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fenékküszöb
A-Híd Zrt
Unger Anna
közbeszerzés
Paks
vízügy
Ligeti Miklós

Váratlan megszólalás: Ligeti Miklós máris ítéletet mondott egy furcsa közbeszerzésről az NVVH és Unger Anna helyett – "Odafigyelést igényelhet"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vizsgálhatná a vagyonvisszaszerzési hivatal is, de eddig még nem léptek. Ligeti Miklós viszont szakvéleményt alkotott a milliárdos közbeszerzés lebonyolításáról, amely hasonló jegyeket mutat, mint az elhíresült augusztus 20-i kormányzati tender.
Hecker Flórián
2026.09.07, 22:00
Frissítve: 2026.09.07, 22:33

Ligeti Miklós is szakértői véleményt fogalmazott meg egy furcsa közbeszerzésről, amelynek hátterét a Világgazdaság tárta fel az elmúlt hetekben.

Ligeti Miklós
Ligeti Miklós máris ítéletet mondott egy furcsa közbeszerzésről az NVVH és Unger Anna helyett / Fotó: Transparency International Magyarország

Lapunk még augusztus 30-án írt arról, hogy a Duna-fenékküszöb emelésének közbeszerzése kapcsán van miről beszélni. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) még augusztus 12-én jelent meg az ajánlati, részvételi felhívás "a Duna-fenékküszöb emelése a Paksi Atomerőműnél" címmel.

A paksi fenékküszöb különös közbeszerzése

Ami egyből szemet szúr, hogy az ajánlatkérő, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közbeszerzést "hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásként" folytatta le, ami nem szokványos tendereztetés.

Ahogy az a Közbeszerzési Hatóság honlapján is szerepel, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás csak a közbeszerzési törvényben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható, merthogy ez

versenyszűkítő és versenykorlátozó,

és a törvény csak kivételes körülmények között, szigorú szabályok betartása mellett engedi alkalmazni.

Az OVF közbeszerzési felhívásában is kitérnek erre. Azzal magyarázták, hogy a beszerzés megvalósítása feltétlenül szükséges, és az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt

  1. a nyílt,
  2. a meghívásos
  3. vagy más hirdetménnyel induló eljárásokra

előírt határidők nem lennének betarthatók. "Magyarország energiabiztonsága szempontjából a Paksi Atomerőmű stratégiai jelentőségű. Amennyiben az atomerőmű működése nem biztosított, vagy csak jelentős termelési korlátozások mellett, az ország villamosenergia-ellátásának egyik legfontosabb termelőkapacitása esik ki. Mindez azt jelentené, hogy az ország sokkal nagyobb mértékben válna függővé a villamosenergia-importtól és a fosszilis, illetve időjárásfüggő termelés kombinációjától, ami rendkívüli nemzetgazdasági és társadalmi terhet, illetve kockázatot jelentene" – érveltek a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás mellett.

A Világgazdaság által megismert bizonyítékokból kiderült, hogy az előírt határidőig (2026.08.13., 12 óra) csupán egy ajánlat érkezett. Nem véletlenül.

Az OVF ugyanis mindössze egyetlen céget hívott meg a közbeszerzése,

noha az OVF képviseltében eljárú hivatalos közbeszerzési tanácsadó vonatkozó tájékoztatásában még külön pontként szerepelt a "verseny lehetőség szerinti biztosítása". Mégis, csak az A-Híd Zrt. kapott meghívást a "Duna-fenékküszöb emelése a Paksi Atomerőműnél" nevű közbeszerzési eljárásra. Pedig a közbeszerzési törvény azt írja elő, hogy ha észszerűen lehetséges, akkor lehetőség szerint három ajánlattevőt kell meghívni.

De van egy másik érdekesség is a közbeszerzés kapcsán. Nyilvánosan, a közbeszerzés dokumentációjában nem tüntették fel a becsült teljes értéket vagy nagyságrendet. Az viszont elérhető információ, hogy az A-Híd Építő Zrt. ajánlati ára mintegy nettó 2 milliárd forint.

Lapunk úgy értesült, hogy az OVF eredetileg arról nyilatkozott, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege mintegy nettó 1,55 milliárd forint. Vagyis ehhez képest az A-Híd Zrt. nagyjából

30 százalékkal drágábban vállalta a munkát, miközben versenytársa sem volt, miután egyedül indulhatott a tenderen.

Azt már az OVF közölte a Világgazdaság megkeresésére, hogy a kivitelezési munkákra vonatkozóan a szerződést ezzel együtt is 2026. augusztus 14-én aláírták a felek. A munkaterületet még aznap az A-Híd Zrt. rendelkezésére bocsátották, a szerződéskötést követően azonnal.

Azt elismerték, hogy a közbeszerzési eljárás becsült értéke alacsonyabb volt, mint a nyertes ajánlat. Hogy pontosan mennyivel, arra nem tértek ki. De az OVF szerint ennek egyértelmű az oka: a becsült érték alapjául szolgáló indikatív ajánlat műszaki tartalma szűkebb, mint a szerződött műszaki tartalom.

Ligeti Miklós máris ítéletet mondott egy furcsa közbeszerzésről az NVVH és Unger Anna helyett

Fenti ügyet akár a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), valamint annak elnöke, Unger Anna is kommentálhatná, azonban helyettük Ligeti Miklós szólalt meg.

A Kontroll.hu most arra hívta fel a figyelmet, hogy az augusztuis 20-i tűzijáték szervezőjét ugyanígy választották ki, a hivatkozási alap akkor is a vis maior volt. Azt is írták, hogy a közzétett eredményhirdetmény alapján, hogy az A-Híd a szerződés jelentős részét alvállalkozókkal végezteti el.

A nettó 2,054 milliárd forintos megbízásból nettó 1,335 milliárd forint, vagyis a szerződés értékének 65 százaléka kerül alvállalkozásba.

Ide tartozik többek között az úszóeszközök biztosítása és mozgatása, a vasbetonszerkezet-építés, a tereprendezés, a földmunka és az útépítés. Mindezekre figyelemmel a lap megkereste a Transparency International jogi vezetőjét, aki ugyancsak megpályázta az NVVH-elnöki székát, de végül nem rá esett a választás.

Szerinte önmagában a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása lehetett indokolt és szabályos ebben a vis maior helyzetben. Az eljárásfajta kiválasztására és az ajánlánlattételre felkért szereplők számára vonatkozó döntést a Közbeszerzési Hatóság is jóváhagyta.

  • Az alvállalkozók közreműködésének magas aránya
  • és a becsült érték ezek szerint téves megállapítása azonban odafigyelést igényelhet

– alkotott ítéletet Ligeti Miklós a paksi fenékküszöb közbeszerzéséről.

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