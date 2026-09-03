Magyar Péter és Orbán Anita egyszerre jelentették be Magyarország követeléseit az EU csúcsvezetőjének, de egy valamiről feltűnően nem beszéltek: az új uniós adók bevezetéséről
Magyar Péter Facebook-oldalán arról számolt be, hogy tegnap este az Európai Tanács elnökét, António Costat látta vendégül. A találkozón világossá tette, hogy az Unió új hétéves költségvetését csak abban az esetben tudják elfogadni, ha a kompromisszum megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekének.
Magyar Péter megoldást vár
Elmondtam továbbá, hogy mielőbbi megoldást várunk el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi egymillió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Hangsúlyoztam elnök úrnak, hogy különösen a nyáron Ceuta-ban történtek fényében, Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és fizikai határzárat – írja a bejegyzésben.
Magyarország továbbra is megvédi az Európai Unió közös határait. És elvárjuk, hogy ezt az erőfeszítésünket európai szinten is elismerjék. Megismételtem, hogy Magyarország egyik tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított csatlakozási eljárást.
Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán közölte:
Ismét világossá tettük, hogy Magyarország csak olyan uniós költségvetést tud támogatni, amely a magyar emberek és vállalatok érdekeit szolgálja. Ugyanígy mielőbbi rendezést várunk a Magyarországgal szemben fennálló napi egymillió eurós bírság ügyében.
Beszéltünk a migrációról és a bővítésről is. Magyarország továbbra is megvédi az EU külső határát, és ennek európai elismerését várja. A csatlakozási folyamatokban pedig minden tagjelölt esetében a teljesítményalapú, nem pedig a gyorsított megközelítést támogatjuk.
Brüsszel új adókat akar
Új uniós adók nélkül nehéz lesz megállapodni az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről António Costa szerint. Az Európai Tanács elnöke arra figyelmeztetett, hogy ha a tagállamok nem fogadják el az új bevételi forrásokat, akkor vagy a brüsszeli kiadásokat kell visszavágni, vagy nagyobb nemzeti befizetésekre lesz szükség.
Az Európai Tanács elnöke szerdán Horvátországban kijelentette:
a tagállamoknak fel kell adniuk bizonyos vörös vonalaikat, ha azt akarják, hogy ősszel előrelépés történjen a költségvetési alkuban.
Costa azt szeretné, ha már az október 15-i uniós csúcstalálkozón sikerülne leszűkíteni azoknak az új saját forrásoknak a körét, amelyeket a tagállamok elfogadhatónak tartanak. Ezekből finanszíroznák az EU következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetését.
A vita egyik legfontosabb kérdése, hogy honnan legyen pénz az egyre több uniós célra. Az EU egyszerre akar többet költeni a védelemre, a biztonságra, a versenyképességre, a kohézióra és a mezőgazdaságra, miközben a tagállamok egy része már most is túl magasnak tartja saját befizetését.
Az Európai Bizottság tavaly öt új bevételi forrást javasolt. Az elképzelések között szerepel a karbonimportok megadóztatása, a kibocsátásokhoz kapcsolódó új teher, az elektronikai hulladék után fizetendő hozzájárulás, a vállalati nyereségekre kivetett befizetés, valamint egy uniós dohányadó. A csomag a Bizottság számításai szerint évente mintegy 66 milliárd eurót hozhatna.
Costa szerint ugyanakkor nincs sok lehetőség a költségvetés finanszírozására. Ha nem sikerül új bevételeket találni, akkor
- vagy az uniós kiadásokból kell visszavenni;
- vagy a tagállamoknak kell többet befizetniük.
Egyik megoldás sem vonzó.
A kiadások csökkentése különösen érzékenyen érintheti a mezőgazdasági támogatásokat, a kohéziós politikát, a védelmi kiadásokat és az európai versenyképességet. A magasabb tagállami befizetések viszont azoknak az országoknak okoznának problémát, amelyek már most is jelentős összegeket utalnak az uniós kasszába.