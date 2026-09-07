Júliusban tovább nőtt a magyar ipar teljesítménye: a termelés volumene 4,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és ugyanennyivel emelkedett a munkanaphatástól megtisztított mutató is. Az előző hónaphoz képest szintén javulás történt, a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás 1,7 százalékkal nőtt júniushoz képest.

A nyár közepén sem torpant meg a magyar ipar: júliusban is nőtt a termelés, megint a járműgyártás viszi a prímet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A júliusi adat alapján tehát éves és havi összevetésben is bővült az ipar, a részletek azonban jóval vegyesebb képet mutatnak. A feldolgozóipari alágak többségében ugyanis csökkent a termelés volumene 2025 júliusához képest. A legnagyobb súlyú ágazatok közül

a járműgyártás ismét növelni tudta kibocsátását, és bővült a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása is.

Ezzel szemben a villamos berendezések gyártásában visszaesést mért a Központi Statisztikai Hivatal, és gyengébben teljesített az élelmiszer-, ital- és dohánytermékek gyártása is. A mostani első becslés még nem közöl részletes százalékos adatokat az egyes feldolgozóipari alágakról, így egyelőre azt sem lehet pontosan megmondani, hogy a jármű- és elektronikai ipar növekedése milyen mértékben ellensúlyozta a többi terület visszaesését.

Havi alapon újra emelkedett az ipari termelés

A rövid távú folyamatok szempontjából kedvezőbb jel, hogy a júniusi megtorpanás után júliusban ismét nőtt a kibocsátás. A szezonálisan és munkanappal kiigazított volumenindex 101,7 százalékon állt, vagyis 1,7 százalékos havi emelkedést mutatott. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor továbbra is jelentős ingadozás látható. Márciusban erőteljes éves növekedést mért a KSH, áprilisban és májusban jóval visszafogottabb volt a teljesítmény, júniusban pedig ismét kiugró éves adat érkezett. Júliusban az éves növekedési ütem 4,7 százalékra mérséklődött, miközben havi alapon ismét felfelé mozdult az ipar.

Az év egészét tekintve egyelőre mérsékelt bővülés rajzolódik ki.

2026 első hét hónapjában 2,7 százalékkal volt magasabb az ipari termelés volumene, mint 2025 azonos időszakában. A részletesebb júliusi ipari adatokat tartalmazó második becslést szeptember 15-én teszi közzé a KSH. Ebből derül majd ki többek között az egyes ágazatok pontos teljesítménye, valamint az értékesítés és a rendelésállomány alakulása.