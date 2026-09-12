Az oroszok és az ukránok sem értik Orbán Anitát, Kapitány István csodát tett, bezárja magyarországi gyárát a német autóipari óriás – a hét legfontosabb történései

Mozgalmasan telt a mögöttünk hagyott hét Magyarországon. A kormány komoly diplomáciai csörtét vívott az oroszokkal, azonban az ukránokkal való kapcsolatunk is messze van a tökéletestől. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben veszett össze egy pártelnökkel, és dízelár-csökkentést lengetett be. Eközben hazánkban a hazánkban működő autóipari szereplők nehézségeiről is szóltak a hírek. Egy gyár már bezárt, egy fontos gyár egyelőre marad, máshol pedig határozatlan idejű sztrájkba kezdtek a munkavállalók. Összeszedtük a hét legolvasottabb cikkeit a Világgazdaság oldalán.

Magyar Péter miniszterelnök (b) és Orbán Anita külügyminiszter (j) / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Máris megérkezett az oroszok válasza Orbán Anita döntése miatt: ez lesz a következménye a diplomaták kitiltásának – „Kemény és fájdalmas lesz”

Moszkva válaszlépést helyezett kilátásba, miután Magyarország tíz, a budapesti orosz nagykövetségen dolgozó személyt utasított ki az országból. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy reagálni fog a magyar döntésre, Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig a TASZSZ-nak ennél jóval keményebben fogalmazott: „kemény és fájdalmas” választ ígért Budapestnek. Zaharova az orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a Moszkva által „budapesti ruszofób lobbinak” nevezett kör válaszra számíthat. Az orosz külügyi tárca egyelőre nem közölte, pontosan milyen intézkedést tervez, és azt sem, hogy mikor jelenthetik be a válaszlépést.

A reakció néhány órával azután érkezett, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette: Magyarország tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személy távozását követeli. A magyar hatóságok értékelése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal.

A külügyminiszter nem részletezte, milyen konkrét tevékenységet róttak fel a tíz képviseleti dolgozónak.

Most már senki se érti Orbán Anitát: kedden este megbüntette Ukrajnát Magyarország, de egy másik EU-tagjelölt országot is telibe talált – „Nem tudtuk rávenni őket”

Az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportja (COELA) szeptember 8-án, kedden ismét nem tudta jóváhagyni az Ukrajna uniós csatlakozásához kapcsolódó 2. és 3. tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeit, mivel Magyarország továbbra is blokkolja a döntést.