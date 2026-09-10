Hiába várta az egész ország, Magyar Péter nem jelentette be a dízelárcsökkentést a magyaroknak: külföldre utazott a miniszterelnök – Hernádi Zsolt már tudhatja, mikor hirdetik ki
Nem tudni, mi lett végül a dízelárcsökkentéssel. Magyar Péter bejelentette a parlament keddi ülésén, hogy szerdán dönthet a kormány a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, amely a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segítheti. Mivel a dízel ára kedden már 697 forintra emelkedett literenként, ezért a miniszterelnök szerint beavatkozásra van szükség, de nem a korábbi, mindenkire érvényes védett ár visszaállításával.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem általános támogatásról lenne szó, hanem olyan konstrukcióról, amely az áremelkedés által leginkább érintetteket segítené. A miniszterelnök külön kiemelte a munkába járó, gyermekeiket autóval iskolába vivő embereket és a kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosait. A kormányfő mindezt Bóka János arra a felvetésére reagálta, hogy vissza kellene vezetni a védett árat az üzemanyagokra.
Magyar Péter Bóka Jánosnak azt mondta, a fideszes politikus kormánytag volt éveken keresztül, amikor magasabb volt a dízel és a benzin ára, akkor mégsem lehetett hallani, hogy meg akarná védeni a magyar embereket.
A kormányfő akkor azt közölte, hogy kormány szerdán dönt a segítségről, és szerint olyan megoldást kell találni, amely biztosítja a dízel- és a benzinimportot, azt, hogy ne induljon be az üzemanyagturizmus és ne dőljön be a költségvetés.
Szintén a parlament keddi ülésén Kármán András pénzügyminiszter az üzemanyagárakról közölte, hogy jelenleg is több mint 20 forinttal alacsonyabb a jövedéki adó mind a benzin, mind a dízel esetén, mint volt év elején. A kormány továbbra is az EU-ban megengedett legalacsonyabb szinten tartja az üzemanyag jövedékiadó-tartalmát, emellett a gazdáknak érvényben van az a támogatás, hogy az üzemanyag jövedéki adójának 90 százalékát visszaigényelhetik. A tárcavezető emlékeztetett arra, szerdán a kormány további támogatási lehetőségről fog tárgyalni, amely a magánszemélyek széles körét fogja segíteni.
Végül elmaradt a bejelentés
Magyar Péter szerdán, a kormányülés előtt is arról számolt be, hogy szóba kerül majd a kormányülésen a dízel és a benzin ára, ami a Fidesz-kormány alatt éveken keresztül magasabb volt a kutakon mint most.
„Érdekes módon nem beszélnek arról, hogy ha most bevezetésre kerülne a védett ár, akkor egy-két héten belül áruhiány, készlethiány alakulna ki a magyar kutakon, rengeteg magyar benzinkúton nem lenne dízel, hiszen jelenleginél is még magasabb az ár a környező országokban egy-kettőt kivéve” – mondta a miniszterlenök.
Hozzátette, hogy a szerdai kormányülésre berendelték Hernádi Zsoltot, a Mol-csoport vezérigazgatóját és az olajtársaság egyéb vezetőit is. A vezetőkkel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az elképesztő drágulást, már amennyire kivonhatja egy ország magát a világpiaci trendekből.
A kormányfő ugyanakkor megjegyezte, hogy Oroszország soha nem látott mértékben hetek óta dízelt importál, és nem exportál, és továbbra is rendezetlen a helyzet a Hormuzi-szorosnál, a kőolaj ára pedig a 100 dollárt is meghaladja. Ettől függetlenül, a kormány célzott és hatékony segítséget fog nyújtani a gázolaj meghajtású autók sofőrjeinek, akik a gépkocsival járnak dolgozni, vagy éppen viszik a gyerekeket iskolába, de nem úgy, hogy készlethiány alakuljon ki a magyar kutakon.
Pozsonyba utazik Magyar Péter
Végül a dízelárak kapcsán szerdán elmaradt a várt bejelentés. Ráadásul a miniszterelnöknek csütörtökön már más programja lesz. Magyar Péter szerint egy fontos nap következik, ugyanis Pozsonyba utazik a Visegrádi Négyek találkozójára, ahol a szlovák elnökség megkezdi a munkáját a V4-ek szövetségében.
„21:25-kor véget ért a kormányülés. Kezdődik az éjszakai műszak. Reggel pedig irány Pozsony: Visegrádi Négyek csúcstalálkozó” – írta szerda esti Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.
A szlovák fővárosban nemcsak a négy közép-európai ország képviselői lesznek jelen. Robert Fico szlovák miniszterelnök meghívta az ír miniszterelnököt is Pozsonyba, így öten tárgyalnak majd az Európai Unió előtt álló kihívásokról, és a Visegrádi Négyek érdekeiről.