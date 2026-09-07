Váratlan megszólalás: Ligeti Miklós máris ítéletet mondott egy furcsa közbeszerzésről az NVVH és Unger Anna helyett – "Odafigyelést igényelhet"

Ligeti Miklós is szakértői véleményt fogalmazott meg egy furcsa közbeszerzésről, amelynek hátterét a Világgazdaság tárta fel az elmúlt hetekben.

Ligeti Miklós máris ítéletet mondott egy furcsa közbeszerzésről az NVVH és Unger Anna helyett / Fotó: Transparency International Magyarország

Lapunk még augusztus 30-án írt arról, hogy a Duna-fenékküszöb emelésének közbeszerzése kapcsán van miről beszélni. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) még augusztus 12-én jelent meg az ajánlati, részvételi felhívás "a Duna-fenékküszöb emelése a Paksi Atomerőműnél" címmel.

A paksi fenékküszöb különös közbeszerzése

Ami egyből szemet szúr, hogy az ajánlatkérő, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közbeszerzést "hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásként" folytatta le, ami nem szokványos tendereztetés.

Ahogy az a Közbeszerzési Hatóság honlapján is szerepel, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás csak a közbeszerzési törvényben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható, merthogy ez

versenyszűkítő és versenykorlátozó,

és a törvény csak kivételes körülmények között, szigorú szabályok betartása mellett engedi alkalmazni.

Az OVF közbeszerzési felhívásában is kitérnek erre. Azzal magyarázták, hogy a beszerzés megvalósítása feltétlenül szükséges, és az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt

a nyílt, a meghívásos vagy más hirdetménnyel induló eljárásokra

előírt határidők nem lennének betarthatók. "Magyarország energiabiztonsága szempontjából a Paksi Atomerőmű stratégiai jelentőségű. Amennyiben az atomerőmű működése nem biztosított, vagy csak jelentős termelési korlátozások mellett, az ország villamosenergia-ellátásának egyik legfontosabb termelőkapacitása esik ki. Mindez azt jelentené, hogy az ország sokkal nagyobb mértékben válna függővé a villamosenergia-importtól és a fosszilis, illetve időjárásfüggő termelés kombinációjától, ami rendkívüli nemzetgazdasági és társadalmi terhet, illetve kockázatot jelentene" – érveltek a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás mellett.

A Világgazdaság által megismert bizonyítékokból kiderült, hogy az előírt határidőig (2026.08.13., 12 óra) csupán egy ajánlat érkezett. Nem véletlenül.

Az OVF ugyanis mindössze egyetlen céget hívott meg a közbeszerzése,

noha az OVF képviseltében eljárú hivatalos közbeszerzési tanácsadó vonatkozó tájékoztatásában még külön pontként szerepelt a "verseny lehetőség szerinti biztosítása". Mégis, csak az A-Híd Zrt. kapott meghívást a "Duna-fenékküszöb emelése a Paksi Atomerőműnél" nevű közbeszerzési eljárásra. Pedig a közbeszerzési törvény azt írja elő, hogy ha észszerűen lehetséges, akkor lehetőség szerint három ajánlattevőt kell meghívni.