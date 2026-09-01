Brutális, amit a magyar Lidl művelt: megnyitotta eddigi legnagyobb létesítményét – 60 milliárdot sem sajnáltak rá, több száz új munkahely jött létre
A beruházás a Lidl magyarországi logisztikai kapacitásának jelentős bővítését jelenti. A közel két év alatt megépült központból naponta mintegy 4500 raklapnyi áru indulhat útnak. A vállalat ezzel elsősorban az országos ellátási hálózatának kapacitását kívánja növelni, miközben a korábbi logisztikai infrastruktúrához képest nagyobb volumenű áruforgalom kezelésére nyílik lehetőség.
Több mint 400 munkahelyet hozott a Lidl beruházása
A létesítmény mérete önmagában is jelzi a beruházás nagyságrendjét: teljes területén 36 komplett Lidl-áruház férne el. A raktárban 194 berakodórámpát alakítottak ki, a hűtött terület pedig 24 ezer négyzetmétert tesz ki.
Ám a kiskunfélegyházi fejlesztésnek nemcsak logisztikai, hanem foglalkoztatási hatása is van.
A központ működése eddig több mint 400 munkahelyet hozott létre a térségben, a Lidl pedig további mintegy 50 munkavállaló felvételével számol.
Ezzel a Lidl Magyarország teljes munkavállalói létszáma mintegy 10 500 főre emelkedik.
A vállalat közlése szerint a kiskunfélegyházi központtal kapcsolatban 2025 júliusában indult toborzásra csaknem 5800 jelentkezés érkezett.
A beruházás egy olyan időszakban bővíti a vállalat magyarországi infrastruktúráját, amikor a kiskereskedelemben a hatékony logisztika és az ellátási lánc költségeinek kontrollja egyre fontosabb tényező. Egy nagyobb, központi raktár a beszerzéstől az áru üzletekbe történő eljuttatásáig több ponton is növelheti a hálózat működési hatékonyságát.
Napelemek és szén-dioxid-hűtés a raktárban
A beruházás műszaki tartalmának jelentős részét az energiahatékonysági megoldások adják. Az épület tetején mintegy 9000 négyzetméteres napelemes rendszer működik, míg a hűtőházban keletkező veszteséghőt az épület padlófűtésére használják fel.
A 24 ezer négyzetméteres hűtött részleg szén-dioxid-alapú hűtőközeggel működik. A komplexum körül mintegy 10 ezer négyzetméternyi zöldterületet is kialakítottak.
A fenntarthatósági beruházások gazdasági szempontból sem mellékesek: egy ekkora logisztikai létesítmény energiafelhasználása jelentős működési költséget jelent, így az energiaigény mérséklése hosszabb távon közvetlenül is hatással lehet az üzemeltetési kiadásokra.
103 milliárd forint megy idén bérekre
A Lidl közlése szerint Magyarországon idén összesen 103 milliárd forintot fordít munkavállalói bérköltségre. A vállalat egységes bérezési rendszert alkalmaz, amely alapján az azonos munkakörben dolgozók számára az ország különböző részein azonos bérszintet biztosít.
A bérek mellett a dolgozói juttatások között
- magánegészségügyi szolgáltatás,
- Lidl-kártya,
- munkába járási támogatás, valamint
- mentális, jogi és pénzügyi tanácsadás is szerepel.
A kiskunfélegyházi központban a munkavállalók számára közel 1600 négyzetméteres szociális blokkot alakítottak ki. A munkába járást saját buszjáratokkal is segítik, az autóval érkezők számára pedig több mint 300 férőhelyes parkoló áll rendelkezésre.
A beruházás legfontosabb gazdasági üzenete ugyanakkor nem a munkavállalói szolgáltatásokban, hanem a Lidl magyarországi ellátási láncának bővítésében rejlik: a 60 milliárd forintos fejlesztés egy olyan infrastruktúrát hozott létre, amelyből a vállalat hosszabb távon 70 üzlet áruellátását tervezi biztosítani.