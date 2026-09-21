Magyar Péter kiborult a Mol miatt a parlamentben, kíméletlenül kiosztotta Hernádi Zsoltot mindenki előtt: "Hogy mi lesz ennek a következménye, azt majd meglátjuk"

Néhány perccel ezelőtt a parlamentben reagált a plenáris ülésen Magyar Péter a Mol és a Naftogaz megállapodására. Ennek lényege, hogy Ukrajna Magyarországon építhet olajtárolót, amelyből a szükségleteit kívánja kielégíteni. A magyar miniszterelnök nem kímélte Hernádi Zsoltot az ügy miatt.

Magyar Péter kiborult a Mol miatt a parlamentben, kíméletlenül kiosztotta Hernádi Zsoltot mindenki előtt / Fotó: AFP / AFP

Ukrán olajtároló Magyarországon: miről állapodott meg a Naftogaz és a Mol?

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Szerhij Fedorenko, a NAK "Naftogaz Ukrajini" igazgatóságának megbízott elnöke a hétvégén arról számolt be, hogy a Naftogaz Csoport memorandumot írt alá a Mol vállalattal az "Ukrajna szükségleteit szolgáló kőolajtermék-tároló kapacitások kiépítéséről Magyarország területén, az ukrán-magyar határhoz közel".

Az egyezség a magyar szempontből nagyon furcsára sikeredett Kárpát-államok csúcstalálkozóján szóletett. Az ukrán menedzser azzal indokolta a Mollal kötött szerződés szükségességét, hogy

az ukrán fűtőanyag-infrastruktúrájukat ért folyamatos orosz támadások közepette

az ellátási útvonalak diverzifikálása

és a tüzérségi, valamint légi támadási zónán kívüli kiegészítő tárolókapacitások létrehozása,

az egész piac stabilitásának érdeke.

Fedorenko megjegyezte, hogy ezek a kiegészítő kőolajtermék-tároló kapacitások nemcsak az ukrán fogyasztók üzemanyag-ellátásának stabilitását növelik majd, hanem hozzájárulnak az Ukrajna és Magyarország közötti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztéséhez is.

A Naftogaz a Kárpát Gazdasági Fórumon egyébként több megállapodást is kötött, de Magyarországon értelemszerűen ez váltotta ki a legnagyobb visszhangot.

Megszólalt a Mol: nagyon másról beszél az ukrán olajtároló kapcsán

Hétfőn aztán közleményt adott ki a magyar olajtársaság és merőben új információkat osztott meg a Naftogazzal kötöt megállapodásról. Szembetűnő, hogy miközben az ukránok kész tényként közölték, hogy Magyarországon megépül az olajtárolójuk/olajtárolóik, addig a Mol csak nagyon távoli eshetőségként értelmezi a beruházást, amelynek se tervei, se engedélyei, se pénzügyi fedezet nincs.

A Mol először is jelezte, hogy az európai együttműködés jegyében, az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj-, és egyéb szénhidrogén termékkészleteik tárolásában, és ha kell a szükséges kapacitások biztosításában. Ennek részeként a Mol-csoport is tárol Magyarországon több olyan készletet, amely EU-s és EU-n kívüli ország stratégiai készleteinek a részét képezik. A Naftogazzal kötött szándéknyilatkozat ebbe a nemzetközi együttműködési keretbe illeszkedik. A technikai feltételeket, a pénzügyi lehetőségeket vizsgálják és feltérképezik, hogy milyen környezetvédelmi, biztonsági és hatósági előírásokat kell követni. Ez a folyamat akár több évet is igénybe vehet. Az út legelején tartanak, mindösszesen arról állapodtak meg az ukrán partnerükkel, hogy érdemes elgondolkodni ezen, hiszen van potenciál a két ország energetikai együttműködésében. Éppen ezért jelen stádiumban nem volt szükség arra, hogy a Mol a magyar kormányzatot is bevonja az előkészítő munkálatokba.

Figyelemreméltó, hogy a magyar olajtársaság – amelyben immáron ismét meghatározó szavazati joggal bír a magyar állam – külön kitért a megállapodás politikai szintjére és kinyilvánította, hogy a jelenlegi helyzetben szükségtelen volt bevonnia a kormányzatot a Naftogaz-megállapodás miatt.