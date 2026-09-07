Váratlan megszólalás: Ligeti Miklós máris ítéletet mondott egy furcsa közbeszerzésről az NVVH és Unger Anna helyett – "Odafigyelést igényelhet"
Ligeti Miklós is szakértői véleményt fogalmazott meg egy furcsa közbeszerzésről, amelynek hátterét a Világgazdaság tárta fel az elmúlt hetekben.
Lapunk még augusztus 30-án írt arról, hogy a Duna-fenékküszöb emelésének közbeszerzése kapcsán van miről beszélni. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) még augusztus 12-én jelent meg az ajánlati, részvételi felhívás "a Duna-fenékküszöb emelése a Paksi Atomerőműnél" címmel.
A paksi fenékküszöb különös közbeszerzése
Ami egyből szemet szúr, hogy az ajánlatkérő, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közbeszerzést "hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásként" folytatta le, ami nem szokványos tendereztetés.
Ahogy az a Közbeszerzési Hatóság honlapján is szerepel, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás csak a közbeszerzési törvényben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható, merthogy ez
versenyszűkítő és versenykorlátozó,
és a törvény csak kivételes körülmények között, szigorú szabályok betartása mellett engedi alkalmazni.
Az OVF közbeszerzési felhívásában is kitérnek erre. Azzal magyarázták, hogy a beszerzés megvalósítása feltétlenül szükséges, és az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt
- a nyílt,
- a meghívásos
- vagy más hirdetménnyel induló eljárásokra
előírt határidők nem lennének betarthatók. "Magyarország energiabiztonsága szempontjából a Paksi Atomerőmű stratégiai jelentőségű. Amennyiben az atomerőmű működése nem biztosított, vagy csak jelentős termelési korlátozások mellett, az ország villamosenergia-ellátásának egyik legfontosabb termelőkapacitása esik ki. Mindez azt jelentené, hogy az ország sokkal nagyobb mértékben válna függővé a villamosenergia-importtól és a fosszilis, illetve időjárásfüggő termelés kombinációjától, ami rendkívüli nemzetgazdasági és társadalmi terhet, illetve kockázatot jelentene" – érveltek a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás mellett.
A Világgazdaság által megismert bizonyítékokból kiderült, hogy az előírt határidőig (2026.08.13., 12 óra) csupán egy ajánlat érkezett. Nem véletlenül.
Az OVF ugyanis mindössze egyetlen céget hívott meg a közbeszerzése,
noha az OVF képviseltében eljárú hivatalos közbeszerzési tanácsadó vonatkozó tájékoztatásában még külön pontként szerepelt a "verseny lehetőség szerinti biztosítása". Mégis, csak az A-Híd Zrt. kapott meghívást a "Duna-fenékküszöb emelése a Paksi Atomerőműnél" nevű közbeszerzési eljárásra. Pedig a közbeszerzési törvény azt írja elő, hogy ha észszerűen lehetséges, akkor lehetőség szerint három ajánlattevőt kell meghívni.
De van egy másik érdekesség is a közbeszerzés kapcsán. Nyilvánosan, a közbeszerzés dokumentációjában nem tüntették fel a becsült teljes értéket vagy nagyságrendet. Az viszont elérhető információ, hogy az A-Híd Építő Zrt. ajánlati ára mintegy nettó 2 milliárd forint.
Lapunk úgy értesült, hogy az OVF eredetileg arról nyilatkozott, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege mintegy nettó 1,55 milliárd forint. Vagyis ehhez képest az A-Híd Zrt. nagyjából
30 százalékkal drágábban vállalta a munkát, miközben versenytársa sem volt, miután egyedül indulhatott a tenderen.
Azt már az OVF közölte a Világgazdaság megkeresésére, hogy a kivitelezési munkákra vonatkozóan a szerződést ezzel együtt is 2026. augusztus 14-én aláírták a felek. A munkaterületet még aznap az A-Híd Zrt. rendelkezésére bocsátották, a szerződéskötést követően azonnal.
Azt elismerték, hogy a közbeszerzési eljárás becsült értéke alacsonyabb volt, mint a nyertes ajánlat. Hogy pontosan mennyivel, arra nem tértek ki. De az OVF szerint ennek egyértelmű az oka: a becsült érték alapjául szolgáló indikatív ajánlat műszaki tartalma szűkebb, mint a szerződött műszaki tartalom.
Ligeti Miklós máris ítéletet mondott egy furcsa közbeszerzésről az NVVH és Unger Anna helyett
Fenti ügyet akár a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), valamint annak elnöke, Unger Anna is kommentálhatná, azonban helyettük Ligeti Miklós szólalt meg.
A Kontroll.hu most arra hívta fel a figyelmet, hogy az augusztuis 20-i tűzijáték szervezőjét ugyanígy választották ki, a hivatkozási alap akkor is a vis maior volt. Azt is írták, hogy a közzétett eredményhirdetmény alapján, hogy az A-Híd a szerződés jelentős részét alvállalkozókkal végezteti el.
A nettó 2,054 milliárd forintos megbízásból nettó 1,335 milliárd forint, vagyis a szerződés értékének 65 százaléka kerül alvállalkozásba.
Ide tartozik többek között az úszóeszközök biztosítása és mozgatása, a vasbetonszerkezet-építés, a tereprendezés, a földmunka és az útépítés. Mindezekre figyelemmel a lap megkereste a Transparency International jogi vezetőjét, aki ugyancsak megpályázta az NVVH-elnöki székát, de végül nem rá esett a választás.
Szerinte önmagában a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása lehetett indokolt és szabályos ebben a vis maior helyzetben. Az eljárásfajta kiválasztására és az ajánlánlattételre felkért szereplők számára vonatkozó döntést a Közbeszerzési Hatóság is jóváhagyta.
- Az alvállalkozók közreműködésének magas aránya
- és a becsült érték ezek szerint téves megállapítása azonban odafigyelést igényelhet
– alkotott ítéletet Ligeti Miklós a paksi fenékküszöb közbeszerzéséről.