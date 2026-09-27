Megérkezett a kijózanító pofon a magyar euró bevezetéséről: egyszerre szólalt meg az igazi dátumról Varga Mihály jobbkeze és a vezető elemzők – nem 2030 a valóság
A héten több fontos nyilatkozat is történ a magyar euró bevezetése kapcsán. Ezek ráadásul releváns, kifejezetten magas szintről érkeztek, és ami összecseng bennük, hogy tisztázták a Tisza-kormány által megjelölt 2030-as dátum realitását.
Kifejezetten erős megszólalást tett Varga Mihály jobbkeze, Kurali Zoltán, aki a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős alelnöke. Ő a Reutersnek mondta el, hogy Magyar Péter miniszterelnök kabinetjének azon kötelezettségvállalása, miszerint 2030-ig teljesítik az euróövezeti csatlakozás feltételeit, azt jelenti, hogy Magyarország „legkésőbb” 2029 elején beléphet az ERM–2-be, az euró előszobájába.
Az euró bevezetésének legkorábbi időpontja 2032. január 1-je lehet, ha Magyarország 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat –
– hívta fel a figyemet a csütörtökön adott interjúban. Kurali Zoltán azt is felsorolta, hogy
- az energiapiaci fejlemények,
- a 2027-es költségvetés,
- valamint a Tisza-kormány által a következő hónapban bemutatni tervezett középtávú költségvetési terv
lesznek a kulcstényezők a döntéshozók számára annak megítélésében, hogy lehetséges-e még egy további kamatvágás ebben az évben. „Ha tisztázódik a költségvetési oldal és elindul az euróbevezetés folyamata, az stabilitást teremt, és a jelenleginél – amikor az eurócsatlakozás még csak egy ígéret – eltérő, kedvezőbb kockázati környezethez vezet.”
Magyar Péter már a kampányban napirendre tűzte az euró bevezetését. Ez valóságos rallyt váltotta ki Magyarországon, a külföldi befektetők pedig a Deutsche Bank adatai szerint az idei évben eddig több mint 13 milliárd dollárt áramoltattak a hazai kötvénypiacra.
Kurali Zoltán nem kívánt válaszolni azon kérdésekre, amelyek arra vonatkoztak, hogy Magyarországnak milyen árfolyamszinten kellene csatlakoznia az ERM–2-höz. Elmondása szerint a jegybank fő feladata jelenleg az, hogy a gazdaságot a 2,5 százalékos inflációs célhoz igazítsa.
Magyar euró bevezetése: megérkezett a kijózanító pofon, ez az igazi dátum, nem 2030
A Magyar Nemzeti Bank alelnöke nem oskkal azt követően szólalt meg a magyar euró bevezetéséről, hogy vezető elemzők is kitértek a kérdésre. Igaz, hogy jelentősen változott Magyarország helyzete az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében, a közös valuta azonban még így is évekre van.
Az Equilor Befektetési Zrt. sajtóbeszélgetésen a vállalat vezető elemzői elmondták, hogy tavaly Magyarország még egyetlen konvergenciakritériumot sem teljesített, 2026-ban azonban a kedvező inflációs folyamatoknak és a csökkenő országkockázati prémiumnak köszönhetően az árstabilitási feltétel már teljesülhet, miközben a hozamkonvergencia területén is érdemi előrelépés történt.
A legnagyobb problémát továbbra is az államháztartás jelenti – hívták fel a figyelmet az eseményen. A relatíve magas államadósság és annak jelentős kamatterhe miatt a költségvetés kényszerpályán mozog, így az Equilor számításai alapján
Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót.
Ehhez azonban következetes gazdaság- és monetáris politikára lesz szükség. Aradványi Péter, az Equilor vezető elemzője szerint az árstabilitási kritérium teljesülése és a hozamkonvergencia területén elért előrelépés tartósnak bizonyulhat. A hiánykritérium teljesítésében ugyanakkor
- a hazai
- és külföldi
vállalati szektor alkalmazkodásának is komoly szerepe lehet. Az élénkülő beruházási aktivitás és az európai uniós források hatékony felhasználása segíthetné azt, hogy a költségvetési konszolidáció a lehető legkisebb növekedési áldozattal járjon.
Mit nyerne Magyarország az euróval?
Az euró bevezetése az Equilor szerint nagyobb árfolyamstabilitást és alacsonyabb kamatprémiumot eredményezhetne, miközben tovább erősítené Magyarország beágyazottságát az Európai Unió gazdaságába. A mérlegnek azonban lenne másik oldala is:
Magyarország elveszítené a nominális árfolyam leértékelésének lehetőségét, az önálló monetáris politikát, valamint a saját pénz kibocsátásából fakadó gazdaságpolitikai mozgástér egy részét.
Ezzel párhuzamosan a költségvetési politika is szűkebb keretek közé kerülne. A 2033-as céldátum eléréséhez ezért nem pusztán az inflációt és a kamatokat kell megfelelő pályán tartani, hanem az államháztartást is tartósan rendezni kell.