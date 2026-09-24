Így váltaná ki Kapitány István az orosz gázt: több alternatívát emleget a miniszter Magyarország számára – sorra vettük, mi velük a nagy probléma

Az évi mintegy 8,5 milliárd köbméter földgázt igénylő Magyarország kitettsége a déli irányból, a Török Áramlaton keresztül érkező orosz földgáznak közhelyszerűen ismert tény. Éppen ezért van különös jelentősége annak, hogy a napokban kormányzati szereplőként Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter többször beszélt arról, hogy Magyarország egy éven belül leválhat az orosz földgázról. S bár az általa említetteknél potenciálian több forrás illetve szállítási útvonal jöhet szóba a leváláshoz, Kapitány a görög, horvát és a román illetőségű forrásokat emlíette. Megnéztük, mi a mostani helyzet az orosz gáz leváltásra kiszemelt alternatívákkal!

Az orosz gázról való 2027 októberére megvalósulható leválásról beszél a kormányzat (illusztráció)

Fotó: fotokaleinar / Shutterstock

Indulás a kályhától: élő szerződés van az orosz gázra – közben az EU rászánta magát az arról való leválásra

Kezdjük tehát azzal, hogy a magyar államnak az MVM Csoporton keresztül élő, 2021 szeptemberében megkötött, 15 évre szóló hosszú távú gázvásárlási megállapodása van az orosz Gazprommal. A szerződés alapvetően évi 4,5 milliárd köbméter földgáz szállításáról szól (tehát az éves felhasznált mennyiség kb. 50 százaléka), amelyet a felek tíz év után, 2031-ben módosíthatnak.

Ebből a mennyiségből 3,5 milliárd köbméter a Török Áramlaton, illetve annak szerbiai és magyarországi folytatásán, a Balkáni Áramlaton keresztül érkezik. További 1 milliárd köbméter korábban Ausztria felől jött, ám a szállítások súlypontja időközben egyértelműen a déli útvonalra helyeződött át.

A szerződés árazási képlete üzleti titok, de a holland TTF gáztőzsde áraihoz kötött, így követi a nemzetközi piaci mozgásokat. A 2022-es energiaválság idején a magyar fél halasztott fizetési lehetőségről is megállapodott az orosz beszállítóval.

Csakhogy közben az ukrajnai háború kitörése nyomán előállt egy, Magyarország számára is életbevágó új körülmény:

az Európai Unió közben jogszabályban rögzítette az orosz földgáz és a cseppfolyósított, tengeri szállítású LNG fokozatos kivezetését.

Részletesen:

a hosszú távú LNG-szerződések esetében 2027. január 1-jétől,

a hosszú távú vezetékes orosz gáz esetében pedig 2027. szeptember 30-tól lép életbe a tiltás, utóbbi határideje a tárolási célok teljesülésétől függően legfeljebb 2027. november 1-jéig tolódhat;

a rövid távú meglévő szerződéseknél az LNG-re 2026. április 25., a vezetékes gázra 2026. június 17. (volt) a határidő.

S bár keveset emlegetjük, de érdemes felidézni: az Ukrajnán keresztül Európába irányuló orosz gáz vezetékes szállítása már le is állt 2025. január 1-jén, miután december 31-én éjfélkor lejárt az Oroszország és Ukrajna között korábban megkötött, öt évre szóló tranzitmegállapodás, amelyet a felek nem újítottak meg.