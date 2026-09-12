Az oroszok és az ukránok sem értik Orbán Anitát, Kapitány István csodát tett, bezárja magyarországi gyárát a német autóipari óriás – a hét legfontosabb történései
Mozgalmasan telt a mögöttünk hagyott hét Magyarországon. A kormány komoly diplomáciai csörtét vívott az oroszokkal, azonban az ukránokkal való kapcsolatunk is messze van a tökéletestől. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben veszett össze egy pártelnökkel, és dízelár-csökkentést lengetett be. Eközben hazánkban a hazánkban működő autóipari szereplők nehézségeiről is szóltak a hírek. Egy gyár már bezárt, egy fontos gyár egyelőre marad, máshol pedig határozatlan idejű sztrájkba kezdtek a munkavállalók. Összeszedtük a hét legolvasottabb cikkeit a Világgazdaság oldalán.
Máris megérkezett az oroszok válasza Orbán Anita döntése miatt: ez lesz a következménye a diplomaták kitiltásának – „Kemény és fájdalmas lesz”
Moszkva válaszlépést helyezett kilátásba, miután Magyarország tíz, a budapesti orosz nagykövetségen dolgozó személyt utasított ki az országból. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy reagálni fog a magyar döntésre, Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig a TASZSZ-nak ennél jóval keményebben fogalmazott: „kemény és fájdalmas” választ ígért Budapestnek. Zaharova az orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a Moszkva által „budapesti ruszofób lobbinak” nevezett kör válaszra számíthat. Az orosz külügyi tárca egyelőre nem közölte, pontosan milyen intézkedést tervez, és azt sem, hogy mikor jelenthetik be a válaszlépést.
A reakció néhány órával azután érkezett, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette: Magyarország tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személy távozását követeli. A magyar hatóságok értékelése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal.
A külügyminiszter nem részletezte, milyen konkrét tevékenységet róttak fel a tíz képviseleti dolgozónak.
Most már senki se érti Orbán Anitát: kedden este megbüntette Ukrajnát Magyarország, de egy másik EU-tagjelölt országot is telibe talált – „Nem tudtuk rávenni őket”
Az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportja (COELA) szeptember 8-án, kedden ismét nem tudta jóváhagyni az Ukrajna uniós csatlakozásához kapcsolódó 2. és 3. tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeit, mivel Magyarország továbbra is blokkolja a döntést.
Erről az Európai Pravda ukrán hírportál tudósítása szerint az európai diplomatáknak továbbra sem sikerült meggyőzniük Magyarországot arról, hogy járuljon hozzá a két tárgyalási klaszter megnyitásához.
A szóban forgó klaszterek megnyitása Moldova esetében is blokkolva maradt, habár Magyarország már idén júliusában jelezte, hogy kész jóváhagyni a Moldovára vonatkozó 3. klaszter átvilágításának eredményeit. A többi tagállam ugyanakkor egyelőre nem járult hozzá ahhoz, hogy Moldova és Ukrajna előrehaladását különválasszák az uniós csatlakozási tárgyalások során.
Kapitány István gazdasági csodát tett: négy hónappal a Tisza-kormány megalakulása után szerinte már úszik a pénzben a magyar lakosság – „A háztartások tudnak miből költeni”
„A fogyasztás erős maradt. A háztartások tudnak miből költeni” – ezt találta mondani Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter múlt csütörtökön egy Facebook-posztban, amely azt próbálta bizonygatni, hogy a Tisza-kormány megalakulása óta valósággal szárnyal a magyar gazdaság. A miniszter kijelentése azért is meglepő, mivel Magyar Péter mindössze négy hónappal ezelőtt lépett hivatalba. Ilyen rövid idő alatt nem volt és nem is lehetett olyan döntése a frissen alakult kormánynak, amelyet a magyar háztartások közvetlenül megérezhettek volna a pénztárcájukon keresztül.
Abban egyébként igaza van, Kapitány Istvánnak, hogy a fogyasztás erős, a második negyedévben is GDP 4 százaléka fölött volt, de ez így volt már tavaly is, amikor a konjunktúraindexek alacsonyabbak voltak a mostaninál. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy két kivétel akad a kormány jóléti intézkedéseit illetően.
- Az egyik az iskolakezdési támogatás, amelyet augusztusban folyósítottak a családoknak.
- A másik a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, ami szeptember elsejétől lép életbe.
Eljött a nagy nap, Magyar Péterék bejelentik, kiknek és mennyivel csökkentik a dízel árát Magyarországon: nem biztos, hogy ennyivel megússza a Tisza-kormány – 100 dollárnál az olaj
Négy egymást követő kereskedési napon drágult az olaj, miután ismét kiéleződtek a közel-keleti harcok. A Brent típusú olaj ára szerda hajnalban már 99 dollár fölé emelkedett, így egyre közelebb került a lélektani 100 dolláros szinthez.
Magyar Péter bejelentette a parlament keddi ülésén, hogy szerdán dönthet a kormány a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, amely a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segítheti.
A dízel ára kedden már 697 forintra emelkedett literenként, ezért a miniszterelnök szerint beavatkozásra van szükség, de nem a korábbi, mindenkire érvényes védett ár visszaállításával. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem általános támogatásról lenne szó, hanem olyan konstrukcióról, amely az áremelkedés által leginkább érintetteket segítené.
Bár miniszterelnök belengette, szerdán végül nem történt bejelentés az üzemanyagárba történő beavatkozásról, a kormányfő csütörtökön azt közölte, hogy pénteken hirdetik ki.
Hivatalos, szomorú bejelentés érkezett: bezár Győrben a nagy német autóipari multi gyára, félezer dolgozó kerülhet utcára – a gazdasági helyzet az oka
Amiről napok óta pletykáltak, kedden már hivatalossá vált. Győr polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy bezár a WKW-gyár, a dolgozókat pedig leépítik.
„Tisztelt győri polgárok! Szeptember 7-én azt a szomorú hírt kaptam, hogy egy autóipari multinacionális vállalat, a WKW anyacége úgy döntött, hogy a gazdasági helyzet rájuk gyakorolt hatásai miatt a WKW Hungária Kft. az év végéig befejezi győri működését, a magyar cég jogutód nélkül megszűnik. Igyekszem a következő napokban begyűjteni minél több információt az ügyben" – írta bejegyzésében Pintér Bence polgármester.
A WKW prémium autódíszléceket gyártó vállalkozásánál végleg lehúzzák a rolót. Az egyik ott dolgozó arról tájékoztatta a lapot, hogy a WKW Hungária Kft. vezetői hétfőn 13, 14 és 22 órakor arról tájékoztatták a dolgozókat, hogy a WKW német anyacége átszervezés és a csökkenő megrendelés miatt a győri telephelyű céget december 31-én jogutód nélkül szünteti meg. A WKW szerint a megrendelések visszaesése miatt nincs gazdaságos lehetőség a működés folytatására, így mind a 470 dolgozótól meg kell válni.