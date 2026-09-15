Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: előállította az ügyészség Magyarország egyik leggazdagabb emberét, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérét is elvitték – „Folytatjuk, köszönöm szépen!”

„Végül, elnök úr, hadd tájékoztassam a fideszes, KDNP-s képviselőket, hogy a magyar igazságszolgáltatás dolgozik” – hívta fel a figyelmet Magyar Péter az Országgyűlésben.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter az Országgyűlésben / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszterelnök ezután rendkívüli bejelentést tett:

„Az imént tudomásom szerint előállította a magyar ügyészség Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót, Tiborcz István üzlettársát. Szintén előállította egy nagyon-nagyon sok éve húzódó ügyben Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját, az önök embereit. Folytatjuk, köszönöm szépen!” – fogalmazott Magyar Péter.

A Világgazdaság a bejelentést megelőzően írásban kereste az ügyben a rendőrséget, az ügyészséget és Jellinek Dániel üzleti érdekeltségeit is. Amint kapunk választ, arról beszámolunk.

Jellinek Dániel Magyarország hetedik leggazdagabb embere

Jellinek Dániel az Indotek Group alapítója és meghatározó tulajdonosa, vagyonának jelentős része ingatlanpiaci befektetésekből és fejlesztésekből származik. Az elmúlt években folyamatosan gyarapodott a becsült vagyona: 2022-ben 240 milliárd, 2023-ban 276 milliárd, 2024-ben 295 milliárd, 2025-ben 336 milliárd, 2026-ban pedig már 355 milliárd forintra becsülték. Ezzel a legfrissebb, A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány rangsorában Jellinek Dániel Magyarország hetedik leggazdagabb embere, közvetlenül

a 418 milliárd forintos vagyonra becsült Szíjj László mögött

és a 333 milliárdos Jászai Gellért előtt.

A Világgazdaság korábban részletesen beszámolt az idei vagyonlistáról: a száz leggazdagabb magyar összvagyona 2026-ra 12 579 milliárd forintra emelkedett, ami új történelmi rekord. Jellinek üzleti érdekeltségei az ingatlanpiacon túl is jelentősek, az Indotek-csoport pedig Magyarország mellett több európai országban is jelen van.

Szivek Norbert három évig vezette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt

Szivek Norbert 2015 és 2018 között állt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő élén. Vezérigazgatói posztjáról 2018. augusztus 31-i hatállyal, közös megegyezéssel távozott, amit akkor az MNV megváltozott feladat- és hatáskörével indokoltak. Ahogy azt lapunk megírta, akkori beszámolója szerint irányítása alatt csaknem 400 milliárd forinttal nőtt az állami társaságok, további 2500 milliárd forinttal pedig az MNV által kezelt ingatlanvagyon értéke. Szivek nevéhez kötötték az állami vagyonelemek értékesítésére szolgáló elektronikus aukciós rendszer bevezetését is. Távozása után Bártfai-Mager Andrea akkori, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter stratégiai kérdésekben továbbra is számított a szakértelmére. Az MNV vezérigazgatói posztján 2018. szeptember 1-jétől Rózsa Zsolt követte.