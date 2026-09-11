Rendkívüli: Magyar Péter ebben a pillanatban bejelentette a dízel árának kompenzálását a magyaroknak – csak nekik ad támogatást a Tisza-kormány
Ezekben a percekben jelentette be Magyar Péter a napok óta várt dízelárcsökkentést Magyarországon. Pontosabban dízelár-kompenzációról döntött a Tisza-kormány, az első értelmezések szerint meglehetősen szűkös körre vonatkoztatva. A most kihirdetett intézkedés ugyanis jóval kevesebbeknek jelent előnyt, mint a június végén kivezetett védett ár.
A magyar miniszterelnök arról tájékoztatott pénteken délután, hogy a Tisza-kormány döntött: "közvetlen és hatékony támogatást nyújt
majd egymillió dízel üzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak.
Magyar Péter magyarázata szerint egy átlagos család havi egyszer tankol. A megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különböztet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. Ezt a különbözetett havi egy alkalommal megtéríti a kormány. Mint kiderült,
- decemberig
- a maximum 150 lóerős,
- dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai
- összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek.
- A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a gépkocsi,
- illetve az agrárszektorban dolgozókra is vonatkozik a támogatás.
Természetesen minden kormányzati segítség számít, ugyanakkor a teljes kép érdekében érdemes jelezni, hogy a mostani dízelártámogatás jóval kisebb körnek szól, mint az általános érvényű védett ár.
Hiszen egyrészt kizárja a benzineseket, a dízelesek esetében is csak bizonyos teljesítményű járműveket részesít előnyben, valamint korlátot szab a tankolások számának is.
Magyar Péter bejelentése a dízelár támogatásáról: itt van minden részlet
A kormány számítása szerint tehát mintegy egymillióan lehetnek azok, akiket érint a dízelár-kompenzáció. Ezt úgy kell érteni, hogy a családtagokat is beleszámolják. Az indoklás szerint őket sújtja a leginkább a dízelüzemanyag árának emelkedése.
Az érintett 150 lóerős teljesítmény alatti dízelüzemű lautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Ezzel a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál kompenzálja a kormány a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget az autósokat.
Az első havi részlet októberben fog érkezni.
Ez a támogatás vonatkozik az őstermelőkre, egyéni vállalkozókra és gazdákra is, amennyiben magánszemély nevén van a gépjármű. Elhangzott az is, hogy az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé a jövedéki adó visszaigénylését az agrárszektorban.
Magyar Péter azzal érvelt, hogy az elmúlt hónapokban gyökeresen megváltozott a világpiaci helyzet. A Hormuzi-szorosnál zajló események és az ukrán-orosz háborúban az olajfinomítók ellen intézett folyamatos dróntámadások miatt nem csak az olaj világpiaci ára emelkedett 100 dollár felé, hanem az orosz gázolajimport következményeképp példátlan dízelhiány alakult ki Európában. Ennek hatásait Európától Ázsián át, Amerikáig mindenhol érzik az autósok.
Hiába hazudja a Fidesz, hogy Magyarországon kiemelkedően magas a dízel ára. A valóság éppen az, hogy az áremelkedés ellenére még mindig nálunk szinte a legalacsonyabb a gázolaj átlagára. Lengyelországban 50 forinttal, Ausztriában 100 forinttal, Szerbiában 30 forinttal drágábban lehet tankolni. De drágább a gázolaj Szlovákiában, Csehországban és Szlovéniában is. Egyedül a tengerparttal rendelkező Horvátországban olcsóbb a dízel, de várhatóan ott is csak hétfőig – sorolta a miniszterelnök.
Közölte, hogy a védett ár újbóli bevezetése most nem opció,
mivel ebben az esetben nem lenne olyan nagykereskedő, amely dízelt importálna Magyarországra, és néhány napon belül készlethiány alakulna ki a magyar benzinkutakon, amit "a Fideszen kívül mindenki el akar kerülni."
