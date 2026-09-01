Megjelent a rendelet: új, hatalmas lakásépítési program indul Magyarországon – kiderült, miből finanszírozzák, bérlakások és kollégiumok is épülhetnek

Új alapokra helyezné a lakáspolitikát a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a lakásépítések ösztönzése, a kínálat bővítése és a megfizethető lakhatás feltételeinek javítása érdekében egységes szakpolitikai elvek mentén alakítják át az állami ösztönzőrendszert.

Külön ösztönzőket kaphatnak az energiahatékony és fenntartható lakásépítések / Fotó: Super8 / Shutterstock

A Wekerle Lakásépítési Programot Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek kell előkészítenie Kármán András pénzügyminiszter bevonásával. A határidő szeptember 30.

A program egyik legfontosabb célja a lakásépítési kínálat növelése és ezen belül a megfizethető lakások arányának emelése. Elsősorban barnamezős területeket hasznosítanának, miközben elvárás lesz

a megfelelő közlekedési kapcsolatok

és a szükséges közmű-infrastruktúra

megléte is. A kormány az önkormányzatokat is bevonná a fejlesztésekbe, egyszerűsítené az engedélyezési eljárásokat, valamint kiszámíthatóbb szabályozási környezetet teremtene a piaci beruházók számára. Külön ösztönzőket kaphatnak az energiahatékony és fenntartható lakásépítések.

Bérlakások és kollégiumok jöhetnek

A program nem kizárólag az eladó lakások kínálatának növeléséről szól. A határozat az intézményi bérlakások és a kollégiumi férőhelyek fejlesztését, valamint a hosszú távú intézményi befektetők lakáspiaci megjelenését is ösztönözné.

A pénzügyminiszternek és a közlekedési és beruházási miniszternek meg kell vizsgálnia azokat az adópolitikai intézkedéseket, amelyek segíthetik a lakás-, kollégium- és bérlakáskínálat bővülését. A javaslatokat a 2027-es költségvetési törvény benyújtásával egy időben kell a kormány elé terjeszteni.

December 31-ig két további koncepciót is ki kell dolgozni. Az egyik a megfizethető bérlakások építését ösztönző pénzügyi és szabályozási eszközrendszer, a másik pedig egy állami lakásügynökség létrehozása.

Kiemelt státuszok kerülhetnek veszélybe

Vitézy Dávidnak október végéig a jelenlegi lakáscélú kiemelt beruházásokat is felül kell vizsgálnia. Ennek során értékelni kell, hogy az egyes projektek valóban növelik-e a lakáskínálatot, biztosítanak-e megfizethető lakásokat, és rendelkeznek-e megfelelő közlekedési, közmű- és közösségi infrastruktúrával.