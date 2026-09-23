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autópálya
M2
beruházás

Ez felér egy pofonnal: lefújhatják Magyarország új autópályájának a megépítését, pedig mindenki megígérte a választási kampányban – egy komplett országrész izgul érte

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Évek óta készül az M2 autóút Rétságot elkerülő szakasza, most mégis kérdésessé vált, mikor indulhat meg az építkezés. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint azt is meg kell vizsgálni, hogy indokolt-e az M2-es beruházás megvalósítása.
VG
2026.09.23, 20:20
Frissítve: 2026.09.23, 20:50

Felülvizsgálja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M2-es autóút régóta tervezett fejlesztését, így azt is megvizsgálják, hogy társadalmilag és gazdaságilag indokolt-e a beruházás – írta a nool.hu.

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Már nem csak az a kérdés, mikor épülhet meg az M2 autóút, hanem az is, hogy megépül-e a tervezett formában / Fotó: AFP / Illusztráció

A tárca a nool.hu érdeklődésére azt közölte, hogy a hazai beruházások átfogó felülvizsgálata a gyorsforgalmi fejlesztéseket és a települési elkerülő utakat is érinti, így az M2 bővítését is. 

A vizsgálat során azt nézik meg, hogy az egyes beruházások társadalmilag és gazdaságilag indokoltak-e, majd ennek alapján dönthetnek a projektek sorrendjéről és a műszaki tartalomról.

A tájékoztatásból nem derül ki, mi indokolta, hogy a már hosszú évek óta előkészített M2-fejlesztést ismét górcső alá vegyék. Ez azért is érdekes, mert a Rétságot elkerülő szakasz esetében a beruházás előkészítése lényegében a végéhez ért. A minisztérium megerősítette: rendelkezésre állnak az építési engedélyek, elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a kisajátítási tervek is. Konkrét kisajátítási lépések azonban egyelőre nem történtek.

Az M2 jelentősége elsősorban a Nyugat-Nógrádot érintő közlekedési terhelés miatt került ismét előtérbe. A Budapest és a szlovák határ közötti közlekedési kapcsolat egyik kulcsútvonalán a forgalom jelentős része Rétságon halad keresztül. A Magyar Közút 2024-es adatai szerint Parassapusztánál naponta átlagosan 3039 járművet, a Rétság térségében található mérési ponton viszont már 11 886 járművet regisztráltak. A két mérési pont között mindössze mintegy 22 kilométer a távolság.

Létfontosságú az M2-es beruházás megvalósítása

A Rétságot elkerülő útszakasz terve éppen ezt a problémát kezelné. A projekt első ütemében a Nőtincs és a Rétság északi csomópontja közötti szakasz készülhetne el, kétszer két sávval. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium hivatalos projektoldala szerint a tervezési szerződést 2021 decemberében kötötték meg, az építési engedélyeket pedig 2023 augusztusában adták ki. A kiviteli tervek 2024 júniusára készültek el, vagyis az előkészítés már több éve zajlik.

A fejlesztés szükségességét a térségben nem pusztán közlekedési kérdésként kezelik. A 2-es főút Rétságon áthaladó forgalma a helyiek mindennapjait is érinti, miközben az útvonal a Budapest és a szlovák határ közötti teherforgalomban is fontos szerepet tölt be. A város elkerülése ezért egyszerre jelenthetne közlekedési, közlekedésbiztonsági és településfejlesztési változást.

Az M2 teljes, Vác és Hont-Parassapuszta közötti fejlesztése ugyanakkor még ennél is hosszabb folyamat. A teljes szakasz rendelkezik jogerős környezetvédelmi engedéllyel, a Rétságot elkerülő részhez pedig már az építési engedélyek is megvannak. 

A Vác-Észak és Rétság, illetve a Rétság és az országhatár közötti szakaszoknál azonban még további tervezési és engedélyezési feladatok vannak hátra, ezért ezek megépítése 2030 előtt a minisztérium szerint sem reális.

A mostani felülvizsgálat így elsősorban a projekt következő lépését érintheti. A kérdés az, hogy a korábban kidolgozott műszaki tartalom és az előkészítésre fordított évek után megkezdődhet-e a tényleges megvalósítás, vagy a kormány a beruházási sorrend átalakításával újabb időt kér. A minisztérium egyelőre nem közölt határidőt arra, mikorra készülhet el a vizsgálat, és azt sem részletezte, mi változott ahhoz képest, hogy korábban még a 2030-as megvalósítással számoltak.

Óriási ára lehet a kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának: Vitézy Dávid egy mozdulattal kidobhatja az M7-es bővítését és az M0-ás alternatíváját – hiába van a Tisza programjában

Múlt pénteken jelentette be Magyar Péter és Vitézy Dávid, hogy az állam felmondja az MKIF-fel kötött koncessziós szerződést. Az üzemeltetésen túl azonban van egy sokkal negatívabb hozadéka a kormány lépésének: évekre kukába kerülhetnek azok a fejlesztések, amelyeket a 35 évre szóló koncessziós szerződés tartalmaz. Ilyen az M1-es folyamatban lévő bővítése mellett az M200-as és az M8-as gyorsforgalmi út megépítése, valamint az M7-es autópálya jövőre induló bővítése. Azt ugyanis nagyon nehéz elképzelni, hogy az állam egyik pillanatról a másikra felmondja a szerződést, majd hirtelen Vitézy Dávid több ezer milliárd forintot költ egyszerre ezekre a beruházásokra.

 

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