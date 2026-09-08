Nem aludhat jól Kapitány István és Kármán András: a szemük előtt esik szét a gazdaság, ezt a napot még sokáig fogják emlegetni – csak az inflációnak örülhet Magyarország

Záporoznak a baljós hírek a magyar gazdaság körül, egyedül az infláció jelent szépségtapaszt, de ennek is megvan az ára. Miközben az orosz diplomaták kitiltására figyel mindenki, bezártak egy német gyárat Magyarországon, soha nem látott hiány ütött be a költségvetésben, a dízel átlagára pedig már a 700 forintot súrolja.

Magyar gazdaság: nem alszik jól Kapitány István és Kármán András, ezt a napot még sokáig fogják emlegetni / Fotó: Sztaniszlav Horvath / Kapitány István / Facebook

Pedig a kedd biztatóan indult, a KSH augusztusra 1,3 százalékos inflációt jelentett éves bázison, miközben a havi adat a nullához tartott. Ebben bizonyára vaskos szerepe volt a forintárfolyam felfutásának is, de ennek a turizmus és a jellemzően exportfüggő magyar gazdaság issza meg a levét.

Kifejezetten és kimondottan a magyar ipar. Feltűnő, hogy mennyi gyár és üzem zárt és zár be az elmúlt hónapokban, ma pedig egy újabb ponttal bővült a feketelista. Hivatalossá vált, hogy a győri német autóipari multi, a WKW az év végén bezárja a gyárát, ezzel pedig mintegy 500-an veszítik el a munkájukat.

Magyar gazdaság: nem alszik jól Kapitány István és Kármán András

Az indoklás szerint a döntés oka a rossz gazdasági helyzet, aminek bizonyosan része az is, hogy a prémium autóknak beszállító üzem forintalapú elszámolása jócskán romolhatott az elmúlt időszakban.

A gyárbezárás Győr térségét sújtja közvetlenül, de országos méretben is érkezett egy vaskos pofon. Nyilvánosságra hozták ugyanis az augusztusi államháztartási jelentést, ebből pedig soha nem látott mínuszra derült fény.

Augusztusban ugyanis az államháztartás központi alrendszere történelmi rekordnak számító

2311,2 milliárd forintos hiánnyal zárt

– közölte gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium. Ezzel nyolc hónap után már az eredeti hiánycél több mint 122 százalékánál tart a költségvetés, miután az augusztusi hiánnyal együtt az éves pénzforgalmi deficit elérte az 5169,1 milliárd forintot.

A Fidesz-kormány hivatalosan 5 százalék hiánnyal adta át a büdzsét a Tiszának, időközben ez 6 százalék fölé ugrott. A 2026-os módosított kültségvetést Kármán András már 7,5 százalék hiánnyal tervezte meg.

A Pénzügyminisztérium az augusztusi hiányt az Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) megállapodás miatti előfinanszírozásokkal magyarázza. Elismerték, hogy az RRF programok előfinanszírozása 2186,9 milliárd forinttal növelte a kiadásokat, de szerintük ha az ezektől az egyszeri tételektől megtisztítjuk a mérleget, az augusztus havi hiány csak 124,3 milliárd forint.