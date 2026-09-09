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útépítés
Békéscsaba
M44
Magyar Közlekedési Klub
útjavítás
román határ

Ha ez így megy tovább, sose fog megépülni: búcsút inthet Magyarország a legújabb autópályájának – tételesen levezették, miért nincs rá semmi szükség

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A szervezet úgy látja, hogy Békés vármegye közlekedési problémáit nem egy újabb autóút, hanem a meglévő infrastruktúra rendbetétele oldaná meg. A román határig vezetné az M44-et a kormány, de a Magyar Közlekedési Klub szerint ez súlyos pénzpazarlás lenne.
VG
2026.09.09, 19:40
Frissítve: 2026.09.09, 19:40

Miközben a kormány szerint 2029 végére készülhetnek el az M44 Békéscsaba és a román határ közötti szakaszának kiviteli tervei, a Magyar Közlekedési Klub szerint már most ki lehetne mondani, hogy nincs szükség a beruházásra. A szervezet szerint a mintegy 230 milliárd forintból inkább a Békés vármegyei utak, hidak és vasútvonalak állapotán kellene javítani.

m44
Újabb 43 kilométeres szakasz készülhet az M44-en, de a beruházást már most vitatja a Magyar Közlekedési Klub / Fotó: Koszticsák Szilárd

Nem finomkodik a Magyar Közlekedési Klub az M44 folytatásával kapcsolatban: 

a szervezet szerint nincs szükség arra, hogy a gyorsforgalmi út Békéscsabától egészen a román határig kiépüljön. 

A vita azt követően éleződött ki, hogy Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője a parlamentben arról kérdezte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, mikor épülhet meg a hiányzó szakasz.

A miniszter válaszában közölte, hogy jelenleg a tervezés zajlik, a kiviteli tervek várhatóan 2029 végére készülhetnek el, a kivitelezésről pedig legkorábban a 2030-as költségvetésben lehet dönteni. A hiányzó rész mintegy 43 kilométer hosszú.

A Magyar Közlekedési Klub szerint azonban már most ki lehetne mondani, hogy nincs értelme a beruházásnak. A szervezet arra emlékeztetett, hogy az M44 eddig megépült szakasza is komoly összeget emésztett fel: állításuk szerint csaknem 500 milliárd forintot költöttek rá, miközben a gyorsforgalmi út forgalma a régen sokat bírált M6 déli szakaszánál is alacsonyabb.

A klub szerint ráadásul a határig tartó kapcsolat egy része lényegében már most is rendelkezésre áll. Békéscsaba és Gyula között kétszer két sávos út vezet, Gyulának pedig elkerülő útja is van egészen a határ irányába. Ezért a szervezet szerint kérdéses, hogy indokolható-e további mintegy 230 milliárd forint elkölése az M44 meghosszabbítására.

Nem az M44 hiányzik Békésből

A közlekedési klub szerint sokkal nagyobb probléma, hogy Békés vármegye úthálózatának jelentős része rendkívül rossz állapotban van. Miközben az M44-en újabb beruházásról folyik a vita, a kisebb rendű utak között olyan szakaszok is vannak, amelyek a szervezet szerint már a települések megfelelő megközelíthetőségét veszélyeztetik.

Különösen éles a kontraszt a hidaknál. A Magyar Közlekedési Klub szerint a vármegye számos hídja keskeny, rozsdás, gyenge vagy alacsony, és állapotuk már a gazdasági fejlesztéseket is akadályozhatja. A szervezet úgy véli, ezek felújítása sokkal közvetlenebbül javítaná a térség közlekedését és beruházási lehetőségeit, mint egy újabb gyorsforgalmi útszakasz.

A klub a vasúti infrastruktúrára is kitért, szerintük a fővonalakon kívüli hálózat állapota szintén komoly fejlesztésre szorul. 

Éppen ezért azt kérik, hogy a döntéshozók ne kizárólag új autópályákban gondolkodjanak, hanem előbb a már meglévő közlekedési hálózatot hozzák elfogadható állapotba.

Az M44 ügye ezzel újabb dimenziót kapott. A parlamenti vita alapján a határig tartó szakasz még évekig tervezési fázisban maradhat, miközben a Magyar Közlekedési Klub szerint éppen ezt az időt kellene arra felhasználni, hogy eldőljön: valóban ez-e a legfontosabb közlekedési beruházás Békésben.

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A kormány szerint 2029 végére lehetnek készen a Békéscsaba és a határ közötti szakasz kiviteli tervei. Újabb szakasz készülhet el az M44-en, de a teljes kelet-magyarországi kapcsolat még távol van.

 

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