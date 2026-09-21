Magyar Péter kiborult a Mol miatt a parlamentben, kíméletlenül kiosztotta Hernádi Zsoltot mindenki előtt: "Hogy mi lesz ennek a következménye, azt majd meglátjuk"
Néhány perccel ezelőtt a parlamentben reagált a plenáris ülésen Magyar Péter a Mol és a Naftogaz megállapodására. Ennek lényege, hogy Ukrajna Magyarországon építhet olajtárolót, amelyből a szükségleteit kívánja kielégíteni. A magyar miniszterelnök nem kímélte Hernádi Zsoltot az ügy miatt.
Ukrán olajtároló Magyarországon: miről állapodott meg a Naftogaz és a Mol?
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Szerhij Fedorenko, a NAK "Naftogaz Ukrajini" igazgatóságának megbízott elnöke a hétvégén arról számolt be, hogy a Naftogaz Csoport memorandumot írt alá a Mol vállalattal az "Ukrajna szükségleteit szolgáló kőolajtermék-tároló kapacitások kiépítéséről Magyarország területén, az ukrán-magyar határhoz közel".
Az egyezség a magyar szempontből nagyon furcsára sikeredett Kárpát-államok csúcstalálkozóján szóletett. Az ukrán menedzser azzal indokolta a Mollal kötött szerződés szükségességét, hogy
- az ukrán fűtőanyag-infrastruktúrájukat ért folyamatos orosz támadások közepette
- az ellátási útvonalak diverzifikálása
- és a tüzérségi, valamint légi támadási zónán kívüli kiegészítő tárolókapacitások létrehozása,
- az egész piac stabilitásának érdeke.
Fedorenko megjegyezte, hogy ezek a kiegészítő kőolajtermék-tároló kapacitások nemcsak az ukrán fogyasztók üzemanyag-ellátásának stabilitását növelik majd, hanem hozzájárulnak az Ukrajna és Magyarország közötti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztéséhez is.
A Naftogaz a Kárpát Gazdasági Fórumon egyébként több megállapodást is kötött, de Magyarországon értelemszerűen ez váltotta ki a legnagyobb visszhangot.
Megszólalt a Mol: nagyon másról beszél az ukrán olajtároló kapcsán
Hétfőn aztán közleményt adott ki a magyar olajtársaság és merőben új információkat osztott meg a Naftogazzal kötöt megállapodásról. Szembetűnő, hogy miközben az ukránok kész tényként közölték, hogy Magyarországon megépül az olajtárolójuk/olajtárolóik, addig a Mol csak nagyon távoli eshetőségként értelmezi a beruházást, amelynek se tervei, se engedélyei, se pénzügyi fedezet nincs.
- A Mol először is jelezte, hogy az európai együttműködés jegyében, az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj-, és egyéb szénhidrogén termékkészleteik tárolásában, és ha kell a szükséges kapacitások biztosításában.
- Ennek részeként a Mol-csoport is tárol Magyarországon több olyan készletet, amely EU-s és EU-n kívüli ország stratégiai készleteinek a részét képezik. A Naftogazzal kötött szándéknyilatkozat ebbe a nemzetközi együttműködési keretbe illeszkedik.
- A technikai feltételeket, a pénzügyi lehetőségeket vizsgálják és feltérképezik, hogy milyen környezetvédelmi, biztonsági és hatósági előírásokat kell követni. Ez a folyamat akár több évet is igénybe vehet.
- Az út legelején tartanak, mindösszesen arról állapodtak meg az ukrán partnerükkel, hogy érdemes elgondolkodni ezen, hiszen van potenciál a két ország energetikai együttműködésében.
- Éppen ezért jelen stádiumban nem volt szükség arra, hogy a Mol a magyar kormányzatot is bevonja az előkészítő munkálatokba.
Figyelemreméltó, hogy a magyar olajtársaság – amelyben immáron ismét meghatározó szavazati joggal bír a magyar állam – külön kitért a megállapodás politikai szintjére és kinyilvánította, hogy a jelenlegi helyzetben szükségtelen volt bevonnia a kormányzatot a Naftogaz-megállapodás miatt.
Az ugyanakkor különös, ha Magyar Péterék valóban nem tudtak előzetesen az ukránok igényéről, lévén, hogy egy háborúban álló ország stratégiai infrastuktúrájának letelepítéséről van szó, amely éppen ezért nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet.
Magyar Péter kiakadt a Molra és Hernádi Zsoltra a parlamentben
Már pedig a magyar miniszterelnök szerint éppen ez történt. Magyar Péter hétfő délután a parlament plenárius ülésén Rétvári Bencének reagált a témában és nem fogta vissza magát.
Túlzás nélkül kiborult mind a Molra, mind annak elnök-vezérigazgatójára, Hernádi Zsoltra.
Mint kiderült, miután nyilvánosságot kapott az ukrán olajtároló ügye, Magyar Péter és Hernádi Zsolt az éjszaka folyamán telefonon egyeztettek hosszan. "Volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem az esetlegesen megvalósuló ukrán olajtárolóról vele beszélni" – jegyezte meg.
Szerinte Rétvári Bence egy-két részletet elfelejtett elmondai, például, hogy erről a beruházásról a Mol az Orbán-kormány felhatalmazásával kezdett el tárgyalni, legalábbis Magyar Péter elmondása szerint Hernádi Zsolt ezt állította neki.
Majd arról beszélt, hogy Hernádi Zsoltot nem a Tisza nevezte ki, ő a Fidesz embere, aki sok bizniszben benne van. MEgjegyezte, hogy elnézést kér az elnök-vezérigazgatótól, hogy idecitálja a nevét.
De kijelentette, hogy a Tisza-kormány semmilyen módon, semmilyen tájékoztatást nem kapott a Moltól, hogy még az előző kormány mandátumot adott nekik a tárgyalásra, nem csak az ukránokkal, hanem az amerikaiakkal is.
Ahol a mostani megállapodás született, a Kárpáti-országok csúcstalálkozóján, ott Magyarország nem volt ott. Magyar Péter kijelentette, hogy a C8 szervezetet Zelenszkij hozta létre, valóban meghívták őket, de ennek Magyarország nem tagja. "Jó okkal nem mentünk el" – húzta alá. Majd kijelentette, hogy
jelezte Hernádi Zsoltnak, hogy amíg Tisza-kormány van, nem fog megépülni sehol Magyarországon az ukránoknak olajtároló, senkinek se kell félnie.
Majd azt is mondta, hogy egyébként is csak memorandumról van szó egy elméleti lehetőség kapcsán, ami legfeljebb csak évek múlva valósulhatna meg.
Végezetül nyilvánosságra hozott egy SMS-t, amit Hernádi Zsoltnak írt a hosszú telefonbeszélgetést követően. Bár elismerte, hogy a Mol elnök-vezérigazgatója erre nem hatalmazta fel.
Teljességgel elfogadhatlatnal az az eljárás, amit a Mol művelt, ezt hivatalosan is jelezni fogjuk. Mostantól elvárom, hogy úgy bánjon a Mol a magyar állammal, mint egy 25 százalékos tulajdonossal
– állt a Magyar Péter által küldött szöveges üzenetben. Ez se volt éppen finom, de a magyar miniszterelnök még durvább odamondással zárta le a felszólalását a parlamentben: "Hogy mi lesz ennek a következménye, azt majd meglátjuk."