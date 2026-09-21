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fejlesztés
Gyömrő
logisztikai park
lakópark

Most már biztos, elmarad egy óriásberuházás Magyarországon, nem épül meg az eredeti helyszínen: az utolsó pillanatban fúrta meg az önkormányzat – örülhet a lakosság

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Nem épül meg a tervezett 30 hektáros, Gyömrő és Maglód közé tervezett óriási logisztikai park, miután a lakosok elutasították az erre vonatkozó terveket. Gyenes Levente, Gyömrő 2002 és 2024 közötti polgármestere szerint a városvezetés nemrég olyan fejlesztés elvi támogatásáról készült dönteni, amelynek keretében több tízezer négyzetméteres logisztikai csarnokok, kereskedelmi létesítmények és akár négyszintes épületek is megjelenhetnének a Liget Lakópark és Maglód között. A volt polgármester azt kifogásolta, hogy a beruházásról az érintett lakók megkérdezése nélkül születhet döntés, ám kiderült: a tervből nem lesz semmi.
VG
2026.09.21, 06:21
Frissítve: 2026.09.21, 07:04

Gyenes Levente közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint a tervezett fejlesztés a gyömrői Kóczán út, illetve a Liget Lakópark és a maglódi Határ út közötti területet érintheti. Állítása szerint a bemutatott tervekben nagyméretű logisztikai csarnokok, kereskedelmi létesítmények és négyszintes épületek is szerepelnek. A volt polgármester elsősorban azt kifogásolja, hogy szerinte a fejlesztésről úgy kerülhet a képviselő-testület elé az „elvi” támogatás kérdése, hogy előzetesen nem kérték ki a közvetlenül érintett lakók véleményét. Közben eldőlt: a fejlesztésből nem lesz semmi.

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A Liget Lakópark mellé tervezett logisztikai park látványterve
Fotó: Gyenes Levente / Facebook

Liget Lakópark: nem mindegy az ott élőknek

Gyenes szerint a Liget Lakóparkban és a Petőfi telepen élők számára nem mindegy, milyen beruházás valósul meg a lakókörnyezetük közvetlen közelében. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ilyen léptékű fejlesztés jelentős forgalomnövekedéssel és teherforgalommal járhat.

Mint írta, 

az érintett lakóknak kellene eldönteniük, elfogadhatónak tartják-e, hogy a jelenlegi beépítés helyén ilyen léptékű beruházás valósuljon meg, akár a lakóterülettől egy fasorral elválasztva.

Gyenes egy korábbi önkormányzati álláspontra is hivatkozik. Állítása szerint a 2024 novemberében tartott gyömrői közmeghallgatáson a Kóczán-területtel kapcsolatban az hangzott el, hogy a képviselő-testület egyhangúlag nem kívánja a területet hasonló fejlesztésekbe bevonni, és nem tervezi Gyömrő és Maglód ezen a részen történő összeépülését.

A volt polgármester szerint ezért kérdéses, mi változott az elmúlt időszakban.

Nem mindegy, hol valósulnak meg gazdasági fejlesztések

Gyenes hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint Gyömrőnek szüksége van 

  • gazdasági fejlesztésekre,
  • beruházásokra, 
  • új munkahelyekre és iparűzésiadó-bevételekre. 

Szerinte azonban nem mindegy, hogy ezeket a beruházásokat hol valósítják meg.

Példaként az Üllői út mellett korábban kialakított ipari területet említette. Érvelése szerint annak egyik előnye éppen az, hogy az ott megjelenő logisztikai forgalom az M4-es autópálya irányába vezethető, így kevésbé terheli a lakóövezeteket.

Gyenes szerint ezt az előnyt a város saját lapja is kiemelte 2024-ben az ipari terület bemutatásakor.

A volt polgármester közlése szerint ezért a Kóczán úti terület fejlesztését ebben a formában nem támogatja.

 Azt szeretné, hogy a képviselő-testület csak azután döntsön, hogy a Liget Lakóparkban és a Petőfi telepen élők véleményét is megismerték.

„Nem egy látványtervről szavazunk. Emberek otthonának közvetlen környezetéről döntünk” – fogalmazott Gyenes Levente.

„Elő kellett venni a bozótvágó kést”

Bár friss posztjában nem részletezte ennek hátterét, de azt írta, hogy nem épül meg a 30 hektáros logisztikai park a terülen. A beruházó egy magánbefektető, a Karpas Zrt. lett volna.

Gyenes Levente ugyanakkor arról is írt egy kommentben, hogy Lovász László képviselő módosító indítványa végül segített feloldani a képviselő-testület előtt kialakult patthelyzetet. 

A volt polgármester szerint a módosító javaslat nélkül a testület nem tudott volna döntésre jutni. Gyenes ezért köszönetet mondott képviselőtársának a közösségi médiában.

Lovász László a módosító indítvány kapcsán úgy fogalmazott, hogy a megoldás kidolgozásához „elő kellett venni a bozótvágó kést”, ugyanakkor szerinte a módosítás rendezheti a jelenlegi piaci körülményeket is.

A képviselő azt is hangsúlyozta, hogy reményei szerint a megoldás megnyugtathatja a maglódi lakosokat az ingatlanjaik esetleges értékvesztésével, illetve a megnövekedő kamionforgalommal kapcsolatban. Hozzátette: a módosítás mellett is megmaradhat valamennyi zöldterület Gyömrő és Maglód között.

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