásokat. A parlament úgy fogadta el a módosítást, hogy a már többször beharangozott új Lakásépítési Program, amelyhez a projekteket igazítanák, még kidolgozás alatt áll.
VG
2026.09.22, 13:43
Frissítve: 2026.09.22, 13:50

Az Országgyűlés elfogadta „A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény” módosítását, amely év végéig megakasztja a még az előző kormány által elindított Otthon Start programhoz kapcsolódó, már kiemelt, de építési engedéllyel még nem rendelkező lakásberuházásokat. A kormány egy új Lakásépítési Program elindításával indokolja a lépést, ám ennek részletekbemenő kidolgozása még folyamatban van.

lakásberuházás
Számos lakásépítési beruházást az év végéig parkolópályára tett a kormány.

A lakáskínálat bővítése volt az előző kormány célja a kiemelt státusz biztosításával

Sajátos sorrendet választott az új kabinet: előbb lefékezi a működő rendszerben már kiemelt beruházások egy részét, az új konstrukció részleteit pedig csak ezután dolgozza ki.

A fix 3 százalékos hitelprogramhoz az előző kormány olyan lakásépítési konstrukció kapcsolt, amely lehetővé tette a feltételeket teljesítő nagy magánberuházások kiemelését. Ennek egyik fontos célja az engedélyezés felgyorsítása és az új lakások kínálatának növelése volt.

Az új szabály szerint az érintett magáncélú kiemelt beruházásoknál – a használatbavételhez szükséges engedély kivételével – épületre csak 2026. december 31. után lehet építési engedélyt kiadni.

Ugyankkor egyelőre a már kiadott építési engedélyeket nem vonják vissza, ám az engedéllyel még nem rendelkező kiemelt projekteket viszont az év végéig parkolópályára állítják. Ezzel esetükben lényegében kiürül a kiemelt státusz egyik legfontosabb előnye, a gyorsított engedélyezés.

A törvény indokolása szerint a korábban tervezett, de még meg nem valósult nagy lakásépítéseket a kormány új Lakásépítési Programjával akarják összehangolni. Csakhogy ennek „részletes kidolgozása folyamatban van”, az összehangolás pedig a dokumentum szerint „több hónapot vesz igénybe”. Erre hivatkozva tartják szükségesnek az építési engedéllyel még nem rendelkező beruházások átütemezését.

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Az előző kormány tehát azért adott kiemelt státuszt az Otthon Start feltételeinek megfelelő nagy lakásfejlesztéseknek, hogy gyorsítsa a megvalósításukat. Az új kabinet ezek egy részénél most megakadályozza az építési engedély kiadását egy olyan új programra hivatkozva, amelynek részletes szabályai még nem készültek el.

A változás jelentősen befolyásolhatja a lakáskínálatot, és egyáltalán nem pozitív irányba. A törvényjavaslat benyújtásakor nyilvánosságra került összesítés szerint 

  • 33 Otthon Start-projekt rendelkezett kiemelt státusszal, 
  • amelyek összesen 20–25 ezer lakás megépítését jelenthetik. 

Ezek közül akkor mindössze kilenc rendelkezett építési engedéllyel. A módosítás ugyanakkor tartalmaz egy könnyítést a beruházók számára, ugyanis azért, hogy az állam által elrendelt pauza alatt ne fussanak tovább az érintett beruházásokhoz kapcsolódó egyes határidők. Így amíg nem adható ki az engedély, a FIX 3 százalékos hitelprogram feltételeit teljesítő kiemelt lakásberuházásokhoz kapcsolódó szankciós határidők is szünetelnek.

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