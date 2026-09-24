Nem várt bejelentés: az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő gazdaságával emlegetik egy lapon a magyart – ekkora növekedést jósol az EBRD

Az idén az eddig vártnál jóval lassabb, jövőre viszont gyorsabb gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), amely az idei prognózis rontását mindenekelőtt az energiahordozók és az élelmiszerek drágulásával, az aszállyal és a kereskedelmi fennakadásokkal indokolta.

A magyar gazdaság közelebb kerülhet a lengyelhez / Fotó: Havran Zoltán

A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet csütörtökön bemutatott 49 oldalas átfogó őszi regionális előrejelzése 2026 egészére 2,5 százalékos, 2027-re 4 százalékos átlagos növekedéssel számol a bank működési területének gazdaságaiban.

A bank az idei prognózist 0,6 százalékponttal rontotta, a 2027-re szóló előrejelzést - elsősorban a bázishatások miatt - 0,4 százalékponttal javította júniusban kiadott előző jelentéséhez képest.

Az EBRD az új előrejelzéshez fűzött elemzésében kiemeli, hogy a földgáz világpiaci ára az iráni konfliktus februári kezdete óta több mint 70 százalékkal emelkedett, a cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri szállítású globális exportja ugyanakkor 40 százalékkal zuhant, miután a közel-keleti LNG-export jórészt leállt.