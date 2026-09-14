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Magyar Péter
bejelentés
családi pótlék

Rendkívüli: Magyar Péter bejelentést tett a családi pótlék megduplázásáról – változott a terv, erre vállal garanciát 2027-től a magyar miniszterelnök

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A miniszterelnök garantálta, hogy a családi pótlék jelentős emelése bekerül a 2027-es költségvetésbe. Magyar Péter szerint a vállalást lépésről lépésre hajtják végre.
VG
2026.09.14, 07:48
Frissítve: 2026.09.14, 08:22

A családi pótlék megduplázásáról is beszélt Magyar Péter reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint a szakemberek egyetértenek abban, hogy a nehéz helyzetben lévő családokat támogatni kell annak érdekében, hogy a gyerekeket ne kelljen kiemelni családi környezetükből. 

Magyar Péter
Magyar Péter megerősítette, hogy a személyi jövedelemadó csökkentése és a családi pótlék jelentős emelése is megvalósul / Fotó: NurPhoto/  AFP

Hangsúlyozta, hogy a kormány teljesíteni fogja vállalását, de „lépésről lépésre, tégláról téglára” halad.

Magyar Péter aszerint az előző kormány „trükkök százaival” próbálta elfedni a költségvetés valós helyzetét, a tényleges hiány pedig eléri a GDP 8,3 százalékát. Kiemelte, hogy büszke Kármán András munkájára, akinek irányításával három hónap alatt ezermilliárd forinttal sikerült csökkenteni a hiányt.

A kormányfő szerint 

az adócsökkentési és családtámogatási terveket a költségvetés állapotával együtt kell vizsgálni. 

Úgy fogalmazott, politikai felelőssége, hogy olyan ígéreteket tegyen, amelyek teljesítése után is bele tud nézni az emberek szemébe.

Magyar Péter megerősítette, hogy a személyi jövedelemadó csökkentése és a családi pótlék jelentős emelése is megvalósul. Hozzátette: a 2008 óta változatlan összegű családi pótlék emelése bekerül a 2027-es költségvetésbe, ezt pedig garantálni tudja. 

A gyermekvédelmi jelentéshez és akcióprogramhoz kapcsolódva arról is beszélt, hogy az ágazat az idén csaknem tízmilliárd forintos krízisalapot kapott. Elismerte, hogy ez egyelőre csupán „tűzoltás”, a kormány azonban már dolgozik a közép- és hosszú távú megoldásokon.

Közölte, hogy első lépésként 180 új férőhelyet hoznak létre a gyermekvédelmi rendszerben, amelyet később tovább bővítenek. Az ágazatban 20–25 százalékos béremelést hajtanak végre: ennek első része novemberben, a második januárban érkezik meg, miközben adócsökkentésre is készülnek.

Vasárnapi Facebook-bejegyzésére utalva ismét kijelentette: „a szeretet és a szerelem szabad”, és senkit sem érhet támadás a szexuális irányultsága miatt. Arra a kérdésre, hogy 2030-ig megszülethet-e az új alkotmány és az új választójogi törvény, Magyar Péter igennel válaszolt. 

Azt ugyanakkor nem tudta garantálni, hogy az új szabályozás addig hatályba is lép. Hozzátette: logikusabbnak tartaná, ha a választójogi törvényt csak az új alkotmány elfogadása után módosítanák.

Az interjúban szóba került a 444.hu hétfői cikke is, amely a Tisza Párton belül tavaly novemberben kialakult konfliktusokról írt. 

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy teljes mértékben bízik Radnai Márkban, a nézetkülönbségeket pedig természetesnek tartja egy gyorsan bővülő politikai közösségben. Mint mondta, a vitákat megbeszélték, és a Tisza Pártban senkit sem távolítanak el csak azért, mert ellentmond a párt vezetőjének.

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