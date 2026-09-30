Eljött a magyar gazdaság fekete napja, Kármán András és Kapitány István elnémult: megérkezett a valóság nevű nagybátyánk – Orbán Viktor előre megmondta, hogy bekövetkezik

Némi túlzással emberemlékezet óta nem történt olyan a magyar gazdaságban, mint ma reggel, amikor a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) három, a nemzetgazdaság teljesítménye szempontjából kiemelkedően fontos makrogazdasági adatot közölt. Ezek mindegyike rendkívül aggasztó képet mutat.

Eljött a magyar gazdaság fekete napja, Kármán András és Kapitány István elnémult: Orbán Viktor előre megmondta / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

De mi is történt? A KSH szerdán egyszerre hozta nyilvánosságra az augusztusi

Ezek határozottan egy irányba mutatnak: a magyar gazdasággal baj van.

Eljött a magyar gazdaság fekete napja

Az ipari termelői árak emelkedése felgyorsult a nyár utolsó hónapjában. Erre azért érdemes figyelni, mert fontos indikátora az inflációs pályának. Ha itt drágulás történik, az le fog csapódni a fogyasztói árakban is. Márpedig most éppen ez történik.

A belföldi értékesítés árai 5, az exportértékesítés árai 4,7 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva. Júliusban még csak rendre 2,5, illetve 0,3 százalékos növekedést regisztrált a statisztika. A termelői árak éves emelkedése így a júliusi 1 százalékosról 4,8 százalékosra ugrott.

A trend tehát látványosan kedvezőtlen – egy éves csúcsot jelent –, de a teljes képhez hozzátartozik, hogy január-augusztusban a belföldi értékesítés árai 1,1 százalékkal magasabbak, az exportértékesítés árai 0,5 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében nem változtak a tavalyi év első nyolc hónapjához viszonyítva.

Ennél is komolyabb pofon, ami a magyar turizmusban – közvetlen és közvetett módon a magyar GDP mintegy 13 százalékát adja – történt augusztusban, a nyári főszezon csúcsidőszakában. Az ágazat eredménye ugyanis brutális mértékben maradt el a 2025-ös bázishoz képest. A turisztikai szálláshelyeken csaknem 2,6 millió vendég 6,9 millió vendégéjszakát töltött el, ezzel

a vendégek száma 7,3,

a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal csökkent

egyetlen év leforgása alatt. Sőt, a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 8,1 százalékkal alacsonyabb volt a 2025. augusztusinál a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken. Csak, hogy világos legyen, ez mit jelent:

a covid óta nem láttunk ekkora mértékű zuhanást, tehát immáron öt éve.

Különösen aggasztó, hogy a külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,3 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva, ami a szezonálisan kiigazított adatok alapján már 14, valamint 12 százalékos lejtmenet 2025 augusztusához képest.