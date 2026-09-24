Deviza
EUR/HUF366,57 +0,33% USD/HUF322,27 +0,39% GBP/HUF426,26 +0,3% CHF/HUF389,56 +0,12% PLN/HUF83,63 +0,2% RON/HUF69,44 +0,24% CZK/HUF15,03 +0,39% EUR/HUF366,57 +0,33% USD/HUF322,27 +0,39% GBP/HUF426,26 +0,3% CHF/HUF389,56 +0,12% PLN/HUF83,63 +0,2% RON/HUF69,44 +0,24% CZK/HUF15,03 +0,39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 500,84 -0,33% MTELEKOM2 546 +0,16% MOL5 235 +0,76% OTP45 370 -1,01% RICHTER12 640 -0,24% OPUS290 -0,69% ANY6 210 -1,13% AUTOWALLIS126 +0,4% WABERERS4 480 -0,45% BUMIX9 174,35 -0,08% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 214,31 -0,17% BUX151 500,84 -0,33% MTELEKOM2 546 +0,16% MOL5 235 +0,76% OTP45 370 -1,01% RICHTER12 640 -0,24% OPUS290 -0,69% ANY6 210 -1,13% AUTOWALLIS126 +0,4% WABERERS4 480 -0,45% BUMIX9 174,35 -0,08% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 214,31 -0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
magyar gazdaság
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
Lengyelország

Nem várt bejelentés: az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő gazdaságával emlegetik egy lapon a magyart – ekkora növekedést jósol az EBRD

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jövőre 2,5 százalékos növekedés várható Magyarországon. A magyar gazdaság ezzel közelebb kerülhet a lengyelhez.
VG
2026.09.24, 09:43
Frissítve: 2026.09.24, 09:51

Az idén az eddig vártnál jóval lassabb, jövőre viszont gyorsabb gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), amely az idei prognózis rontását mindenekelőtt az energiahordozók és az élelmiszerek drágulásával, az aszállyal és a kereskedelmi fennakadásokkal indokolta. 

magyar gazdaság zászló
A magyar gazdaság közelebb kerülhet a lengyelhez / Fotó: Havran Zoltán

A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet csütörtökön bemutatott 49 oldalas átfogó őszi regionális előrejelzése 2026 egészére 2,5 százalékos, 2027-re 4 százalékos átlagos növekedéssel számol a bank működési területének gazdaságaiban. 

A bank az idei prognózist 0,6 százalékponttal rontotta, a 2027-re szóló előrejelzést - elsősorban a bázishatások miatt - 0,4 százalékponttal javította júniusban kiadott előző jelentéséhez képest. 

Az EBRD az új előrejelzéshez fűzött elemzésében kiemeli, hogy a földgáz világpiaci ára az iráni konfliktus februári kezdete óta több mint 70 százalékkal emelkedett, a cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri szállítású globális exportja ugyanakkor 40 százalékkal zuhant, miután a közel-keleti LNG-export jórészt leállt. 

Kapcsolódó

Mindeközben az ukrán és az orosz gabonaszállítmányokban is súlyos fennakadások keletkeztek a fekete-tengeri útvonalakon az infrastruktúra és a hajók elleni támadások miatt. 

Ukrajna exportkapacitásait ugyanakkor még tovább szűkítette, hogy elsődleges alternatív gabonaexport-útvonalán, a Dunán rekordalacsony volt a vízállás az aszály miatt – áll az EBRD csütörtöki elemzésében. A bank szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy a búza világpiaci ára több mint a harmadával emelkedett, és várhatóan még 2028-ban is magas lesz. 

Az EBRD kiemeli, hogy Oroszország és Ukrajna adja együttesen a világ búzaexportjának negyedét. Európában a Duna és a Rajna rekordalacsony vízállása az ipari termékek szállítását és az energiatermelést is akadályozta; emiatt a vízerőművek és az atomerőművek áramtermelése harmadával csökkent – hangsúlyozza csütörtöki helyzetértékelésében az EBRD. 

A bank szerint a térségen belül a legnagyobb átmeneti áramtermelés-kiesés Magyarországon volt a paksi atomerőmű termelésének kényszerű csökkentése miatt. A pénzintézet hangsúlyozza ugyanakkor, hogy Paks augusztus utolsó hete óta ismét teljes kapacitással működik. 

Az új EBRD-előrejelzés a kilenc közép-európai és balti EU-gazdaságban –

  • Magyarországon, 
  • Csehországban, 
  • Szlovákiában, 
  • Lengyelországban, 
  • Szlovéniában, 
  • Horvátországban, 
  • Lettországban, 
  • Litvániában
  • és Észtországban 

– 2026-ra 2,9, 2027-re 2,5 százalékos átlagos gazdasági növekedéssel számol. 

A térség idei EBRD-prognózisa 0,1 százalékponttal javult, a jövő évi várakozás nem változott az előző EBRD-becsléshez képest. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank várakozása szerint a

 magyar gazdaság az idén 1,8 százalékkal, jövőre 2,5 százalékkal növekszik a bank által 0,5 százalékosra becsült tavalyi bővülés után. 

A magyar hazai össztermék (GDP) idei és jövő évi növekedésére adott prognózisát a bank egyaránt változatlanul hagyta. 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Donald Tusk megválasztása után gyorsan kiegyezett Brüsszellel a felrótt jogállamisági kérdésekben, és azonnal megnyíltak a pénzcsapok. Euromilliárdok ömlöttek a lengyel gazdaságba, a növekedés kifejezetten jelentős, ennek ellenére az állam pénzügyei látványosan romlanak, a hiány magas, az adósság gyorsan nő.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu