Hiába várta az egész ország, Magyar Péter nem jelentette be a dízelárcsökkentést a magyaroknak: külföldre utazott a miniszterelnök – Hernádi Zsolt már tudhatja, mikor hirdetik ki

Nem tudni, mi lett végül a dízelárcsökkentéssel. Magyar Péter bejelentette a parlament keddi ülésén, hogy szerdán dönthet a kormány a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, amely a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segítheti. Mivel a dízel ára kedden már 697 forintra emelkedett literenként, ezért a miniszterelnök szerint beavatkozásra van szükség, de nem a korábbi, mindenkire érvényes védett ár visszaállításával.

Magyar Péter csütörtökön Pozsonyba látogat / Fotó: AFP

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem általános támogatásról lenne szó, hanem olyan konstrukcióról, amely az áremelkedés által leginkább érintetteket segítené. A miniszterelnök külön kiemelte a munkába járó, gyermekeiket autóval iskolába vivő embereket és a kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosait. A kormányfő mindezt Bóka János arra a felvetésére reagálta, hogy vissza kellene vezetni a védett árat az üzemanyagokra.

Magyar Péter Bóka Jánosnak azt mondta, a fideszes politikus kormánytag volt éveken keresztül, amikor magasabb volt a dízel és a benzin ára, akkor mégsem lehetett hallani, hogy meg akarná védeni a magyar embereket.

A kormányfő akkor azt közölte, hogy kormány szerdán dönt a segítségről, és szerint olyan megoldást kell találni, amely biztosítja a dízel- és a benzinimportot, azt, hogy ne induljon be az üzemanyagturizmus és ne dőljön be a költségvetés.

Szintén a parlament keddi ülésén Kármán András pénzügyminiszter az üzemanyagárakról közölte, hogy jelenleg is több mint 20 forinttal alacsonyabb a jövedéki adó mind a benzin, mind a dízel esetén, mint volt év elején. A kormány továbbra is az EU-ban megengedett legalacsonyabb szinten tartja az üzemanyag jövedékiadó-tartalmát, emellett a gazdáknak érvényben van az a támogatás, hogy az üzemanyag jövedéki adójának 90 százalékát visszaigényelhetik. A tárcavezető emlékeztetett arra, szerdán a kormány további támogatási lehetőségről fog tárgyalni, amely a magánszemélyek széles körét fogja segíteni.

Végül elmaradt a bejelentés

Magyar Péter szerdán, a kormányülés előtt is arról számolt be, hogy szóba kerül majd a kormányülésen a dízel és a benzin ára, ami a Fidesz-kormány alatt éveken keresztül magasabb volt a kutakon mint most.