Nem várt bejelentés: az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő gazdaságával emlegetik egy lapon a magyart – ekkora növekedést jósol az EBRD
Az idén az eddig vártnál jóval lassabb, jövőre viszont gyorsabb gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), amely az idei prognózis rontását mindenekelőtt az energiahordozók és az élelmiszerek drágulásával, az aszállyal és a kereskedelmi fennakadásokkal indokolta.
A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet csütörtökön bemutatott 49 oldalas átfogó őszi regionális előrejelzése 2026 egészére 2,5 százalékos, 2027-re 4 százalékos átlagos növekedéssel számol a bank működési területének gazdaságaiban.
A bank az idei prognózist 0,6 százalékponttal rontotta, a 2027-re szóló előrejelzést - elsősorban a bázishatások miatt - 0,4 százalékponttal javította júniusban kiadott előző jelentéséhez képest.
Az EBRD az új előrejelzéshez fűzött elemzésében kiemeli, hogy a földgáz világpiaci ára az iráni konfliktus februári kezdete óta több mint 70 százalékkal emelkedett, a cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri szállítású globális exportja ugyanakkor 40 százalékkal zuhant, miután a közel-keleti LNG-export jórészt leállt.
Mindeközben az ukrán és az orosz gabonaszállítmányokban is súlyos fennakadások keletkeztek a fekete-tengeri útvonalakon az infrastruktúra és a hajók elleni támadások miatt.
Ukrajna exportkapacitásait ugyanakkor még tovább szűkítette, hogy elsődleges alternatív gabonaexport-útvonalán, a Dunán rekordalacsony volt a vízállás az aszály miatt – áll az EBRD csütörtöki elemzésében. A bank szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy a búza világpiaci ára több mint a harmadával emelkedett, és várhatóan még 2028-ban is magas lesz.
Az EBRD kiemeli, hogy Oroszország és Ukrajna adja együttesen a világ búzaexportjának negyedét. Európában a Duna és a Rajna rekordalacsony vízállása az ipari termékek szállítását és az energiatermelést is akadályozta; emiatt a vízerőművek és az atomerőművek áramtermelése harmadával csökkent – hangsúlyozza csütörtöki helyzetértékelésében az EBRD.
A bank szerint a térségen belül a legnagyobb átmeneti áramtermelés-kiesés Magyarországon volt a paksi atomerőmű termelésének kényszerű csökkentése miatt. A pénzintézet hangsúlyozza ugyanakkor, hogy Paks augusztus utolsó hete óta ismét teljes kapacitással működik.
Az új EBRD-előrejelzés a kilenc közép-európai és balti EU-gazdaságban –
- Magyarországon,
- Csehországban,
- Szlovákiában,
- Lengyelországban,
- Szlovéniában,
- Horvátországban,
- Lettországban,
- Litvániában
- és Észtországban
– 2026-ra 2,9, 2027-re 2,5 százalékos átlagos gazdasági növekedéssel számol.
A térség idei EBRD-prognózisa 0,1 százalékponttal javult, a jövő évi várakozás nem változott az előző EBRD-becsléshez képest. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank várakozása szerint a
magyar gazdaság az idén 1,8 százalékkal, jövőre 2,5 százalékkal növekszik a bank által 0,5 százalékosra becsült tavalyi bővülés után.
A magyar hazai össztermék (GDP) idei és jövő évi növekedésére adott prognózisát a bank egyaránt változatlanul hagyta.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Donald Tusk megválasztása után gyorsan kiegyezett Brüsszellel a felrótt jogállamisági kérdésekben, és azonnal megnyíltak a pénzcsapok. Euromilliárdok ömlöttek a lengyel gazdaságba, a növekedés kifejezetten jelentős, ennek ellenére az állam pénzügyei látványosan romlanak, a hiány magas, az adósság gyorsan nő.