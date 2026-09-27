Megérkezett a kijózanító pofon a magyar euró bevezetéséről: egyszerre szólalt meg az igazi dátumról Varga Mihály jobbkeze és a vezető elemzők – nem 2030 a valóság

A héten több fontos nyilatkozat is történ a magyar euró bevezetése kapcsán. Ezek ráadásul releváns, kifejezetten magas szintről érkeztek, és ami összecseng bennük, hogy tisztázták a Tisza-kormány által megjelölt 2030-as dátum realitását.

Magyar euró bevezetése: megérkezett a kijózanító pofon, ez az igazi dátum, nem 2030 / Fotó: Hans Lucas via AFP

Kifejezetten erős megszólalást tett Varga Mihály jobbkeze, Kurali Zoltán, aki a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős alelnöke. Ő a Reutersnek mondta el, hogy Magyar Péter miniszterelnök kabinetjének azon kötelezettségvállalása, miszerint 2030-ig teljesítik az euróövezeti csatlakozás feltételeit, azt jelenti, hogy Magyarország „legkésőbb” 2029 elején beléphet az ERM–2-be, az euró előszobájába.

Az euró bevezetésének legkorábbi időpontja 2032. január 1-je lehet, ha Magyarország 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat –

– hívta fel a figyemet a csütörtökön adott interjúban. Kurali Zoltán azt is felsorolta, hogy

az energiapiaci fejlemények,

a 2027-es költségvetés,

valamint a Tisza-kormány által a következő hónapban bemutatni tervezett középtávú költségvetési terv

lesznek a kulcstényezők a döntéshozók számára annak megítélésében, hogy lehetséges-e még egy további kamatvágás ebben az évben. „Ha tisztázódik a költségvetési oldal és elindul az euróbevezetés folyamata, az stabilitást teremt, és a jelenleginél – amikor az eurócsatlakozás még csak egy ígéret – eltérő, kedvezőbb kockázati környezethez vezet.”

Magyar Péter már a kampányban napirendre tűzte az euró bevezetését. Ez valóságos rallyt váltotta ki Magyarországon, a külföldi befektetők pedig a Deutsche Bank adatai szerint az idei évben eddig több mint 13 milliárd dollárt áramoltattak a hazai kötvénypiacra.

Kurali Zoltán nem kívánt válaszolni azon kérdésekre, amelyek arra vonatkoztak, hogy Magyarországnak milyen árfolyamszinten kellene csatlakoznia az ERM–2-höz. Elmondása szerint a jegybank fő feladata jelenleg az, hogy a gazdaságot a 2,5 százalékos inflációs célhoz igazítsa.

Magyar euró bevezetése: megérkezett a kijózanító pofon, ez az igazi dátum, nem 2030

A Magyar Nemzeti Bank alelnöke nem oskkal azt követően szólalt meg a magyar euró bevezetéséről, hogy vezető elemzők is kitértek a kérdésre. Igaz, hogy jelentősen változott Magyarország helyzete az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében, a közös valuta azonban még így is évekre van.