Ez felér egy pofonnal: lefújhatják Magyarország új autópályájának a megépítését, pedig mindenki megígérte a választási kampányban – egy komplett országrész izgul érte

Felülvizsgálja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M2-es autóút régóta tervezett fejlesztését, így azt is megvizsgálják, hogy társadalmilag és gazdaságilag indokolt-e a beruházás – írta a nool.hu.

Már nem csak az a kérdés, mikor épülhet meg az M2 autóút, hanem az is, hogy megépül-e a tervezett formában / Fotó: AFP / Illusztráció

A tárca a nool.hu érdeklődésére azt közölte, hogy a hazai beruházások átfogó felülvizsgálata a gyorsforgalmi fejlesztéseket és a települési elkerülő utakat is érinti, így az M2 bővítését is.

A vizsgálat során azt nézik meg, hogy az egyes beruházások társadalmilag és gazdaságilag indokoltak-e, majd ennek alapján dönthetnek a projektek sorrendjéről és a műszaki tartalomról.

A tájékoztatásból nem derül ki, mi indokolta, hogy a már hosszú évek óta előkészített M2-fejlesztést ismét górcső alá vegyék. Ez azért is érdekes, mert a Rétságot elkerülő szakasz esetében a beruházás előkészítése lényegében a végéhez ért. A minisztérium megerősítette: rendelkezésre állnak az építési engedélyek, elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a kisajátítási tervek is. Konkrét kisajátítási lépések azonban egyelőre nem történtek.

Az M2 jelentősége elsősorban a Nyugat-Nógrádot érintő közlekedési terhelés miatt került ismét előtérbe. A Budapest és a szlovák határ közötti közlekedési kapcsolat egyik kulcsútvonalán a forgalom jelentős része Rétságon halad keresztül. A Magyar Közút 2024-es adatai szerint Parassapusztánál naponta átlagosan 3039 járművet, a Rétság térségében található mérési ponton viszont már 11 886 járművet regisztráltak. A két mérési pont között mindössze mintegy 22 kilométer a távolság.

Létfontosságú az M2-es beruházás megvalósítása

A Rétságot elkerülő útszakasz terve éppen ezt a problémát kezelné. A projekt első ütemében a Nőtincs és a Rétság északi csomópontja közötti szakasz készülhetne el, kétszer két sávval. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium hivatalos projektoldala szerint a tervezési szerződést 2021 decemberében kötötték meg, az építési engedélyeket pedig 2023 augusztusában adták ki. A kiviteli tervek 2024 júniusára készültek el, vagyis az előkészítés már több éve zajlik.