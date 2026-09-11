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fogyasztóvédelem
NKFH
termékvisszahívás

A Lidl gyümölcsterméket hívott vissza, májra és vesére is veszélyes, aflatoxin van benne

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
VG
2026.09.11, 10:01

A Lidl Magyarország Kft. tájékoztatása alapján a CBS GmbH Co. KG Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré, 100 grammos termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során aflatoxin szennyezettséget mutattak ki – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Lidl termékvisszahívás Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Lidl Magyarország a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az érintett tételek adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré, 100 gramm
  • Minőségmegőrzési idő és tételazonosító: 05.06.2027 15 L156 D, valamint 10.06.2027 15 L161 D
  • Gyártó: CBS GmbH Co. KG
  • A termék a Lidl Magyarország Bt. üzleteiben került értékesítésre.
  • A termék további tételeire a visszahívás nem vonatkozik.
  • Termékvisszahívás oka: Mikotoxin (aflatoxin) szennyezettség.

A közlemény kiemelte, hogy egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek. Az aflatoxin egy Aspergillus penészgombák által termelt mikotoxin, leggyakrabban a gabonafélékben, diófélékben és szárított gyümölcsökben fordulnak elő. A mikotoxinok nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele májkárosodást, vesebetegséget és daganatos megbetegedést okozhat.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei falhívták a figylmet, hogy ha valaki a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

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