Vastagon fog a magánorvos ceruzája, mégis özönlenek a magyarok a rendelésre: óriásiak az árkülönbségek

A KSH által közölt éves inflációs adatok szerint (1,3 százalék augusztusban) közel négyszeresével drágultak átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai tavalyhoz képest. Bár az árak borsosak, a magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Egy vizsgálat átlagos ára már 30 724 Ft – derül ki az NN Biztosító 2026-os Magánorvosi Árindexéből.

A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet/Fotó: khunkornStudio

Drágább a magánegészségügy, de valamivel könnyebb kifizetni

Magyarországon augusztusban az éves infláció 1,3 százalék volt, amely 2016 novembere óta nem látott alacsony adat. Ugyanakkor a magánegészségügyben a szolgáltatások átlagos ára ennek közel négyszeresével, 5 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest az NN Biztosító Magánorvosi Árindexe szerint. Míg tavaly átlagosan 29 258 forintot kellett kifizetni egy szakorvosi vagy egy alapdiagnosztikai vizsgálatért, idén augusztusban ez az összeg 30 724 forint volt.

Vagyis egyetlen vizsgálatra a nettó havi mediánkereset 7 százalékát kell kifizetni. A KSH legfrissebb, júniusi adata szerint ez 438 000 forint. Tavaly ugyanez 7,41 százalék volt, azaz egy átlagos magyar család idén valamivel könnyebben tudja kifizetni a magánorvost, mint tavaly, még annak ellenére is, hogy az árak az inflációnál gyorsabban emelkednek.

Az NN Biztosító Magánorvosi Árindexe szerint legnagyobb mértékben

a laborvizsgálatok (10%),

a bőrgyógyászati vizsgálatok (7,7%)

és a nőgyógyászati vizsgálatok (6,7%)

árai emelkedtek, míg egy vizit a szemészeten (1,9%) vagy egy szívultrahang (2,5%) jóval kevésbé drágult.

Budapest és vidék között némileg zárult a költségolló, de továbbra is látványos az árkülönbség: vidéken 7 000-15 000 forinttal is olcsóbb lehet egy ugyanolyan szakorvosi vizsgálat, mint a fővárosban. Ugyanakkor az átlagos árkülönbség egy év alatt 26%-ról 23%-ra mérséklődött, ami azt jelenti, hogy a vidéki szolgáltatások dinamikusabban drágultak.

Fogászat, nőgyógyászat és labor – ezekért fizetnek a legtöbben

Az NN kutatása szerint a legnépszerűbb szolgáltatások toplistáját továbbra is a fogászat vezeti: a megkérdezettek 48 százaléka járt az elmúlt két évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és szülészet (29%), valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat (22%) követik. Az ötödik helyen pedig az ultrahang- és egyéb képalkotó diagnosztikai vizsgálatok szerepelnek, amelyeket a válaszadók közel ötöde (18%) vett igénybe.