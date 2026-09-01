Megjelent a rendelet: új, hatalmas lakásépítési program indul Magyarországon – kiderült, miből finanszírozzák, bérlakások és kollégiumok is épülhetnek
Új alapokra helyezné a lakáspolitikát a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a lakásépítések ösztönzése, a kínálat bővítése és a megfizethető lakhatás feltételeinek javítása érdekében egységes szakpolitikai elvek mentén alakítják át az állami ösztönzőrendszert.
A Wekerle Lakásépítési Programot Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek kell előkészítenie Kármán András pénzügyminiszter bevonásával. A határidő szeptember 30.
A program egyik legfontosabb célja a lakásépítési kínálat növelése és ezen belül a megfizethető lakások arányának emelése. Elsősorban barnamezős területeket hasznosítanának, miközben elvárás lesz
- a megfelelő közlekedési kapcsolatok
- és a szükséges közmű-infrastruktúra
megléte is. A kormány az önkormányzatokat is bevonná a fejlesztésekbe, egyszerűsítené az engedélyezési eljárásokat, valamint kiszámíthatóbb szabályozási környezetet teremtene a piaci beruházók számára. Külön ösztönzőket kaphatnak az energiahatékony és fenntartható lakásépítések.
Bérlakások és kollégiumok jöhetnek
A program nem kizárólag az eladó lakások kínálatának növeléséről szól. A határozat az intézményi bérlakások és a kollégiumi férőhelyek fejlesztését, valamint a hosszú távú intézményi befektetők lakáspiaci megjelenését is ösztönözné.
A pénzügyminiszternek és a közlekedési és beruházási miniszternek meg kell vizsgálnia azokat az adópolitikai intézkedéseket, amelyek segíthetik a lakás-, kollégium- és bérlakáskínálat bővülését. A javaslatokat a 2027-es költségvetési törvény benyújtásával egy időben kell a kormány elé terjeszteni.
December 31-ig két további koncepciót is ki kell dolgozni. Az egyik a megfizethető bérlakások építését ösztönző pénzügyi és szabályozási eszközrendszer, a másik pedig egy állami lakásügynökség létrehozása.
Kiemelt státuszok kerülhetnek veszélybe
Vitézy Dávidnak október végéig a jelenlegi lakáscélú kiemelt beruházásokat is felül kell vizsgálnia. Ennek során értékelni kell, hogy az egyes projektek valóban növelik-e a lakáskínálatot, biztosítanak-e megfizethető lakásokat, és rendelkeznek-e megfelelő közlekedési, közmű- és közösségi infrastruktúrával.
A vizsgálat kiterjed az önkormányzatokkal való együttműködésre, valamint a beruházások társadalmi és környezeti hatásaira is. A miniszter három lehetőség közül tehet javaslatot: a kiemelt státusz változatlan fenntartása, módosított feltételekhez kötése vagy megszüntetése.
Az erről szóló előterjesztést november 30-ig kell benyújtani a kormánynak.
Uniós források nyithatják meg az utat
A lakásprogram összefügghet az uniós források felszabadításával is. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Vitézy Dávid szerint Magyarország teljesítette a Brüsszellel kötött megállapodás valamennyi mérföldkövét.
A miniszter akkor arról beszélt, hogy a helyreállítási és kohéziós forrásokból összesen 5500–6000 milliárd forint válhat hozzáférhetővé. Az uniós pénzek felhasználásának négy fő területe között a vasút, a vízgazdálkodás és az energetika mellett a lakhatás is szerepel.
Az elképzelések szerint az uniós forrásokból megfizethető lakások, bérlakások és kollégiumok épülhetnek. A Wekerle Lakásépítési Program kidolgozása teremtheti meg ehhez a részletes szabályozási és intézményi kereteket.