Ha ez így megy tovább, sose fog megépülni: búcsút inthet Magyarország a legújabb autópályájának – tételesen levezették, miért nincs rá semmi szükség
Miközben a kormány szerint 2029 végére készülhetnek el az M44 Békéscsaba és a román határ közötti szakaszának kiviteli tervei, a Magyar Közlekedési Klub szerint már most ki lehetne mondani, hogy nincs szükség a beruházásra. A szervezet szerint a mintegy 230 milliárd forintból inkább a Békés vármegyei utak, hidak és vasútvonalak állapotán kellene javítani.
Nem finomkodik a Magyar Közlekedési Klub az M44 folytatásával kapcsolatban:
a szervezet szerint nincs szükség arra, hogy a gyorsforgalmi út Békéscsabától egészen a román határig kiépüljön.
A vita azt követően éleződött ki, hogy Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője a parlamentben arról kérdezte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, mikor épülhet meg a hiányzó szakasz.
A miniszter válaszában közölte, hogy jelenleg a tervezés zajlik, a kiviteli tervek várhatóan 2029 végére készülhetnek el, a kivitelezésről pedig legkorábban a 2030-as költségvetésben lehet dönteni. A hiányzó rész mintegy 43 kilométer hosszú.
A Magyar Közlekedési Klub szerint azonban már most ki lehetne mondani, hogy nincs értelme a beruházásnak. A szervezet arra emlékeztetett, hogy az M44 eddig megépült szakasza is komoly összeget emésztett fel: állításuk szerint csaknem 500 milliárd forintot költöttek rá, miközben a gyorsforgalmi út forgalma a régen sokat bírált M6 déli szakaszánál is alacsonyabb.
A klub szerint ráadásul a határig tartó kapcsolat egy része lényegében már most is rendelkezésre áll. Békéscsaba és Gyula között kétszer két sávos út vezet, Gyulának pedig elkerülő útja is van egészen a határ irányába. Ezért a szervezet szerint kérdéses, hogy indokolható-e további mintegy 230 milliárd forint elkölése az M44 meghosszabbítására.
Nem az M44 hiányzik Békésből
A közlekedési klub szerint sokkal nagyobb probléma, hogy Békés vármegye úthálózatának jelentős része rendkívül rossz állapotban van. Miközben az M44-en újabb beruházásról folyik a vita, a kisebb rendű utak között olyan szakaszok is vannak, amelyek a szervezet szerint már a települések megfelelő megközelíthetőségét veszélyeztetik.
Különösen éles a kontraszt a hidaknál. A Magyar Közlekedési Klub szerint a vármegye számos hídja keskeny, rozsdás, gyenge vagy alacsony, és állapotuk már a gazdasági fejlesztéseket is akadályozhatja. A szervezet úgy véli, ezek felújítása sokkal közvetlenebbül javítaná a térség közlekedését és beruházási lehetőségeit, mint egy újabb gyorsforgalmi útszakasz.
A klub a vasúti infrastruktúrára is kitért, szerintük a fővonalakon kívüli hálózat állapota szintén komoly fejlesztésre szorul.
Éppen ezért azt kérik, hogy a döntéshozók ne kizárólag új autópályákban gondolkodjanak, hanem előbb a már meglévő közlekedési hálózatot hozzák elfogadható állapotba.
Az M44 ügye ezzel újabb dimenziót kapott. A parlamenti vita alapján a határig tartó szakasz még évekig tervezési fázisban maradhat, miközben a Magyar Közlekedési Klub szerint éppen ezt az időt kellene arra felhasználni, hogy eldőljön: valóban ez-e a legfontosabb közlekedési beruházás Békésben.
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A kormány szerint 2029 végére lehetnek készen a Békéscsaba és a határ közötti szakasz kiviteli tervei. Újabb szakasz készülhet el az M44-en, de a teljes kelet-magyarországi kapcsolat még távol van.