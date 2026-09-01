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Lidl
vállalat
fejlesztés

Brutális, amit a magyar Lidl művelt: megnyitotta eddigi legnagyobb létesítményét – 60 milliárdot sem sajnáltak rá, több száz új munkahely jött létre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megnyitotta új kiskunfélegyházi logisztikai központját a Lidl Magyarország. A közel 60 milliárd forintos beruházással elkészült, több mint 83 ezer négyzetméteres létesítmény a Lidl Magyarország eddigi legnagyobb hazai raktára, amely a tervek szerint mintegy 70 magyarországi áruház ellátásában vesz részt.
Juhász Péter
2026.09.01, 12:29
Frissítve: 2026.09.01, 13:42

A beruházás a Lidl magyarországi logisztikai kapacitásának jelentős bővítését jelenti. A közel két év alatt megépült központból naponta mintegy 4500 raklapnyi áru indulhat útnak. A vállalat ezzel elsősorban az országos ellátási hálózatának kapacitását kívánja növelni, miközben a korábbi logisztikai infrastruktúrához képest nagyobb volumenű áruforgalom kezelésére nyílik lehetőség.

Lidl
Óriási raktárbázist nyitott a Lidl Magyarország Kiskunfélegyházán
Fotó: Lidl Magyarország

Több mint 400 munkahelyet hozott a Lidl beruházása

A létesítmény mérete önmagában is jelzi a beruházás nagyságrendjét: teljes területén 36 komplett Lidl-áruház férne el. A raktárban 194 berakodórámpát alakítottak ki, a hűtött terület pedig 24 ezer négyzetmétert tesz ki.

Ám a kiskunfélegyházi fejlesztésnek nemcsak logisztikai, hanem foglalkoztatási hatása is van. 

A központ működése eddig több mint 400 munkahelyet hozott létre a térségben, a Lidl pedig további mintegy 50 munkavállaló felvételével számol.

Ezzel a Lidl Magyarország teljes munkavállalói létszáma mintegy 10 500 főre emelkedik. 

A vállalat közlése szerint a kiskunfélegyházi központtal kapcsolatban 2025 júliusában indult toborzásra csaknem 5800 jelentkezés érkezett.

A beruházás egy olyan időszakban bővíti a vállalat magyarországi infrastruktúráját, amikor a kiskereskedelemben a hatékony logisztika és az ellátási lánc költségeinek kontrollja egyre fontosabb tényező. Egy nagyobb, központi raktár a beszerzéstől az áru üzletekbe történő eljuttatásáig több ponton is növelheti a hálózat működési hatékonyságát.

Fotó: Lidl Magyarország

Napelemek és szén-dioxid-hűtés a raktárban

A beruházás műszaki tartalmának jelentős részét az energiahatékonysági megoldások adják. Az épület tetején mintegy 9000 négyzetméteres napelemes rendszer működik, míg a hűtőházban keletkező veszteséghőt az épület padlófűtésére használják fel.

A 24 ezer négyzetméteres hűtött részleg szén-dioxid-alapú hűtőközeggel működik. A komplexum körül mintegy 10 ezer négyzetméternyi zöldterületet is kialakítottak.

A fenntarthatósági beruházások gazdasági szempontból sem mellékesek: egy ekkora logisztikai létesítmény energiafelhasználása jelentős működési költséget jelent, így az energiaigény mérséklése hosszabb távon közvetlenül is hatással lehet az üzemeltetési kiadásokra.

103 milliárd forint megy idén bérekre

A Lidl közlése szerint Magyarországon idén összesen 103 milliárd forintot fordít munkavállalói bérköltségre. A vállalat egységes bérezési rendszert alkalmaz, amely alapján az azonos munkakörben dolgozók számára az ország különböző részein azonos bérszintet biztosít.

A bérek mellett a dolgozói juttatások között 

  • magánegészségügyi szolgáltatás,
  • Lidl-kártya, 
  • munkába járási támogatás, valamint 
  • mentális, jogi és pénzügyi tanácsadás is szerepel.

A kiskunfélegyházi központban a munkavállalók számára közel 1600 négyzetméteres szociális blokkot alakítottak ki. A munkába járást saját buszjáratokkal is segítik, az autóval érkezők számára pedig több mint 300 férőhelyes parkoló áll rendelkezésre.

Saját buszjáratot szervez a vállalat a dolgozók munkába járásának könnyítése céljából
Fotó: Lidl Magyarország

A beruházás legfontosabb gazdasági üzenete ugyanakkor nem a munkavállalói szolgáltatásokban, hanem a Lidl magyarországi ellátási láncának bővítésében rejlik: a 60 milliárd forintos fejlesztés egy olyan infrastruktúrát hozott létre, amelyből a vállalat hosszabb távon 70 üzlet áruellátását tervezi biztosítani.

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