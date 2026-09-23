Ez felér egy pofonnal: lefújhatják Magyarország új autópályájának a megépítését, pedig mindenki megígérte a választási kampányban – egy komplett országrész izgul érte

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Felülvizsgálja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M2-es autóút régóta tervezett fejlesztését, így azt is megvizsgálják, hogy társadalmilag és gazdaságilag indokolt-e a beruházás – írta a nool.hu.
A tárca a nool.hu érdeklődésére azt közölte, hogy a hazai beruházások átfogó felülvizsgálata a gyorsforgalmi fejlesztéseket és a települési elkerülő utakat is érinti, így az M2 bővítését is.
A vizsgálat során azt nézik meg, hogy az egyes beruházások társadalmilag és gazdaságilag indokoltak-e, majd ennek alapján dönthetnek a projektek sorrendjéről és a műszaki tartalomról.
A tájékoztatásból nem derül ki, mi indokolta, hogy a már hosszú évek óta előkészített M2-fejlesztést ismét górcső alá vegyék. Ez azért is érdekes, mert a Rétságot elkerülő szakasz esetében a beruházás előkészítése lényegében a végéhez ért. A minisztérium megerősítette: rendelkezésre állnak az építési engedélyek, elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a kisajátítási tervek is. Konkrét kisajátítási lépések azonban egyelőre nem történtek.
Az M2 jelentősége elsősorban a Nyugat-Nógrádot érintő közlekedési terhelés miatt került ismét előtérbe. A Budapest és a szlovák határ közötti közlekedési kapcsolat egyik kulcsútvonalán a forgalom jelentős része Rétságon halad keresztül. A Magyar Közút 2024-es adatai szerint Parassapusztánál naponta átlagosan 3039 járművet, a Rétság térségében található mérési ponton viszont már 11 886 járművet regisztráltak. A két mérési pont között mindössze mintegy 22 kilométer a távolság.
Létfontosságú az M2-es beruházás megvalósítása
A Rétságot elkerülő útszakasz terve éppen ezt a problémát kezelné. A projekt első ütemében a Nőtincs és a Rétság északi csomópontja közötti szakasz készülhetne el, kétszer két sávval. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium hivatalos projektoldala szerint a tervezési szerződést 2021 decemberében kötötték meg, az építési engedélyeket pedig 2023 augusztusában adták ki. A kiviteli tervek 2024 júniusára készültek el, vagyis az előkészítés már több éve zajlik.
A fejlesztés szükségességét a térségben nem pusztán közlekedési kérdésként kezelik. A 2-es főút Rétságon áthaladó forgalma a helyiek mindennapjait is érinti, miközben az útvonal a Budapest és a szlovák határ közötti teherforgalomban is fontos szerepet tölt be. A város elkerülése ezért egyszerre jelenthetne közlekedési, közlekedésbiztonsági és településfejlesztési változást.
Az M2 teljes, Vác és Hont-Parassapuszta közötti fejlesztése ugyanakkor még ennél is hosszabb folyamat. A teljes szakasz rendelkezik jogerős környezetvédelmi engedéllyel, a Rétságot elkerülő részhez pedig már az építési engedélyek is megvannak.
A Vác-Észak és Rétság, illetve a Rétság és az országhatár közötti szakaszoknál azonban még további tervezési és engedélyezési feladatok vannak hátra, ezért ezek megépítése 2030 előtt a minisztérium szerint sem reális.
A mostani felülvizsgálat így elsősorban a projekt következő lépését érintheti. A kérdés az, hogy a korábban kidolgozott műszaki tartalom és az előkészítésre fordított évek után megkezdődhet-e a tényleges megvalósítás, vagy a kormány a beruházási sorrend átalakításával újabb időt kér. A minisztérium egyelőre nem közölt határidőt arra, mikorra készülhet el a vizsgálat, és azt sem részletezte, mi változott ahhoz képest, hogy korábban még a 2030-as megvalósítással számoltak.
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