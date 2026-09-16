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Ruszin-Szendi Romulusz Várpalota lőszergyár
hadiipar
Ruszin-Szendi Romulusz
várpalotai lőszergyár
Magyar Honvédség

Valami nem stimmel az egyik legnagyobb magyar fegyvergyárral: Ruszin-Szendi Romulusz döbbenetes állítást tett – évek óta átadták, de nem is termel?

Európa egyik legmodernebb hadiipari üzeme épült meg Várpalotán. Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs valami nincs rendben a lőszergyárral.
VG
2026.09.16., 07:20
Fotó: AFP

„Ma a várpalotai Rheinmetall lőszergyárban jártam, ahol saját szememmel is meggyőződhettem arról, milyen képességeket építettünk fel Magyarországon” – írta kedd esti Facebook-bejegyésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz Várpalota lőszergyár
Ruszin-Szendi Romulusz (j) a várpalotai lőszergyárnál járt / Fotó: AFP

A tárcavezető hozzátette, hogy ez már nem egy tervrajz, nem egy távoli ígéret, hanem egy működő magyar védelmiipari kapacitás. A modern honvédséghez modern eszközök kellenek, és ezekhez megfelelő mennyiségű, korszerű lőszer is. Várpalotán pedig egy olyan gyártókapacitás épült ki, amely a Magyar Honvédség ellátásában stratégiai jelentőségű, és amely hosszú távon is erősíti hazánk önállóságát és biztonságát.

A cél világos: legyen itthon tudás, technológia, gyártás és kapacitás.

Mert egy ország akkor tudja igazán megvédeni magát, ha nemcsak megvásárolni képes a biztonságához szükséges eszközöket, hanem elő is tudja állítani azokat. Várpalota ennek a magyar védelmi iparnak az egyik fontos pillére.

Valami nincs rendben a lőszergyárral a miniszter szerint

Ruszin-Szendi Romulusz videóüzenetében azt is megjegyezte, hogy Európa egyik legmodernebb lőszergyárát építette meg a Rheinmetall közösen Magyarországgal.

A miniszter szerint a probléma, hogy bár 2024-ben bejelentették, hogy a gyár kész, és már üzemel, a 155 milliméteres gránátokat jövő év elején tudják először itt gyártani. Megerősítette, hogy a Magyar Honvédségnek szüksége van rájuk, és a Magyar Honvédség kész arra, hogy innen kapja meg a a 30 milliméteres, a 120 milliméteres és a 155 milliméteres lőszerét, és a gyár erre készen lesz.

„A másik baj az, hogy sajnos az exportlehetőségek beszűkültek. Az előző kormánnyal senki nem nagyon akart szerződést kötni. Az új kormány mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy amit itt gyártunk és valóban 21. századi technológia, az ne csak a Magyar Honvédségnek, hanem a NATO haderejének is a rendelkezésére álljon” – tette hozzá a tárcavezető.

„És van még képesség itt, építettek itt helyet képességépítésre, ami már rendszeresítve van Magyarországon, a gyártása pedig még nincs itt. Ezt is be fogjuk indítani, hogy a rezilenciánk, az ellenálló képességünk mindig nagyobb legyen” – zárta sorait Ruszin-Szendi Romulusz.

Két éve készült el a lőszergyár Várpalotán

A Magyar Építők 2024-e cikke szerint Várpalotán a Védelmi Ipari Parkban felépített lőszergyára, a ZÁÉV Zrt. és a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. konzorciumának generálkivitelezésében és az Óbuda Group lebonyolításában valósult meg. A projektben a KÉSZ Csoport stratégiai partnere, a bim.GROUP is részt vett.

Hozzátették, hogy a várpalotai üzem átadásával több mint kétszáz új munkahelyet is teremtettek, ami hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez. Továbbá a Lynx páncélozott jármű és a további Lynx-variációk elősegítik a magyar honvédelmi ipar előrelépését és a globális biztonság megteremtését.

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Elkezdődött: Ursula von der Leyen rendkívüli bejelentést tesz az EU működéséről, ezek a változások léphetnek életbe – élő tudósítás

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