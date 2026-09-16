Újabb 5000 forintos döntést jelentett be a kormány, de nem a dízeleseknek: ezt 900 ezer ember biztosan megérzi – itt vannak a részletek

Az összeg ugyanaz, de évente egyszeri, nem csak 4 hónapon át jár, mint a dízelautósoknak: Magyar Péter szerdán délután jelentette be, hogy nem kell többet fizetnie a kötelező kamarai hozzájárulást a tagoknak. Ötezer forintról van szó.

„Döntött a kormány. Eltöröljük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget" – írta a Facebookon Magyar Péter.

Az évi 5000 forintos kötelező hozzájárulás teljes eltörlését Magyar Péter már 2024-ben is aláírásával támogatta. Bár az illetékes minisztérium napokkal korábban még csak az MKIK-val való együttműködés felülvizsgálatáról beszélt, a kormány végül a teljes és azonnali kivezetés mellett döntött.

Ez minden olyan kis- és középvállalkozást, egyéni vállalkozót és társas vállalkozást is érint, amely eddig törvényi kötelezettség alapján az MKIK nyilvántartásában szerepelt, és köteles volt megfizetni ezt a sarcot. Az MKIK-nak a kötelező kamarai hozzájárulásból évente megközelítőleg 3–4,5 milliárd forint közvetlen bevétele származott.