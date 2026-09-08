Nem aludhat jól Kapitány István és Kármán András: a szemük előtt esik szét a gazdaság, ezt a napot még sokáig fogják emlegetni – csak az inflációnak örülhet Magyarország
Záporoznak a baljós hírek a magyar gazdaság körül, egyedül az infláció jelent szépségtapaszt, de ennek is megvan az ára. Miközben az orosz diplomaták kitiltására figyel mindenki, bezártak egy német gyárat Magyarországon, soha nem látott hiány ütött be a költségvetésben, a dízel átlagára pedig már a 700 forintot súrolja.
Pedig a kedd biztatóan indult, a KSH augusztusra 1,3 százalékos inflációt jelentett éves bázison, miközben a havi adat a nullához tartott. Ebben bizonyára vaskos szerepe volt a forintárfolyam felfutásának is, de ennek a turizmus és a jellemzően exportfüggő magyar gazdaság issza meg a levét.
Kifejezetten és kimondottan a magyar ipar. Feltűnő, hogy mennyi gyár és üzem zárt és zár be az elmúlt hónapokban, ma pedig egy újabb ponttal bővült a feketelista. Hivatalossá vált, hogy a győri német autóipari multi, a WKW az év végén bezárja a gyárát, ezzel pedig mintegy 500-an veszítik el a munkájukat.
Magyar gazdaság: nem alszik jól Kapitány István és Kármán András
Az indoklás szerint a döntés oka a rossz gazdasági helyzet, aminek bizonyosan része az is, hogy a prémium autóknak beszállító üzem forintalapú elszámolása jócskán romolhatott az elmúlt időszakban.
A gyárbezárás Győr térségét sújtja közvetlenül, de országos méretben is érkezett egy vaskos pofon. Nyilvánosságra hozták ugyanis az augusztusi államháztartási jelentést, ebből pedig soha nem látott mínuszra derült fény.
Augusztusban ugyanis az államháztartás központi alrendszere történelmi rekordnak számító
2311,2 milliárd forintos hiánnyal zárt
– közölte gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium. Ezzel nyolc hónap után már az eredeti hiánycél több mint 122 százalékánál tart a költségvetés, miután az augusztusi hiánnyal együtt az éves pénzforgalmi deficit elérte az 5169,1 milliárd forintot.
A Fidesz-kormány hivatalosan 5 százalék hiánnyal adta át a büdzsét a Tiszának, időközben ez 6 százalék fölé ugrott. A 2026-os módosított kültségvetést Kármán András már 7,5 százalék hiánnyal tervezte meg.
A Pénzügyminisztérium az augusztusi hiányt az Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) megállapodás miatti előfinanszírozásokkal magyarázza. Elismerték, hogy az RRF programok előfinanszírozása 2186,9 milliárd forinttal növelte a kiadásokat, de szerintük ha az ezektől az egyszeri tételektől megtisztítjuk a mérleget, az augusztus havi hiány csak 124,3 milliárd forint.
Ez persze inkább a „mi lett volna, ha" esete, mert a tény mégiscsak az, hogy a covid idején sem láttunk ekkora mínuszt a magyar költségvetésben. A tárca viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy a mérsékelt korrigált deficit arra utal, hogy alapvetően folytatódtak a költségvetésben a májustól látható kedvező havi folyamatok.
Az RRF programokhoz kapcsolódó bevételek pedig később, várhatóan decemberben fognak beérkezni, amelyeket akkor majd – augusztushoz hasonlóan – érdemes figyelmen kívül hagyni a havi egyenleg értékelésekor – fogalmaztak. Ezt azonban jó lesz megvárni, ugyanis az uniós elszámolás 2027 végéig teszi lehetővé az RRF-utalásokat.
Mi lesz az üzemanyaggal és az államadóssággal?
De van más gond is, ami ráadásul direkt módon érinti a lakosságot: az üzemanyag drágulása. Pár nap leforgása alatt
- a dízel átlagára 700,
- a benziné 620 forint
környékére ugrott. Borítékolható, hogy ez a fokú áremelkedés visszaköszön a fogyasztó árakban is, ha nem is azonnal. Ezek az árszintek azért is bajosak, mert immáron 30-80 forinttal vannak fölötte a június végén a Tisza-kormány által kivezetett védett áraknak.
Az ígéret szerint a kabinet most már végre hajlandó kompenzálni emiatt a lakosságot, de csak a gázolaj tekintetében. A pontos intézkedést szerdán mutatják be.
Közben a diskurzus részévé vált az államadósság alakulása is. Toroczkai László (Mi Hazánk) hétfőn a parlamentben tette szóvá, hogy
a kormány április vége és július vége között 2347 milliárd forinttal növelte az államadósságot.
Magyar Péter ezt hazugságnak nevezte. A vita kedden is folytatódott. A miniszterelnök szerint éppen az Orbán-kormányok alatt nőtt háromszorosára az államadósság.
Ez azonban valótlan: az elmúlt 16 évben a Fidesz-KDNP 80 százalék fölötti szintről 74 százalékra húzta le az államadósságot a GDP arányában. Ez jobb, mint az uniós átlag, az eurózónáéról nem is beszélve.