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Mol
Hernádi Zsolt
Magyar Péter

Magyar Péter berendelte a kormányülésre Hernádi Zsoltot: a Mol vezérigazgatójának az üzemanyagárak miatt kell magyarázkodnia

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Berendelték Hernádi Zsoltot, a Mol vezérigazgatóját a szerdai kormányülésre, ahol az üzemanyagárak emelkedésének megfékezéséről tárgyalnak. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem vezet be védett árat, mert az rövid időn belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezethet, ugyanakkor a gázolaj drágulása miatt célzott segítséget ígért.
VG
2026.09.09, 12:46

Berendelték Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgatót a szerdai kormányülésre, hogy az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről tárgyaljanak – közölte a kormányülést megelőzően közzétett videójában Magyar Péter.

Magyar Péter berendelte Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgatót
Magyar Péter berendelte Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgatót/Fotó: AFP /  AFP

Magyar Péter közölte: Nem lesz védett ár

A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban egyértelművé tette: nem vezetnek be védett árat, mert az véleménye szerint egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne a magyar kutakon, mivel a Mol és más hálózatok beszüntetnék az importot. A magas árak mögött szerinte világpiaci okok, például a 100 dollár feletti olajár, a rendezetlen hormuzi helyzet, illetve az orosz dízelimport állnak, de ígérete szerint a kormány célzott segítséget nyújt majd a gázolaj magas ára miatt.

A hajnali fél kettőig tartó parlamenti vitát követően a Tisza-kormány 38 napirendi pontot tárgyal.

Magyar Péter reagált Orbán Viktor tegnapi, kormánykritikus állításaira is, és az előző kabinetet tette felelőssé a magas államadósság és a költségvetési hiány miatt. Azt állította, hogy a Fidesz-kormány csak a választások előtt 5000 milliárd forinttal növelte az államadósságot. Felidézte korábbi kijelentését is, miszerint a jelenlegi vezetés az első három hónapban mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette a hiányt a felesleges költekezések leállításával. Közölte, hogy a kabinet hamarosan elfogadja a 2026-os módosított büdzsét, és már megkezdte a 2027-es költségvetés előkészítését, amelynek célja a hiány és az államadósság csökkenő pályára állítása.

A kormányfő beszámolt arról is, hogy csütörtökön Pozsonyba utazik a visegrádi négyek (V4) találkozójára, amellyel a szlovák elnökség megkezdi munkáját. Magyar elmondása szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök az ír kormányfőt is meghívta a csúcsra. 

Ez most hidegzuhany

Hiába emelkednek az üzemanyagárak hetek óta, nem tehet többet a Tisza-kormány a magyar autósok érdekében, legalábbis a pénzügyminiszter állítása szerint. A pénteki parlamenti ülésnapon Kármán András pénzügyminisztert kérdezték képviselők, akiknek a miniszter azt mondta, hogy a mostani körülmények nem teszik lehetővé a kormány beavatkozását az üzemanyagpiacon. Pedig Magyar Péter még a kampányban az elődjétől követelte ugyanezt.

Szűcs Gábor, a Fidesz parlamenti képviselője a Facebook-oldalára feltöltött videójában megmutatta Kármán András pénzügyminiszter pénteki parlamenti ülésnapon adott válaszát, miután az ellenzéki képviselők azt akarták megtudni, hogy várható-e a kormány beavatkozása az üzemanyagpiacon. 

Én azt gondolom, ilyen körülmények között, ennél többet nem lehet tenni a magyar autót használó állampolgárok érdekében

− fogalmazott a miniszter. Szűcs Gábor azonban emlékeztetett rá, hogy Magyar Péter a választási kampányban többször is arra szólította fel Orbán Viktor kormányát, hogy hozza vissza a 480 forintos benzinárstopot. 

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