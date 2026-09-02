Gyurcsány Ferenc nyomdokain Magyar Péter: 20 év után ismét Magyarországon lehet a legmagasabb a költségvetési hiány az egész EU-ban – és ezt nem tudja már rákenni Orbán Viktorra

A mostani magasabb hiány mellett ugyanakkor az hozható fel érvként, hogy a külső kereslet minden csak nem támogató, ebben a helyzetben pedig a költségvetésen keresztül lehet stimulálni a gazdaságot. Ezt is tette az elmúlt években az Orbán-kormány, tavaly is emiatt volt a GDP 4,7 százaléka az államháztartási hiány.

Ennek ellenére a lengyel és a román defcit is magasabb volt a magyarnál, idén azonban fordulhat a kocka. A legfrissebb adatok alapján ugyanis Lengyelország 2026-os államháztartási hiánya nagyjából a GDP 6,5–7,1 százaléka lehet. Varsó eleve 6,5 százalékos hiánycéllal fogadta el a költségvetését, miután tavaly 2025-ben 7,3 százalékos hiányadata a második legnagyobb volt az EU-ban.

Romániában sem sokkal jobb a helyzet a költségvetési fronton, annyi különbséggel, hogy ott az utóbbi két évben rengeteg megszorítás történt. 2024-es választási szuperévben ugyanis a GDP 9 százalékáig emelkedett az államháztartás hiánya. Többek között

befagyasztották két évre a béreket és a nyugdíjakat,

több adókulcsot megemeltek, illetve

liberalizálták a villamosenergia-piacot.

Bár ezeknek az intézkedéseknek fájdalmas következményei voltak – így például esett az életszínvonal, és a gazdaság is zsugorodik –, a költségvetési hiányt sikerült kordában tartani. Olyannyira, hogy román pénzügyminisztérium augusztusban már „csak” 6,0 százalékos hiánnyal számolt.

A költségvetési folyamatok nem indokolnak ekkora hiányt, az uniós források miatt kellett emelni a hiánycélt

Az új hiányszint azért is megdöbbentő, mert júliusban ettől még messze álltunk. Az utolsó ismert adatközlés alapján a héthavi halmozott deficit 2857,9 milliárd forint volt, tehát öt hónap alatt még 4400 milliárd forint hitelt akar felvenni a Tisza-kormány, ami teljesen életszerűtlen.

A hiány ekkora emelését ugyanis a költségvetési folyamatok egyáltalán nem indokolják. Az vitathatlan, hogy kisebb lesz a GDP-növekedés és számtalan kiadás is megterheli az államkasszát, de az elmúlt évekkel szemben idén már lesz kézzelfogató növekedés, emiatt a nominális GDP is érdemben nőni fog.

Valójában tehát máshol kell keresni a magasabb hiány mögött álló okokat, mint ahol Magyar Péter kereste. „A költségvetés átvilágítása után azt látjuk, hogy a 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, ha a Tisza-kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, de még azokkal együtt is 7 százalék felett lehet” – mondta a kormányfő még júniusban, a háromnapos kihelyezett kormányülést követően. A kormányfő egyenesen Gyurcsány Ferenchez hasonlította elődje költségvetési gyakorlatát, sőt, még ennél is tovább ment, amikor azt mondta egy parlamenti vitában, hogy áprilisban „ilyen picin múlott, hogy Magyarországon nem lett államcsőd”.