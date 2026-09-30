Ismét beleszállt az Állami Számvevőszékbe Magyar Péter: nem kellett sokat várni a válaszra, Windisch Lászlóék nem kerteltek – „a leghatározottabban visszautasítjuk a hamis állításokat!"

„Vajon meddig hallgat még az Állami Számvevőszék a Fidesz milliárdos, tiltott pártfinanszírozási botrányáról? Meddig fedezik a korrupt Fidesz-frakciót? Ugyanezt tette az ÁSZ az MNB alapítványok százmilliárdos kifosztása idején„ − írta Magyar Péter egy Facebook-bejegyzésben.

Ismét beleszállt az Állami Számvevőszékbe Magyar Péter / Fotó: Civic Lens

Az ÁSZ visszautasította Magyar Péter vádjait

„Az Állami Számvevőszék a leghatározottabban visszautasítja Magyar Péter miniszterelnöknek a Számvevőszékkel kapcsolatosan mai napon tett hamis állításait. Az Állami Számvevőszék, mint független alkotmányos szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően, és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi” − írta közleményében az ÁSZ.

Az ellenőrző szerv emlékeztetett arra, hogy a kampány finanszírozásának vizsgálata az országgyűlési választások napjától számított egy éven belül, a törvényi előírásoknak megfelelően zajlik. Közölték azt is, hogy minden érintett párttól, így a Fidesztől és a Tisza Párttól is történtek adatbekérések. A vizsgálat minden olyan körülményre kiterjed, ami a kampány finanszírozása szempontjából jelentőséggel bírhat, így többek között a sajtóban NKA-ügyként elhíresült támogatások is ezen számvevőszéki vizsgálat körébe tartoznak.

Emlékezetes, hogy a magyar miniszterelnök már korábban is, akkor éppen minisztériumi pincében talált szórólapok kapcsán vádolta hamisan a vizsgálat elmulasztásával az Állami Számvevőszéket

− olvasható a közleményben, amely arra is rámutatott, hogy a szórólapok kapcsán az érintett minisztérium a mai napig, többszöri megkeresésre sem szolgáltatott adatot, információt az ÁSZ vizsgálatához.

A kampány-finanszírozás vizsgálatától függetlenül a politikai pártok ellenőrzését az ÁSZ a törvény által meghatározott kétéves ellenőrzési ciklusban végzi.

Az MNB-ügyben is vizsgálódik az ÁSZ

Az ÁSZ szerint az MNB-ügy kapcsán tett miniszterelnöki kijelentések szintén nem fedik a valóságot, sőt azzal teljesen ellentétesek. Az ellenőrző hivatal Windisch László elnök hivatalba lépését követően kezdte meg az MNB és alapítványának vizsgálatát, és 2025. januárjában megtette a feljelentést az ügyészségen, majd 2025. márciusában publikálta is jelentéseit, melyekre Magyar Péter is számtalanszor hivatkozott korábbi kommunikációjában.