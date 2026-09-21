Most már biztos, elmarad egy óriásberuházás Magyarországon, nem épül meg az eredeti helyszínen: az utolsó pillanatban fúrta meg az önkormányzat – örülhet a lakosság
Gyenes Levente közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint a tervezett fejlesztés a gyömrői Kóczán út, illetve a Liget Lakópark és a maglódi Határ út közötti területet érintheti. Állítása szerint a bemutatott tervekben nagyméretű logisztikai csarnokok, kereskedelmi létesítmények és négyszintes épületek is szerepelnek. A volt polgármester elsősorban azt kifogásolja, hogy szerinte a fejlesztésről úgy kerülhet a képviselő-testület elé az „elvi” támogatás kérdése, hogy előzetesen nem kérték ki a közvetlenül érintett lakók véleményét. Közben eldőlt: a fejlesztésből nem lesz semmi.
Liget Lakópark: nem mindegy az ott élőknek
Gyenes szerint a Liget Lakóparkban és a Petőfi telepen élők számára nem mindegy, milyen beruházás valósul meg a lakókörnyezetük közvetlen közelében. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ilyen léptékű fejlesztés jelentős forgalomnövekedéssel és teherforgalommal járhat.
Mint írta,
az érintett lakóknak kellene eldönteniük, elfogadhatónak tartják-e, hogy a jelenlegi beépítés helyén ilyen léptékű beruházás valósuljon meg, akár a lakóterülettől egy fasorral elválasztva.
Gyenes egy korábbi önkormányzati álláspontra is hivatkozik. Állítása szerint a 2024 novemberében tartott gyömrői közmeghallgatáson a Kóczán-területtel kapcsolatban az hangzott el, hogy a képviselő-testület egyhangúlag nem kívánja a területet hasonló fejlesztésekbe bevonni, és nem tervezi Gyömrő és Maglód ezen a részen történő összeépülését.
A volt polgármester szerint ezért kérdéses, mi változott az elmúlt időszakban.
Nem mindegy, hol valósulnak meg gazdasági fejlesztések
Gyenes hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint Gyömrőnek szüksége van
- gazdasági fejlesztésekre,
- beruházásokra,
- új munkahelyekre és iparűzésiadó-bevételekre.
Szerinte azonban nem mindegy, hogy ezeket a beruházásokat hol valósítják meg.
Példaként az Üllői út mellett korábban kialakított ipari területet említette. Érvelése szerint annak egyik előnye éppen az, hogy az ott megjelenő logisztikai forgalom az M4-es autópálya irányába vezethető, így kevésbé terheli a lakóövezeteket.
Gyenes szerint ezt az előnyt a város saját lapja is kiemelte 2024-ben az ipari terület bemutatásakor.
A volt polgármester közlése szerint ezért a Kóczán úti terület fejlesztését ebben a formában nem támogatja.
Azt szeretné, hogy a képviselő-testület csak azután döntsön, hogy a Liget Lakóparkban és a Petőfi telepen élők véleményét is megismerték.
„Nem egy látványtervről szavazunk. Emberek otthonának közvetlen környezetéről döntünk” – fogalmazott Gyenes Levente.
„Elő kellett venni a bozótvágó kést”
Bár friss posztjában nem részletezte ennek hátterét, de azt írta, hogy nem épül meg a 30 hektáros logisztikai park a terülen. A beruházó egy magánbefektető, a Karpas Zrt. lett volna.
Gyenes Levente ugyanakkor arról is írt egy kommentben, hogy Lovász László képviselő módosító indítványa végül segített feloldani a képviselő-testület előtt kialakult patthelyzetet.
A volt polgármester szerint a módosító javaslat nélkül a testület nem tudott volna döntésre jutni. Gyenes ezért köszönetet mondott képviselőtársának a közösségi médiában.
Lovász László a módosító indítvány kapcsán úgy fogalmazott, hogy a megoldás kidolgozásához „elő kellett venni a bozótvágó kést”, ugyanakkor szerinte a módosítás rendezheti a jelenlegi piaci körülményeket is.
A képviselő azt is hangsúlyozta, hogy reményei szerint a megoldás megnyugtathatja a maglódi lakosokat az ingatlanjaik esetleges értékvesztésével, illetve a megnövekedő kamionforgalommal kapcsolatban. Hozzátette: a módosítás mellett is megmaradhat valamennyi zöldterület Gyömrő és Maglód között.