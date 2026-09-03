Magyar Péter és Orbán Anita egyszerre jelentették be Magyarország követeléseit az EU csúcsvezetőjének, de egy valamiről feltűnően nem beszéltek: az új uniós adók bevezetéséről

Magyar Péter Facebook-oldalán arról számolt be, hogy tegnap este az Európai Tanács elnökét, António Costat látta vendégül. A találkozón világossá tette, hogy az Unió új hétéves költségvetését csak abban az esetben tudják elfogadni, ha a kompromisszum megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekének.

Magyar Péter és Orbán Anita az Európai Tanács elnökét, António Costat látták vendégül/Fotó: AFP / AFP

Magyar Péter megoldást vár

Elmondtam továbbá, hogy mielőbbi megoldást várunk el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi egymillió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Hangsúlyoztam elnök úrnak, hogy különösen a nyáron Ceuta-ban történtek fényében, Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és fizikai határzárat – írja a bejegyzésben.

Magyarország továbbra is megvédi az Európai Unió közös határait. És elvárjuk, hogy ezt az erőfeszítésünket európai szinten is elismerjék. Megismételtem, hogy Magyarország egyik tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított csatlakozási eljárást.

Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán közölte:

Ismét világossá tettük, hogy Magyarország csak olyan uniós költségvetést tud támogatni, amely a magyar emberek és vállalatok érdekeit szolgálja. Ugyanígy mielőbbi rendezést várunk a Magyarországgal szemben fennálló napi egymillió eurós bírság ügyében.

Beszéltünk a migrációról és a bővítésről is. Magyarország továbbra is megvédi az EU külső határát, és ennek európai elismerését várja. A csatlakozási folyamatokban pedig minden tagjelölt esetében a teljesítményalapú, nem pedig a gyorsított megközelítést támogatjuk.

Brüsszel új adókat akar

Új uniós adók nélkül nehéz lesz megállapodni az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről António Costa szerint. Az Európai Tanács elnöke arra figyelmeztetett, hogy ha a tagállamok nem fogadják el az új bevételi forrásokat, akkor vagy a brüsszeli kiadásokat kell visszavágni, vagy nagyobb nemzeti befizetésekre lesz szükség.

Az Európai Tanács elnöke szerdán Horvátországban kijelentette:

a tagállamoknak fel kell adniuk bizonyos vörös vonalaikat, ha azt akarják, hogy ősszel előrelépés történjen a költségvetési alkuban.

Costa azt szeretné, ha már az október 15-i uniós csúcstalálkozón sikerülne leszűkíteni azoknak az új saját forrásoknak a körét, amelyeket a tagállamok elfogadhatónak tartanak. Ezekből finanszíroznák az EU következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetését.