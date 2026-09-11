A Lidl gyümölcsterméket hívott vissza, májra és vesére is veszélyes, aflatoxin van benne

A Lidl Magyarország Kft. tájékoztatása alapján a CBS GmbH Co. KG Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré, 100 grammos termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során aflatoxin szennyezettséget mutattak ki – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Lidl Magyarország a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az érintett tételek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré, 100 gramm

Minőségmegőrzési idő és tételazonosító: 05.06.2027 15 L156 D, valamint 10.06.2027 15 L161 D

Gyártó: CBS GmbH Co. KG

A termék a Lidl Magyarország Bt. üzleteiben került értékesítésre.

A termék további tételeire a visszahívás nem vonatkozik.

Termékvisszahívás oka: Mikotoxin (aflatoxin) szennyezettség.

A közlemény kiemelte, hogy egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek. Az aflatoxin egy Aspergillus penészgombák által termelt mikotoxin, leggyakrabban a gabonafélékben, diófélékben és szárított gyümölcsökben fordulnak elő. A mikotoxinok nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele májkárosodást, vesebetegséget és daganatos megbetegedést okozhat.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei falhívták a figylmet, hogy ha valaki a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.