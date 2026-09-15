Magyar Péter lezárta a vitát: eldőlt Ligeti Miklós sorsa, kilenc évre kapott új megbízatást

„Ma az Országgyűlés öt új alkotmánybírót választott kilenc évre, köztük dr. Ligeti Miklóst. Jó munkát kívánok a ma megválasztott alkotmánybíróknak!” – jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán.

Magyar Péter miniszterelnök fontos tisztséget adott Ligeti Miklósnak / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A parlament titkos szavazáson döntött az Alkotmánybíróság öt új tagjáról. A megválasztott alkotmánybírók Chronowski Nóra alkotmányjogász, Ligeti Miklós büntetőjogász, Kovács András György közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor polgári jogász és Szomora Zsolt egyetemi tanár.

Ligeti Miklós neve már korábban előkerült

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Ligeti Miklós neve azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy nem őt választották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére.

A posztra Ligeti is pályázott, a Tisza végül azonban Unger Annát választotta. Magyar Péter ezt követően arról számolt be, hogy telefonon beszélt Ligetivel, aki szerinte szabályosnak tartotta az NVVH elnökének kiválasztását.

Nem sokkal később derült ki, hogy Ligeti mégis fontos állami tisztséget kaphat: Magyar Péter szeptember 10-én jelentette be, hogy bekerült a Tisza öt alkotmánybíró-jelöltje közé.

A miniszterelnök akkor azzal indokolta a jelöltek kiválasztását, hogy a döntésnél a feddhetetlenséget, az integritást, a függetlenséget és a szakmai teljesítményt vették figyelembe, egyúttal arra is törekedtek, hogy a jelöltek különböző jogterületeket képviseljenek.

A jelölésből most kinevezés lett: Ligeti Miklóst a másik négy jelölttel együtt kilenc évre választotta meg alkotmánybírónak az Országgyűlés.