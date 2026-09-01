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ingatlanpiac
lakásépítési program
Vitézy Dávid

Megjelent a rendelet: új, hatalmas lakásépítési program indul Magyarországon – kiderült, miből finanszírozzák, bérlakások és kollégiumok is épülhetnek

Szeptember végéig kell elkészülnie a Wekerle Lakásépítési Programnak, amely a megfizethető lakások számának növelése mellett a bérlakásszektor és a kollégiumi férőhelyek fejlesztését is célul tűzi ki. A kormány közben felülvizsgálja a kiemelt lakásberuházásokat, és egy állami lakásügynökség létrehozását is előkészíti.
VG
2026.09.01., 10:18
Fotó: Shutterstock

Új alapokra helyezné a lakáspolitikát a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a lakásépítések ösztönzése, a kínálat bővítése és a megfizethető lakhatás feltételeinek javítása érdekében egységes szakpolitikai elvek mentén alakítják át az állami ösztönzőrendszert.

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Külön ösztönzőket kaphatnak az energiahatékony és fenntartható lakásépítések / Fotó: Super8 / Shutterstock

A Wekerle Lakásépítési Programot Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek kell előkészítenie Kármán András pénzügyminiszter bevonásával. A határidő szeptember 30.

A program egyik legfontosabb célja a lakásépítési kínálat növelése és ezen belül a megfizethető lakások arányának emelése. Elsősorban barnamezős területeket hasznosítanának, miközben elvárás lesz

  • a megfelelő közlekedési kapcsolatok
  • és a szükséges közmű-infrastruktúra

megléte is. A kormány az önkormányzatokat is bevonná a fejlesztésekbe, egyszerűsítené az engedélyezési eljárásokat, valamint kiszámíthatóbb szabályozási környezetet teremtene a piaci beruházók számára. Külön ösztönzőket kaphatnak az energiahatékony és fenntartható lakásépítések.

Bérlakások és kollégiumok jöhetnek

A program nem kizárólag az eladó lakások kínálatának növeléséről szól. A határozat az intézményi bérlakások és a kollégiumi férőhelyek fejlesztését, valamint a hosszú távú intézményi befektetők lakáspiaci megjelenését is ösztönözné.

A pénzügyminiszternek és a közlekedési és beruházási miniszternek meg kell vizsgálnia azokat az adópolitikai intézkedéseket, amelyek segíthetik a lakás-, kollégium- és bérlakáskínálat bővülését. A javaslatokat a 2027-es költségvetési törvény benyújtásával egy időben kell a kormány elé terjeszteni.

December 31-ig két további koncepciót is ki kell dolgozni. Az egyik a megfizethető bérlakások építését ösztönző pénzügyi és szabályozási eszközrendszer, a másik pedig egy állami lakásügynökség létrehozása.

Kiemelt státuszok kerülhetnek veszélybe

Vitézy Dávidnak október végéig a jelenlegi lakáscélú kiemelt beruházásokat is felül kell vizsgálnia. Ennek során értékelni kell, hogy az egyes projektek valóban növelik-e a lakáskínálatot, biztosítanak-e megfizethető lakásokat, és rendelkeznek-e megfelelő közlekedési, közmű- és közösségi infrastruktúrával.

A vizsgálat kiterjed az önkormányzatokkal való együttműködésre, valamint a beruházások társadalmi és környezeti hatásaira is. A miniszter három lehetőség közül tehet javaslatot: a kiemelt státusz változatlan fenntartása, módosított feltételekhez kötése vagy megszüntetése.

Az erről szóló előterjesztést november 30-ig kell benyújtani a kormánynak.

Uniós források nyithatják meg az utat

A lakásprogram összefügghet az uniós források felszabadításával is. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Vitézy Dávid szerint Magyarország teljesítette a Brüsszellel kötött megállapodás valamennyi mérföldkövét.

A miniszter akkor arról beszélt, hogy a helyreállítási és kohéziós forrásokból összesen 5500–6000 milliárd forint válhat hozzáférhetővé. Az uniós pénzek felhasználásának négy fő területe között a vasút, a vízgazdálkodás és az energetika mellett a lakhatás is szerepel.

Az elképzelések szerint az uniós forrásokból megfizethető lakások, bérlakások és kollégiumok épülhetnek. A Wekerle Lakásépítési Program kidolgozása teremtheti meg ehhez a részletes szabályozási és intézményi kereteket.

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