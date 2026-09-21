Most már biztos, elmarad egy óriásberuházás Magyarországon, nem épül meg az eredeti helyszínen: az utolsó pillanatban fúrta meg az önkormányzat – örülhet a lakosság

Gyenes Levente közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint a tervezett fejlesztés a gyömrői Kóczán út, illetve a Liget Lakópark és a maglódi Határ út közötti területet érintheti. Állítása szerint a bemutatott tervekben nagyméretű logisztikai csarnokok, kereskedelmi létesítmények és négyszintes épületek is szerepelnek. A volt polgármester elsősorban azt kifogásolja, hogy szerinte a fejlesztésről úgy kerülhet a képviselő-testület elé az „elvi” támogatás kérdése, hogy előzetesen nem kérték ki a közvetlenül érintett lakók véleményét. Közben eldőlt: a fejlesztésből nem lesz semmi.

A Liget Lakópark mellé tervezett logisztikai park látványterve

Fotó: Gyenes Levente / Facebook

Liget Lakópark: nem mindegy az ott élőknek

Gyenes szerint a Liget Lakóparkban és a Petőfi telepen élők számára nem mindegy, milyen beruházás valósul meg a lakókörnyezetük közvetlen közelében. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ilyen léptékű fejlesztés jelentős forgalomnövekedéssel és teherforgalommal járhat.

Mint írta,

az érintett lakóknak kellene eldönteniük, elfogadhatónak tartják-e, hogy a jelenlegi beépítés helyén ilyen léptékű beruházás valósuljon meg, akár a lakóterülettől egy fasorral elválasztva.

Gyenes egy korábbi önkormányzati álláspontra is hivatkozik. Állítása szerint a 2024 novemberében tartott gyömrői közmeghallgatáson a Kóczán-területtel kapcsolatban az hangzott el, hogy a képviselő-testület egyhangúlag nem kívánja a területet hasonló fejlesztésekbe bevonni, és nem tervezi Gyömrő és Maglód ezen a részen történő összeépülését.

A volt polgármester szerint ezért kérdéses, mi változott az elmúlt időszakban.

Nem mindegy, hol valósulnak meg gazdasági fejlesztések

Gyenes hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint Gyömrőnek szüksége van

gazdasági fejlesztésekre,

beruházásokra,

új munkahelyekre és iparűzésiadó-bevételekre.

Szerinte azonban nem mindegy, hogy ezeket a beruházásokat hol valósítják meg.

Példaként az Üllői út mellett korábban kialakított ipari területet említette. Érvelése szerint annak egyik előnye éppen az, hogy az ott megjelenő logisztikai forgalom az M4-es autópálya irányába vezethető, így kevésbé terheli a lakóövezeteket.