Azt állította, hogy a jelenlegi árak mellett a védett ár bevezetése havonta mintegy 50-100 milliárd forintjába kerülne a magyar költségvetésnek, amit szintén a magyar adófizetőknek kellene megfizetni. Azt nem tette hozzá, hogy ezt a költséget a Fidesz-kormány be tudta építeni a költségvetésbe és fenntartotta az 595 forintos benzin és a 615 forintos gázolaj ármaximumát. Ehhez képest most előbbi átlagára 620, utóbbié pedig 700 forint.
Tehát a dízel esetében a különbség mintegy 80-85 forint a jelen állás szerint, ezt kompenzálja havi legfeljebb 5000 forinttal a Tisza-kormány. A benzinnél a különbség 25 forint most, de ezt az autósoknak kell megfizetnie, Magyar Péterék ezt nem kompenzálják.
Kinek jár a havi 5000 forintos dízeár-kompenzáció Magyarországon?
Azt, hogy csak a kis és közepes teljesítményű dízeles gépfocsik tulajdonosait segítik meg, azzal indokolta, hogy nem céljuk és nem is feladatuk a nagy teljesítményű, drága gépjárművek tankolásához hozzájárulni a magyar adófizetők pénzén.
Nagyon fontos részlet, hogy a dízelár-kompenzációs csak azoknak a magánszemélyeknek jár, akik 2026. január 1-én egy maximum 150 lóerő teljesítményű, dízelüzemű személyautó tulajdonosai voltak.
Az érintetteknek nem kell kéremet benyújtaniuk. A NAV gépjárműadó kivetéshez használt adatbázisa alapján a Magyar Államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlaszámra érkezik az összeg.
Akinél nincs bankszámlaszám, azoknak a posta juttatja el a támogatást. Egy személynek csak egy jármű után jár a támogatás. Azok számára pedig, akik 2026. január 1-e után vásároltak dízeles autót, más megoldást dolgoznak ki a támogatás kifizetésére. Ennek részletei nem ismertek.
Milyen támogatást kapnak a Tisza-kormánytól a gazdák?
A mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik. Ezzel azt akarja elérni a kormány, hogy a világpiaci olajáremelkedés minél kisebb mértékben hasson a magyar mezőgazdasági termelés költségeire, majd onnan az élelmiszerárakba. A lehetőség hektáronként legfeljebb 97 literig érvényes – közölte a Facebookon Kapitány István gazdasági miniszter.
Ebben a helyzetben a kormánynak egyszerre kell segítséget nyújtania az üzemanyag áremelkedéssel leginkább érintett polgároknak, és biztosítania az ország üzemanyagellátását. "Olyan segítség mellett döntöttünk, amely gyorsan eljut azokhoz, akiket valóban érint a drágulás, de közben nem veszélyezteti a töltőállomások ellátását, és nem jelent havonta 50-100 milliárd forintos plusz kiadást a magyar költségvetésnek" – érvelt Magyar Péter.
Végezetül arról beszélt, hogy a Tisza-kormány az elmúlt napokban egyeztetett a szakemberekkel és a piaci szereplőkkel, végigszámolta és elemezte a rendelkezésre álló lehetőségeket, és olyan megoldást választott, amely célzottan segíti az autósokat és a gazdákat.
Honfitársaim, bármit is hazudik a Fidesz, amely 2022 és 2026 között évekig semmit nem tett, amikor a jelenleginél is magasabbak voltak az üzemanyagárak, a Tisza-kormány mindent elkövet, hogy megvédje a magyar embereket egy olyan áremelkedés következményeitől, amelynek okai messze Magyarország határaink kívül vannak. Ahol tudunk segítünk, és közben megőrizzük az ország biztonságos üzemanyag-ellátását, és a költségvetés működőképességét is. Ez egy felelős kormányzás lényege – zárta bejelentését Magyar Péter.