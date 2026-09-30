Deviza
EUR/HUF366,17 -0,26% USD/HUF322,37 -0,42% GBP/HUF428,27 0% CHF/HUF386,25 -0,46% PLN/HUF83,91 -0,13% RON/HUF69,42 -0,19% CZK/HUF14,99 -0,21% EUR/HUF366,17 -0,26% USD/HUF322,37 -0,42% GBP/HUF428,27 0% CHF/HUF386,25 -0,46% PLN/HUF83,91 -0,13% RON/HUF69,42 -0,19% CZK/HUF14,99 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 207,36 -0,63% MTELEKOM2 536 -0,16% MOL5 035 -0,3% OTP42 990 -1,88% RICHTER12 530 +1,6% OPUS274 -2,92% ANY6 200 -0,16% AUTOWALLIS124,5 -0,4% WABERERS4 240 -0,71% BUMIX9 038,56 -0,49% CETOP4 908,06 -0,69% CETOP NTR3 182,59 +0,35% BUX146 207,36 -0,63% MTELEKOM2 536 -0,16% MOL5 035 -0,3% OTP42 990 -1,88% RICHTER12 530 +1,6% OPUS274 -2,92% ANY6 200 -0,16% AUTOWALLIS124,5 -0,4% WABERERS4 240 -0,71% BUMIX9 038,56 -0,49% CETOP4 908,06 -0,69% CETOP NTR3 182,59 +0,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ismét beleszállt az Állami Számvevőszékbe Magyar Péter: nem kellett sokat várni a válaszra, Windisch Lászlóék nem kerteltek – „a leghatározottabban visszautasítjuk a hamis állításokat!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kormányfő szerint az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nem végzi megfelelően feladatát. Magyar Péter egy közösségimédia-bejegyzésben kritizálta az ellenőrző szervet, amely közleményben reagált az állításokra. Az ÁSZ visszautasította a vádakat és emlékeztetett arra, hogy az NKA- és az MNB-ügy kapcsán is vizsgálatokat folytat.
VG
2026.09.30, 14:37

„Vajon meddig hallgat még az Állami Számvevőszék a Fidesz milliárdos, tiltott pártfinanszírozási botrányáról? Meddig fedezik a korrupt Fidesz-frakciót? Ugyanezt tette az ÁSZ az MNB alapítványok százmilliárdos kifosztása idején„ − írta Magyar Péter egy Facebook-bejegyzésben.

Ismét beleszállt az Állami Számvevőszékbe Magyar Péter
Ismét beleszállt az Állami Számvevőszékbe Magyar Péter / Fotó: Civic Lens

Az ÁSZ visszautasította Magyar Péter vádjait 

„Az Állami Számvevőszék a leghatározottabban visszautasítja Magyar Péter miniszterelnöknek a Számvevőszékkel kapcsolatosan mai napon tett hamis állításait. Az Állami Számvevőszék, mint független alkotmányos szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően, és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi” − írta közleményében az ÁSZ.

Az ellenőrző szerv emlékeztetett arra, hogy a kampány finanszírozásának vizsgálata az országgyűlési választások napjától számított egy éven belül, a törvényi előírásoknak megfelelően zajlik. Közölték azt is, hogy minden érintett párttól, így a Fidesztől és a Tisza Párttól is történtek adatbekérések. A vizsgálat minden olyan körülményre kiterjed, ami a kampány finanszírozása szempontjából jelentőséggel bírhat, így többek között a sajtóban NKA-ügyként elhíresült támogatások is ezen számvevőszéki vizsgálat körébe tartoznak.

Emlékezetes, hogy a magyar miniszterelnök már korábban is, akkor éppen minisztériumi pincében talált szórólapok kapcsán vádolta hamisan a vizsgálat elmulasztásával az Állami Számvevőszéket

− olvasható a közleményben, amely arra is rámutatott, hogy a szórólapok kapcsán az érintett minisztérium a mai napig, többszöri megkeresésre sem szolgáltatott adatot, információt az ÁSZ vizsgálatához.

A kampány-finanszírozás vizsgálatától függetlenül a politikai pártok ellenőrzését az ÁSZ a törvény által meghatározott kétéves ellenőrzési ciklusban végzi.

Az MNB-ügyben is vizsgálódik az ÁSZ

Az ÁSZ szerint az MNB-ügy kapcsán tett miniszterelnöki kijelentések szintén nem fedik a valóságot, sőt azzal teljesen ellentétesek. Az ellenőrző hivatal Windisch László elnök hivatalba lépését követően kezdte meg az MNB és alapítványának vizsgálatát, és 2025. januárjában megtette a feljelentést az ügyészségen, majd 2025. márciusában publikálta is jelentéseit, melyekre Magyar Péter is számtalanszor hivatkozott korábbi kommunikációjában.

A vizsgálati jelentésekből, az azokban nyilvánosságra hozott levelezésekből is nyilvánvalóan megállapítható, hogy a vizsgálat során az ÁSZ a lehető legkorábban, minden hatáskörével fellépett az MNB és az érintett alapítvány jogszerű működésének helyreállítása érdekében − áll a közleményben.

Az ÁSZ beszámolt arról is, hogy az MNB-ügyeket vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját a teljes vizsgálati iratanyag – 60 gigabájt, 40 ezer dokumentum, több százezer oldal – átadásával segítette.

„Az Állami Számvevőszék a jövőben is az Alaptörvénynek és a törvényeknek megfelelően végzi tevékenységét. Az ÁSZ-t érintő megalapozatlan, hamis vádak sértik a szervezet alkotmányos függetlenségét. Ennek tiszteletben tartása a politikai élet valamennyi szereplőjétől elvárható” − zárul a közlemény.

Energiaválság

Energiaválság
1952 cikk
Állami Számvevőszék
reakció
Magyar Péter
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu