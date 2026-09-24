Enyhén javult a gazdasági hangulat szeptemberben, de a cégek közel 20 százaléka áremelésre készül

Minimális mértékben javult szeptemberben a magyar gazdasági szereplők hangulata, a GKI konjunktúra indexe pedig egy ponttal emelkedett az augusztusi visszaesés után. Ez azonban továbbra is messze van a január és július között elért négy és fél éves csúcstól.

Megtorpant a magyar gazdaság szereplőinek nyári optimizmusa, szeptemberben ugyanis csak minimálisan javult a hangulat / Fotó: Shutterstock

Mérsékelt javulást hozott szeptember a magyar gazdaság szereplőinek várakozásaiban: a GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése alapján a konjunktúra index egy ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest. Ez azonban egyelőre nem jelenti a nyári lendület visszatérését, hiszen augusztusban négy ponttal esett vissza a mutató.

Lendület helyett stabilizálódott a magyar gazdaság

Az index január és július között összesen 11 ponttal emelkedett, amely így négy és fél éves csúcsra került. Az augusztusi megtorpanást követően azonban szeptemberben már csak minimális korrekció történt. Az ősz elején az ipar volt az egyetlen ágazat, ahol javult a bizalmi index: három ponttal emelkedett. Ezzel szemben az építőipari mutató egy, a kereskedelmi két, az üzleti szolgáltatásoké pedig három ponttal csökkent.

A munkaerőpiaci várakozások valamelyest kedvezőbbé váltak. A következő három hónapban a vállalkozások 8 százaléka tervez létszámbővítést, miközben 12 százalékuk készül csökkentésre. Augusztusban ugyanez az arány 7, illetve 13 százalék volt. Vagyis a különbség szűkült, de továbbra is többen készülnek elbocsátásra, mint felvételre.

Mind a négy vizsgált ágazatban a létszámcsökkentést tervezők vannak többségben, az építőiparban pedig különösen kedvezőtlenek a várakozások.

A gazdasági környezet kiszámíthatóságának megítélése közben enyhén javult. Az ipari vállalatok kedvezőbbnek látták a helyzetet, a kereskedők viszont romlást érzékeltek. Az árak alakulásával kapcsolatban szintén csak minimális változás történt. A következő három hónapban a cégek 18 százaléka tervez áremelést, míg 8 százalékuk árcsökkentést. Augusztusban ez az arány 16 és 7 százalék volt.

A lakosság hangulata ennél is stabilabbnak bizonyult. A GKI fogyasztói bizalmi indexe szeptemberben nem változott érdemben, ami a kutató szerint inkább egy új szint kialakulására, mintsem tartós romlásra utalhat. A részmutatók ugyanakkor eltérő irányba mozdultak: az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése egy ponttal romlott, míg az elmúlt egy év pénzügyi helyzetének értékelése öt ponttal javult.