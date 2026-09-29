Tovább romlott a gazdasági hangulat: Magyarországot is megütötte a szeptember, csökkent a bizalom több szektorban is

Romlott a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban szeptemberben az előző hónaphoz képest, Magyarországon is gyengült a mutató – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatósága (DG ECFIN) honlapjára kedden fölkerült adatokból.

Magyarországon is gyengült a mutató/Fotó: Székelyhidi Balázs

A magyar mutató is gyengült

A gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) az euróövezetben 97,9 pontra csökkent az augusztusi 98,4 pontról, az Európai Unió egészében pedig 98,3 pontról 97,9 pontra süllyedt.

A foglalkoztatási várakozások indexe (Employment Expectations Indicator, EEI) az EU-ban az augusztusi 98,9 pontról 98,3 pontra mérséklődött, euróövezetben 98,4 pontról 97,9 pontra változott szeptemberben.

A fogyasztói hangulatindex az EU-ban az augusztusi mínusz 15 pontról mínusz 15,8 pontra, az euróövezetben mínusz 15,5 pontról mínusz 16,5 pontra romlott.

Magyarországon a gazdasági hangulatindex (ESI) az augusztusi 101 pontról 99,9 pontra gyengült szeptemberben. A foglalkoztatási várakozások indexe (EEI) 97,3 pontról 98,6 pontra változott. Az ipari mutató mínusz 8,1 pontról mínusz 4,7 pontra erősödött, a szolgáltatóipari mínusz 9,1 pontról mínusz 15,3 pontra esett.

A magyarországi fogyasztói hangulat minimálisan romlott szeptemberben, mínusz 3,4 pontra az augusztusi mínusz 3,1 pontról. A kiskereskedelem hangulati mutató mínusz 11,1 pontról mínusz 13,8 pontra gyengült. Az építőipari hangulatindex mínusz 30,5 pontra esett az augusztusi mínusz 28,9 pontról.