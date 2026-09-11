Rendkívüli: Magyar Péter ebben a pillanatban bejelentette a dízel árának kompenzálását a magyaroknak – csak nekik ad támogatást a Tisza-kormány

Ezekben a percekben jelentette be Magyar Péter a napok óta várt dízelárcsökkentést Magyarországon. Pontosabban dízelár-kompenzációról döntött a Tisza-kormány, az első értelmezések szerint meglehetősen szűkös körre vonatkoztatva. A most kihirdetett intézkedés ugyanis jóval kevesebbeknek jelent előnyt, mint a június végén kivezetett védett ár.

Rendkívüli: Magyar Péter ebben a pillanatban bejelentette a dízel árának kompenzálsását a magyaroknak / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A magyar miniszterelnök arról tájékoztatott pénteken délután, hogy a Tisza-kormány döntött: "közvetlen és hatékony támogatást nyújt

majd egymillió dízel üzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak.

Magyar Péter magyarázata szerint egy átlagos család havi egyszer tankol. A megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különböztet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. Ezt a különbözetett havi egy alkalommal megtéríti a kormány. Mint kiderült,

decemberig

a maximum 150 lóerős,

dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai

összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek.

A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a gépkocsi,

illetve az agrárszektorban dolgozókra is vonatkozik a támogatás.

Természetesen minden kormányzati segítség számít, ugyanakkor a teljes kép érdekében érdemes jelezni, hogy a mostani dízelártámogatás jóval kisebb körnek szól, mint az általános érvényű védett ár.

Hiszen egyrészt kizárja a benzineseket, a dízelesek esetében is csak bizonyos teljesítményű járműveket részesít előnyben, valamint korlátot szab a tankolások számának is.

Magyar Péter bejelentése a dízelár támogatásáról: itt van minden részlet

A kormány számítása szerint tehát mintegy egymillióan lehetnek azok, akiket érint a dízelár-kompenzáció. Ezt úgy kell érteni, hogy a családtagokat is beleszámolják. Az indoklás szerint őket sújtja a leginkább a dízelüzemanyag árának emelkedése.

Az érintett 150 lóerős teljesítmény alatti dízelüzemű lautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Ezzel a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál kompenzálja a kormány a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget az autósokat.

Az első havi részlet októberben fog érkezni.

Ez a támogatás vonatkozik az őstermelőkre, egyéni vállalkozókra és gazdákra is, amennyiben magánszemély nevén van a gépjármű. Elhangzott az is, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését az agrárszektorban.