Bejelentést tett a magyar Lidl: az egész hálózatukat érintően lepasszolnak egy vásárlókedvenc szolgáltatást – ez lesz a tarifával

A Lidl közleménye szerint a töltőpontok átadása több ütemben történik. Azokon a helyszíneken, ahol az átállás még nem történt meg, a töltők továbbra is a magyar Lidl rendszerében, a Lidl Plus alkalmazáson keresztül használhatók. Az MVM Mobiliti által már átvett töltőpontok a Mobiliti alkalmazással, Mobiliti RFID-kártyával, illetve a társaság roamingpartnerein keresztül érhetők el. A felhasználók az egyes töltőpontokon elhelyezett tájékoztatásból, illetve a Lidl és a Mobiliti erre kijelölt weboldalán követhetik, hogy az adott töltő melyik rendszerben működik.

A Lidl átadja töltőhálózatának üzemeltetését az MVM Mobilitinek (illusztráció)

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Lidl: nem változik a tarifa az átállással

A Lidl közlése szerint az üzemeltetőváltás nem jár eltérő díjazással:

az MVM Mobiliti üzemeltetésébe átkerült töltőkön ugyanazok a tarifák lesznek érvényesek, mint amelyek a Lidl Plus alkalmazásban voltak elérhetők.

A Lidl az együttműködést azzal indokolta, hogy a töltőhálózat fejlesztéséhez és az elektromos autók számának növekedésével járó igények kiszolgálásához olyan üzemeltetőre van szüksége, amely rendelkezik az ehhez szükséges infrastruktúrával.

„Az MVM Mobilitivel kötött együttműködésünk révén vásárlóink számára még kényelmesebbé és egyszerűbbé válik a töltés a bevásárlás ideje alatt” – mondta Rakonczai Róbert, a Lidl Magyarország értékesítési és hálózatfejlesztési igazgatója.

Az MVM Mobiliti szerint az átvétellel bővül a társaság országos töltőhálózatának lefedettsége. Kormos Péter ügyvezető kiemelte, hogy a megállapodás nemcsak a meglévő infrastruktúra üzemeltetését jelenti, hanem hosszabb távú fejlesztéseket is terveznek. „A Lidl töltőhálózatának üzemeltetése fontos mérföldkő az MVM Mobiliti fejlődésében. A megállapodás eredményeként jelentősen bővül országos töltőhálózatunk lefedettsége, ami közvetlenül is hozzájárul ahhoz, hogy ügyfeleink még több helyszínen, egységes és kényelmes szolgáltatási környezetben vehessék igénybe a töltési lehetőségeket” – fogalmazott.

A közleményből ugyanakkor nem derül ki, hogy pontosan hány Lidl-töltőpont kerül az MVM Mobilitihez, mekkora beruházást tervez a társaság, illetve mikorra fejeződik be a teljes átállás.

A Lidl áruházainál országosan több száz töltőpont található.