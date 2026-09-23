Kőkemény üzenetet küldött a Lidl a Tisza-kormánynak, brutálisan magas áfáról beszéltek: "Át kell gondolniuk" – a Fidesz árrésstopja nem maradhat így, felül kell bírálni

A magyar fogyasztók egyre több bioterméket vásárolnak, miközben a hazai ökológiai gazdálkodás számára egyre fontosabb kérdés, hogy képes-e lépést tartani a bővülő kereslettel – de mit jelent a bővülő belföldi piac a hazai termelők, feldolgozók, kereskedők és a szakpolitika számára? Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) második alkalommal publikálta a hazai ökotermék-piac trendjeit bemutató elemzését, a két tanulmány formájában kiadott értékelést bemutató sajtótájékoztatón pedig kiderült: a magyarországi ökológiai gazdálkodásban folyó termelést már a piaci kereslet is mozgatja, a GMO pedig a jöőben sem lehet az ökológiai gazdálkodás része. Az igazi izgalmat viszont a Lidl üzenete jelentette.

Kőkemény üzenetet küldött a Lidl a Tisza-kormánynak, brutálisan magas áfáról beszéltek / Fotó: Hans Lucas via AFP

Mi a bio, az öko és az organikus?

„A bio, az öko és az organikus kifejezések valójában ugyanazt jelentik. Vagyis az egyetlen olyan fenntartható termelési módot jelölik, melynek EU-s szinten biztosított az ellenőrzést és a tanúsítást garantáló jogszabályi kerete” – ismertette Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője az ökológiai gazdálkodás élelmiszerellátásban betöltött szerepét bemutató előadásában. A történeti kitekintést is magában foglaló előadásban Dr. Drexler Dóra arról beszélt, hogy bár a fenti elnevezések vegyesen forognak a közzbeszédben (az organikus angolszász nyelvterületen bevett kifejezés), a jellemzők azok mögött mindig ugyanazok:

a tanúsított ökológiai gazdálkodásokban kizárt a szintetikus szerek (így pl. a mesterséges műtárgya) használata, és a jövőben sem lesz engedélyezett a GMO-növények termesztése,

míg az antibiotikumok alkalmazása kizárólag gyógyászati céllal engedélyezett, preventíven nem;

az állatok természetes viselkedési szükségelteinek kielégítését biztosítani kell (plasztikus példával élve a tyúkoknak biztosítani kell, hogy kapirgálhassanak).

Amennyiben szem előtt tartjuk, hogy a minősítés szigorú feltételeinek folyamatosan meg kell felelni, úgy már tudjuk értékelni az ökológiai élelmiszer-termelést a konvencionális termeléssel való összevetésben – mindezt szinte magától értetődően az egyre nagyobb kihívást jelentő klímaváltozás tükrében.