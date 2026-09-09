Ha ez így megy tovább, sose fog megépülni: búcsút inthet Magyarország a legújabb autópályájának – tételesen levezették, miért nincs rá semmi szükség

Miközben a kormány szerint 2029 végére készülhetnek el az M44 Békéscsaba és a román határ közötti szakaszának kiviteli tervei, a Magyar Közlekedési Klub szerint már most ki lehetne mondani, hogy nincs szükség a beruházásra. A szervezet szerint a mintegy 230 milliárd forintból inkább a Békés vármegyei utak, hidak és vasútvonalak állapotán kellene javítani.

Újabb 43 kilométeres szakasz készülhet az M44-en, de a beruházást már most vitatja a Magyar Közlekedési Klub / Fotó: Koszticsák Szilárd

Nem finomkodik a Magyar Közlekedési Klub az M44 folytatásával kapcsolatban:

a szervezet szerint nincs szükség arra, hogy a gyorsforgalmi út Békéscsabától egészen a román határig kiépüljön.

A vita azt követően éleződött ki, hogy Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője a parlamentben arról kérdezte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, mikor épülhet meg a hiányzó szakasz.

A miniszter válaszában közölte, hogy jelenleg a tervezés zajlik, a kiviteli tervek várhatóan 2029 végére készülhetnek el, a kivitelezésről pedig legkorábban a 2030-as költségvetésben lehet dönteni. A hiányzó rész mintegy 43 kilométer hosszú.

A Magyar Közlekedési Klub szerint azonban már most ki lehetne mondani, hogy nincs értelme a beruházásnak. A szervezet arra emlékeztetett, hogy az M44 eddig megépült szakasza is komoly összeget emésztett fel: állításuk szerint csaknem 500 milliárd forintot költöttek rá, miközben a gyorsforgalmi út forgalma a régen sokat bírált M6 déli szakaszánál is alacsonyabb.

A klub szerint ráadásul a határig tartó kapcsolat egy része lényegében már most is rendelkezésre áll. Békéscsaba és Gyula között kétszer két sávos út vezet, Gyulának pedig elkerülő útja is van egészen a határ irányába. Ezért a szervezet szerint kérdéses, hogy indokolható-e további mintegy 230 milliárd forint elkölése az M44 meghosszabbítására.

Nem az M44 hiányzik Békésből

A közlekedési klub szerint sokkal nagyobb probléma, hogy Békés vármegye úthálózatának jelentős része rendkívül rossz állapotban van. Miközben az M44-en újabb beruházásról folyik a vita, a kisebb rendű utak között olyan szakaszok is vannak, amelyek a szervezet szerint már a települések megfelelő megközelíthetőségét veszélyeztetik.