Újabb 5000 forintos döntést jelentett be a kormány, de nem a dízeleseknek: ezt 900 ezer ember biztosan megérzi – itt vannak a részletek
Az összeg ugyanaz, de évente egyszeri, nem csak 4 hónapon át jár, mint a dízelautósoknak: Magyar Péter szerdán délután jelentette be, hogy nem kell többet fizetnie a kötelező kamarai hozzájárulást a tagoknak. Ötezer forintról van szó.
„Döntött a kormány. Eltöröljük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget" – írta a Facebookon Magyar Péter.
Az évi 5000 forintos kötelező hozzájárulás teljes eltörlését Magyar Péter már 2024-ben is aláírásával támogatta. Bár az illetékes minisztérium napokkal korábban még csak az MKIK-val való együttműködés felülvizsgálatáról beszélt, a kormány végül a teljes és azonnali kivezetés mellett döntött.
Ez minden olyan kis- és középvállalkozást, egyéni vállalkozót és társas vállalkozást is érint, amely eddig törvényi kötelezettség alapján az MKIK nyilvántartásában szerepelt, és köteles volt megfizetni ezt a sarcot. Az MKIK-nak a kötelező kamarai hozzájárulásból évente megközelítőleg 3–4,5 milliárd forint közvetlen bevétele származott.
Ez a tétel csupán egy része a szervezet költségvetésének. Az MKIK jelentős vagyonnal és egyéb állami, illetve uniós forrásokkal is gazdálkodik. Emiatt a gazdasági szakértők korábban többször is rámutattak arra, hogy az 5000 forintos „sarc” beszedése a magas adminisztratív és fajlagos költségek miatt magának a kamarának sem volt kiemelkedően hatékony bevételi forrás.
De miért fizették?
A gazdasági kamarákról szóló törvény szerint a vállalkozásoknak a kötelező hozzájárulásért cserébe törvényben rögzített alapszolgáltatások jártak, amelyeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi kamarák díjmentesen kötelesek voltak biztosítani. Ezen feladatok közé tartozott a vállalkozások működését segítő gazdasági, pénzügyi, adózási és hitelhez jutási tanácsadás, valamint az üzleti partnerek felkutatását támogató partnerkereső szolgáltatás.
5000, 5000, 5000 és 5000
A kormány az elszabaduló üzemanyagárak – különösen a 697 forintos gázolajár – miatti lakossági terhek enyhítésére vezette be az új dízeltámogatási programot. Az intézkedés lényege, hogy a korábban alkalmazott klasszikus védett ár (árplafon) helyett egy havi fix 5000 forintos kompenzációt biztosítanak az autósoknak, amely decemberig összesen 20 ezer forintos közvetlen állami segítséget jelent. Ez az összeg nem a benzinkutakon jelenik meg árengedményként, hanem utólag, közvetlenül a jogosultak bankszámlájára érkezik.
A kamara feladata volt a szakképzés és a pályaorientáció országos koordinálása is, amellyel a munkaerőpiaci igényeket igyekeztek összehangolni az oktatással. Mindezek mellett a befizetett összegért cserébe a cégek hozzáférhettek a kamarai nyilvántartásokhoz, különböző gazdasági elemzésekhez, piaci prognózisokhoz, valamint a vállalkozások jogvitáinak gyorsabb lezárását célzó választottbírósági és békéltetési eljárásokhoz is.
A gyakorlatban azonban a hazai kisvállalkozások és egyéni vállalkozók jelentős része úgy érezte, hogy a mindennapi működése során semmilyen valós, érezhető segítséget vagy ellenszolgáltatást nem kapott ezért a kötelezően megfizetett összegért.
Átrendeződés az MKIK-nál
Mint arról írtunk korábban, Balog Ádám, az MKIK alelnöke lemondott minden kamarai tisztségéről, miután komoly belső feszültségek és átvilágítások rázták meg a szervezetet. Távozása közvetlenül azután történt, hogy a kamara elnöke, Nagy Elek azonnali hatállyal felmentette Bánfi Zoltánt, a kkv-k finanszírozásáért felelős MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatóját. Bánfi szerint eltávolítása mögött az elnökkel való személyes konfliktusa áll, miközben a kamara vezetése egy június óta tartó, átfogó szakértői vizsgálattal és a feladatok átalakításával indokolta a vezércserét.