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A nyár közepén sem torpant meg a magyar ipar: júliusban is nőtt a termelés, megint a járműgyártás viszi a prímet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Júliusban is növekedést mutatott a magyar ipar: a termelés volumene 4,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A magyar ipar havi alapon is erősödött, júniushoz képest 1,7 százalékkal nőtt a kibocsátás. A legnagyobb súlyú területek közül a járműgyártás, valamint a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása is bővült.
VG
2026.09.07, 08:31

Júliusban tovább nőtt a magyar ipar teljesítménye: a termelés volumene 4,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és ugyanennyivel emelkedett a munkanaphatástól megtisztított mutató is. Az előző hónaphoz képest szintén javulás történt, a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás 1,7 százalékkal nőtt júniushoz képest.

A nyár közepén sem torpant meg a magyar ipar: júliusban is nőtt a termelés, megint a járműgyártás viszi a prímet
A nyár közepén sem torpant meg a magyar ipar: júliusban is nőtt a termelés, megint a járműgyártás viszi a prímet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A júliusi adat alapján tehát éves és havi összevetésben is bővült az ipar, a részletek azonban jóval vegyesebb képet mutatnak. A feldolgozóipari alágak többségében ugyanis csökkent a termelés volumene 2025 júliusához képest. A legnagyobb súlyú ágazatok közül 

a járműgyártás ismét növelni tudta kibocsátását, és bővült a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása is. 

Ezzel szemben a villamos berendezések gyártásában visszaesést mért a Központi Statisztikai Hivatal, és gyengébben teljesített az élelmiszer-, ital- és dohánytermékek gyártása is. A mostani első becslés még nem közöl részletes százalékos adatokat az egyes feldolgozóipari alágakról, így egyelőre azt sem lehet pontosan megmondani, hogy a jármű- és elektronikai ipar növekedése milyen mértékben ellensúlyozta a többi terület visszaesését.

Havi alapon újra emelkedett az ipari termelés

A rövid távú folyamatok szempontjából kedvezőbb jel, hogy a júniusi megtorpanás után júliusban ismét nőtt a kibocsátás. A szezonálisan és munkanappal kiigazított volumenindex 101,7 százalékon állt, vagyis 1,7 százalékos havi emelkedést mutatott. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor továbbra is jelentős ingadozás látható. Márciusban erőteljes éves növekedést mért a KSH, áprilisban és májusban jóval visszafogottabb volt a teljesítmény, júniusban pedig ismét kiugró éves adat érkezett. Júliusban az éves növekedési ütem 4,7 százalékra mérséklődött, miközben havi alapon ismét felfelé mozdult az ipar.

Az év egészét tekintve egyelőre mérsékelt bővülés rajzolódik ki. 

2026 első hét hónapjában 2,7 százalékkal volt magasabb az ipari termelés volumene, mint 2025 azonos időszakában. A részletesebb júliusi ipari adatokat tartalmazó második becslést szeptember 15-én teszi közzé a KSH. Ebből derül majd ki többek között az egyes ágazatok pontos teljesítménye, valamint az értékesítés és a rendelésállomány alakulása.

Június után lassult az éves növekedés, de havi alapon fordulat jött

Júniusban még 10,1 százalékkal nőtt éves összevetésben a magyar ipari termelés, júliusban viszont 4,7 százalékra lassult a bővülés. A munkanaphatással kiigazított éves adat ugyanakkor júniusban 4,1 százalék, júliusban 4,7 százalék volt. Havi alapon kedvezőbb fordulat történt: a júniusi 1,4 százalékos visszaesés után júliusban 1,7 százalékkal nőtt a termelés.

A húzóágazatok között mindkét hónapban ott volt a járműgyártás, valamint a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása, miközben júliusban a feldolgozóipari alágak többségében éves visszaesést mért a KSH. Az első fél évben 2,4 százalékkal nőtt az ipari termelés, az első hét hónapra pedig 2,7 százalékra gyorsult az éves bővülés. A júliusi első becslésből egyelőre nem derül ki, hogyan alakult tovább a júniusban még erős export és rendelésállomány, erről a részletes adatok adnak majd pontosabb képet.

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