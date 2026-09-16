Helyére emelték az M1 új hídját – közel a befejezés, készülhetnek a kerékpárosok

A beruházó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közösségi oldalon megjelent tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben az előszerelő területen, több gyártási egységből állították össze a teljes M1-es kerékpáros híd szerkezetét. Az összeállított, korrózióvédelmi bevonattal ellátott hidat ezután egy 400 tonna teherbírású daruval emelték a végleges helyére.

Éjszaka emelték be az M1-es új kerékpáros hídját

Fotó: MKIF Zrt. / Facebook

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A Magyar Építők cikke szerint az új átkelő egy négytámaszú, háromnyílású acél gerendahíd, amelyet két oldalsó ív támaszt alá. A két hídfő közötti nyílás mérete 29,80 méter, a teljes felszerkezet tömege pedig mintegy 60 tonna.

A munkálatok azonban ezzel még nem értek véget:

a következő jelentős lépés szeptember 21-én és 22-én várható, amikor éjszakai munkavégzés mellett a híd korlátjait is a helyükre szerelik.

A kivitelezők félpályás forgalomterelés mellett dolgoznak majd, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozzák az autópálya forgalmát.

Több ponton is átalakul a biatorbágyi szakasz

Az M1-es bővítésének munkálatai az idei évben már több alkalommal is fontos mérföldkőhöz értek Biatorbágy térségében. A településtől keletre fekvő felhajtónál például elsőként készült el a kibővített autópálya egyik végleges szerkezete.

A beruházás részeként a Biatorbágy és Páty között vezető közút alagútját is bővíteni kellett. A térség közlekedési infrastruktúrája így több helyen egyszerre változik meg, miközben az autópálya kapacitásának növelése mellett a gyalogos- és kerékpáros közlekedés feltételeit is fejlesztik.

A most beemelt híd ennek a fejlesztésnek az egyik fontos eleme: az új átkelő a biatorbágyi csomópont térségében biztosít majd kapcsolatot a gyalogosok és kerékpárosok számára.

Az M1-es fejlesztése a Budapest és Győr, illetve az országhatár közötti egyik legfontosabb közlekedési folyosót érinti. A bővítés során az autópálya mellett számos kapcsolódó műtárgyat, csomópontot és közlekedési kapcsolatot is át kell építeni, ezért a kivitelezés több helyszínen, egymással párhuzamosan zajlik.

Évek óta készül az M1 teljes átépítése

Az M1 bővítésének története jóval korábbra nyúlik vissza:

a Budapest és Bicske közötti szakasz háromsávosításának szükségességéről már a 2010-es évek végén készültek tervek,

miközben a forgalom folyamatos növekedése egyre nagyobb terhelést jelentett a Budapestet Nyugat-Magyarországgal és az országhatárral összekötő autópályán.

A projekt finanszírozási és kivitelezési modellje később jelentősen átalakult. A kormány 2023-ban döntött arról, hogy az M0 és Bicske közötti M1-szakasz három sávra bővítése bekerül a koncessziós kivitelezési körbe.

A kormány indoklása szerint a szakasz az országos úthálózat egyik legfontosabb része, és a rajta haladó kelet–nyugati tranzit-, illetve személyforgalom már jelentős kapacitásproblémákat okozott.

A tényleges előkészítő munkák 2024 őszén kezdődtek meg. Ezek között próbacölöpözés, növényáttelepítés, bozót- és cserjeirtás, tűzszerészeti átvizsgálás és régészeti feltárás is szerepelt. A főpálya érdemi bővítése végül 2025. szeptember 1-jén indult el az Orbán-kormány idején.