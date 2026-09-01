Brutális, amit a magyar Lidl művelt: megnyitotta eddigi legnagyobb létesítményét – 60 milliárdot sem sajnáltak rá, több száz új munkahely jött létre

A beruházás a Lidl magyarországi logisztikai kapacitásának jelentős bővítését jelenti. A közel két év alatt megépült központból naponta mintegy 4500 raklapnyi áru indulhat útnak. A vállalat ezzel elsősorban az országos ellátási hálózatának kapacitását kívánja növelni, miközben a korábbi logisztikai infrastruktúrához képest nagyobb volumenű áruforgalom kezelésére nyílik lehetőség.

Óriási raktárbázist nyitott a Lidl Magyarország Kiskunfélegyházán

Fotó: Lidl Magyarország

Több mint 400 munkahelyet hozott a Lidl beruházása

A létesítmény mérete önmagában is jelzi a beruházás nagyságrendjét: teljes területén 36 komplett Lidl-áruház férne el. A raktárban 194 berakodórámpát alakítottak ki, a hűtött terület pedig 24 ezer négyzetmétert tesz ki.

Ám a kiskunfélegyházi fejlesztésnek nemcsak logisztikai, hanem foglalkoztatási hatása is van.

A központ működése eddig több mint 400 munkahelyet hozott létre a térségben, a Lidl pedig további mintegy 50 munkavállaló felvételével számol.

Ezzel a Lidl Magyarország teljes munkavállalói létszáma mintegy 10 500 főre emelkedik.

A vállalat közlése szerint a kiskunfélegyházi központtal kapcsolatban 2025 júliusában indult toborzásra csaknem 5800 jelentkezés érkezett.

A beruházás egy olyan időszakban bővíti a vállalat magyarországi infrastruktúráját, amikor a kiskereskedelemben a hatékony logisztika és az ellátási lánc költségeinek kontrollja egyre fontosabb tényező. Egy nagyobb, központi raktár a beszerzéstől az áru üzletekbe történő eljuttatásáig több ponton is növelheti a hálózat működési hatékonyságát.

Fotó: Lidl Magyarország

Napelemek és szén-dioxid-hűtés a raktárban

A beruházás műszaki tartalmának jelentős részét az energiahatékonysági megoldások adják. Az épület tetején mintegy 9000 négyzetméteres napelemes rendszer működik, míg a hűtőházban keletkező veszteséghőt az épület padlófűtésére használják fel.

A 24 ezer négyzetméteres hűtött részleg szén-dioxid-alapú hűtőközeggel működik. A komplexum körül mintegy 10 ezer négyzetméternyi zöldterületet is kialakítottak.

A fenntarthatósági beruházások gazdasági szempontból sem mellékesek: egy ekkora logisztikai létesítmény energiafelhasználása jelentős működési költséget jelent, így az energiaigény mérséklése hosszabb távon közvetlenül is hatással lehet az üzemeltetési kiadásokra.